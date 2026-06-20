sonnig31°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Schweiz-Fans müssen auf Platz 2 hoffen – die Termine für die K.o.-Spiele

Swiss fans cheer prior the World Cup Group B soccer match between Switzerland and Bosnia Herzegovina at the Los Angeles stadium in Inglewood, California, near Los Angeles, Thursday, June 18, 2026, dur ...
Die Schweiz hatte bisher auch für die Fans in der Heimat angenehme Anspielzeiten – das könnte sich in der K.o.-Phase aber ändern.Bild: keystone

Nati-Fans müssen auf Platz 2 hoffen – so wären dann die Schweizer WM-K.o.-Spiele

20.06.2026, 14:5420.06.2026, 15:03
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Das Gruppenspiel gegen WM-Gastgeber Kanada (Mittwoch, 21 Uhr) steht noch aus, doch die Schweiz kann schon fast sicher mit der K.o.-Phase planen. Nur im Falle einer hohen Niederlage und eines gleichzeitigen Kantersiegs von Katar gegen Bosnien-Herzegowina, könnte die Schweiz noch aus der Top 2 der Gruppe B fallen. Und selbst als Gruppendritte dürfte sie sich für die Sechzehntelfinals qualifizieren.

Doch wann würde das Schweizer Spiel in der 1. Runde der K.o.-Phase überhaupt stattfinden? Und wie wären die weiteren Partien terminiert? watson verschafft dir den Überblick.

Inhaltsverzeichnis
Platz 1Platz 2Platz 3
Bei Nati-Juwel Manzambi geraten sogar Thomas Müller und Mats Hummels ins Schwärmen

Platz 1

Im Falle eines Sieges gegen Kanada wäre die Schweiz Gruppenerste. Dann trifft die Nati am frühen Morgen Schweizer Zeit auf einen Gruppendritten. Ein allfälliger Achtelfinal wäre abends um 22 Uhr und der Viertelfinal fände gar mitten in der Nacht statt. So sähe der Weg bis in den Final – nur der Vollständigkeit halber – aus:

  • Freitag, 3. Juli, 5 Uhr: Sechzehntelfinal gegen 3. Gruppe E/F/G/I/J
  • Dienstag, 7. Juli, 22 Uhr: Achtelfinal gegen 1. Gruppe K (Kolumbien, DR Kongo, Portugal, Usbekistan) oder 3. Gruppe D/E/I/J/L
  • Sonntag, 12. Juli, 3 Uhr: Viertelfinal
  • Mittwoch, 15. Juli, 21 Uhr: Halbfinal
  • Samstag, 18. Juli, 23 Uhr: Spiel um Platz 3
    Sonntag, 19. Juli, 21 Uhr: Final
Switzerland&#039;s midfielder Granit Xhaka, left, reacts after the Portugal&#039;s third goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 round of 16 soccer match between Portugal and Switzerland at the Lusa ...
Im Achtelfinal könnte es wie 2022 zum Aufeinandertreffen mit Portugal kommen.Bild: keystone

Wegen der vielen Möglichkeiten werden die möglichen Gegner ab dem Viertelfinal nicht mehr aufgelistet.

Ronaldo-Fans schäumen vor Wut – wegen dieser harmlosen Aussage eines Mitspielers

Platz 2

Schlägt die Schweiz Kanada nicht, ist sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Zweite. Die genauen Szenarien liest du hier. In diesem Fall könnten sich die Nati-Fans in der Heimat zumindest auf angenehmere Anspielzeiten freuen. Auch die Gastronomen und Betreiberinnen von Public Viewings wären wohl nicht unglücklich:

  • Sonntag, 28. Juni, 21 Uhr: Sechzehntelfinal gegen 2. Gruppe B (Südkorea, Tschechien, Südafrika)
  • Samstag, 4. Juli, 19 Uhr: Achtelfinal gegen 1. Gruppe F (Schweden, Japan, Niederlande, Tunesien) oder 2. Gruppe C (Brasilien, Marokko, Schottland, Haiti)
  • Donnerstag, 9. Juli, 22 Uhr: Viertelfinal
  • Dienstag, 14. Juli, 21 Uhr: Halbfinal
  • Samstag, 18. Juli, 23 Uhr: Spiel um Platz 3
    Sonntag, 19. Juli, 21 Uhr: Final
Supporters and Fans from Switzerland reacts at the Fan Zone and public viewing on Bundesplatz Square at the UEFA Women&#039;s EURO 2025 quaterfinal soccer match between Switzerland and Spain in Bern, ...
Die Public Viewings dürften bei diesen Terminen besser gefüllt sein.Bild: keystone

Platz 3

Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass die Schweiz tatsächlich noch auf den dritten Platz zurückfällt, gibt es zwei mögliche Termine für die Sechzehntelfinals. In welcher Partie das Team von Trainer Murat Yakin dann vertreten wäre, hängt davon ab, wer sonst zu den acht besten Gruppendritten gehört. Der Übersichtlichkeit halber sind hier nur die beiden möglichen Sechzehntel- und dazugehörigen Achtelfinals aufgeführt:

  • Montag, 29. Juni, 22.30 Uhr: Sechzehntelfinal gegen 1. Gruppe E (Deutschland, Elfenbeinküste, Ecuador, Curaçao)
    Donnerstag, 2. Juli, 2 Uhr: Sechzehntelfinal gegen die USA
  • Samstag, 4. Juli, 23 Uhr: Achtelfinal gegen 1. Gruppe I (Norwegen, Frankreich, Senegal, Irak) oder 3. Gruppe C/D/F/G/H
    Dienstag, 7. Juli, 2 Uhr: Achtelfinal gegen 1. Gruppe G (Iran, Neuseeland, Ägypten, Belgien) oder 3. Gruppe A/E/H/I/J
Ronaldo-Fans schäumen vor Wut – wegen dieser harmlosen Aussage eines Mitspielers
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 59
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Die Türken um Kenan Yildiz versuchten wirklich alles – doch nach zwei Spielen war die WM bereits vorbei.
quelle: keystone / eakin howard
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Da sitzt irgendein Idiot, der sich jeden Scheiss, den ich entscheide, anschaut» ⚽️
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
«Bitten unser Volk um Entschuldigung»: Riesige Enttäuschung beim türkischen Nationalteam
Nach dem zweiten Gruppenspiel ist bereits klar: Die Türkei verpasst den Sechzehntelfinal und wird nach der Vorrunde die Heimreise antreten müssen. Die hohen Erwartungen konnten nicht erfüllt werden.
Es ist passiert. Geheimfavorit Türkei wird zum «Ge-Heim-Favorit». Nachdem bereits das Auftaktspiel gegen Australien mit 0:2 verloren ging, gab es auch gegen Paraguay eine 0:1-Niederlage. Obwohl die Türken eine ganze Halbzeit in Überzahl spielten. In über 180 Minuten an dieser Weltmeisterschaft schossen die türkischen Spieler insgesamt 62 Mal, aber nie landete der Ball im Netz. Egal, wie der letzte Spieltag gegen Gastgeber USA verlaufen wird, die Türkei beendet die Gruppe D auf dem letzten Platz.
Zur Story