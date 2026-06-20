Die Schweiz hatte bisher auch für die Fans in der Heimat angenehme Anspielzeiten – das könnte sich in der K.o.-Phase aber ändern. Bild: keystone

Nati-Fans müssen auf Platz 2 hoffen – so wären dann die Schweizer WM-K.o.-Spiele

Niklas Helbling Folge mir

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Das Gruppenspiel gegen WM-Gastgeber Kanada (Mittwoch, 21 Uhr) steht noch aus, doch die Schweiz kann schon fast sicher mit der K.o.-Phase planen. Nur im Falle einer hohen Niederlage und eines gleichzeitigen Kantersiegs von Katar gegen Bosnien-Herzegowina, könnte die Schweiz noch aus der Top 2 der Gruppe B fallen. Und selbst als Gruppendritte dürfte sie sich für die Sechzehntelfinals qualifizieren.

Doch wann würde das Schweizer Spiel in der 1. Runde der K.o.-Phase überhaupt stattfinden? Und wie wären die weiteren Partien terminiert? watson verschafft dir den Überblick.

Platz 1

Im Falle eines Sieges gegen Kanada wäre die Schweiz Gruppenerste. Dann trifft die Nati am frühen Morgen Schweizer Zeit auf einen Gruppendritten. Ein allfälliger Achtelfinal wäre abends um 22 Uhr und der Viertelfinal fände gar mitten in der Nacht statt. So sähe der Weg bis in den Final – nur der Vollständigkeit halber – aus:

Freitag, 3. Juli, 5 Uhr: Sechzehntelfinal gegen 3. Gruppe E/F/G/I/J

Sechzehntelfinal gegen 3. Gruppe E/F/G/I/J Dienstag, 7. Juli, 22 Uhr: Achtelfinal gegen 1. Gruppe K (Kolumbien, DR Kongo, Portugal, Usbekistan) oder 3. Gruppe D/E/I/J/L

Achtelfinal gegen 1. Gruppe K (Kolumbien, DR Kongo, Portugal, Usbekistan) oder 3. Gruppe D/E/I/J/L Sonntag, 12. Juli, 3 Uhr: Viertelfinal

Viertelfinal Mittwoch, 15. Juli, 21 Uhr: Halbfinal

Halbfinal Samstag, 18. Juli, 23 Uhr: Spiel um Platz 3

Sonntag, 19. Juli, 21 Uhr: Final

Im Achtelfinal könnte es wie 2022 zum Aufeinandertreffen mit Portugal kommen. Bild: keystone

Wegen der vielen Möglichkeiten werden die möglichen Gegner ab dem Viertelfinal nicht mehr aufgelistet.

Platz 2

Schlägt die Schweiz Kanada nicht, ist sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Zweite. Die genauen Szenarien liest du hier. In diesem Fall könnten sich die Nati-Fans in der Heimat zumindest auf angenehmere Anspielzeiten freuen. Auch die Gastronomen und Betreiberinnen von Public Viewings wären wohl nicht unglücklich:

Sonntag, 28. Juni, 21 Uhr: Sechzehntelfinal gegen 2. Gruppe B (Südkorea, Tschechien, Südafrika)

Sechzehntelfinal gegen 2. Gruppe B (Südkorea, Tschechien, Südafrika) Samstag, 4. Juli, 19 Uhr: Achtelfinal gegen 1. Gruppe F (Schweden, Japan, Niederlande, Tunesien) oder 2. Gruppe C (Brasilien, Marokko, Schottland, Haiti)

Achtelfinal gegen 1. Gruppe F (Schweden, Japan, Niederlande, Tunesien) oder 2. Gruppe C (Brasilien, Marokko, Schottland, Haiti) Donnerstag, 9. Juli, 22 Uhr: Viertelfinal

Viertelfinal Dienstag, 14. Juli, 21 Uhr: Halbfinal

Halbfinal Samstag, 18. Juli, 23 Uhr: Spiel um Platz 3

Sonntag, 19. Juli, 21 Uhr: Final

Die Public Viewings dürften bei diesen Terminen besser gefüllt sein. Bild: keystone

Platz 3

Für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass die Schweiz tatsächlich noch auf den dritten Platz zurückfällt, gibt es zwei mögliche Termine für die Sechzehntelfinals. In welcher Partie das Team von Trainer Murat Yakin dann vertreten wäre, hängt davon ab, wer sonst zu den acht besten Gruppendritten gehört. Der Übersichtlichkeit halber sind hier nur die beiden möglichen Sechzehntel- und dazugehörigen Achtelfinals aufgeführt: