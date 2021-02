Sport

Fussball

Khedira, Ödegaard, Jovic – die grosse Transferübersicht des Winters



Bild: keystone

Khedira, Ödegaard, Jovic – die grosse Transferübersicht des Winters

Die Auswirkungen der Coronavirus-Krise waren in diesem Transferfenster zu spüren, die Winter-Ausgaben waren historisch niedrig. Viele Spieler haben zwar den Klub gewechselt, die Mehrheit von ihnen allerdings leihweise. Gestern war in den grossen europäischen Ligen Deadline-Day. Die letzte Chance also, Transfers zu tätigen. Wir haben die wichtigsten Wechsel von gestern zusammengefasst – in der Übersicht siehst du zudem die bedeutendsten Wechsel in den Top-Ligen.

Deadline-Day

Takumi Minamino (26)

Position: Linksaussen

Marktwert: 10 Mio. Euro

Von Liverpool zu Southampton (Leihe)

Florian Kamberi (25)

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 0,7 Mio. Euro

Von St. Gallen zu Aberdeen (Leihe)

Josh Maja (22)

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 6,5 Mio. Euro

Von Bordeaux zu Fulham (Leihe)

Bild: keystone

Will Grigg ('s on Fire)



Position: Mittelstürmer

Marktwert: 1,2 Mio. Euro

Von Sunderland zu MK Dons (Leihe)

Ainsley Maitland-Niles (23)

Position: Rechtes Mittelfeld

Marktwert: 18 Mio. Euro

Von Arsenal zu West Brom (Leihe)

Ozan Kabak (20)​

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 25 Mio. Euro

Von Schalke zu Liverpool (Leihe)

Shkodran Mustafi (28)

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 12 Mio. Euro

Von Arsenal zu Schalke (abslösefrei)

Jean-Clair Todibo (21)

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 12 Mio. Euro

Von Barcelona zu Nizza (Leihe)

Anthony Modeste (32)

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 2,8 Mio. Euro

Von Köln zu St. Etiénne (Leihe)

Ben Davies (25)

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 2,4 Mio. Euro

Von Preston North End zu Liverpool (0,57 Mio.)

Joe Willock (21)



Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 16 Mio. Euro

Von Arsenal zu Newcaslte (Leihe)

Daniele Rugani (26)

Position: Innenverteidiger

Marktwert: 10 Mio. Euro

Von Juventus zu Cagliari (Leihe)

Arijanet Muric (22)



Position: Torhüter

Marktwert: 1,5 Mio.

Von Manchester City zu Willem II (Leihe)

Rolando Mandragora (23)​

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 12 Mio. Euro

Von Juventus zu Torino (Leihe)

Joshua Zirkzee (19)

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 9 Mio. Euro

Von Bayern München zu Parma Calcio (leihweise)



Bild: keystone

Sami Khedira (33)

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 2 Mio. Euro

Von Juventus Turin zu Hertha BSC (ablösefrei)

Kemal Ademi (25)

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 2 Mio. Euro

Von Fenerbahce zu Karagümrük (Leihe)



Premier League

Arsenal

➕

Martin Ödegaard (leihweise von Real Madrid)

➖

Sead Kolasinac (leihweise zu Schalke)

Mesut Özil (ablösefrei zu Fenerbahce)

Shkodran Mustafi (ablösefrei zu Schalke)

William Saliba (leihweise zu Nizza)

Joe Willock (leihweise zu Newcastle)

Ainsley Maitland-Niles (leihweise zu West Brom)



Aston Villa

➕

Morgan Sanson (für 15,8 Mio. von Marseille)

FC Chelsea

➖

Fikayo Tomori (leihweise zu Milan)

Bild: keystone

Crystal Palce

➕

Jean-Philippe Mateta (leihweise von Mainz)

➖

Max Meyer (ablösefrei zu Köln)

Everton

➕

Joshua King (kommt von Bournemouth)

➖

Cenk Tosun (leihweise zu Besiktas)

Jonjoe Kenny (leihweise zu Celtic)



Fulham

➕

Josh Maja (leihweise von Bordeaux)

Leicester City

➖

Demarai Gray (für 2 Mio. zu Leverkusen)

Bild: keystone

FC Liverpool

➕

Ozan Kabak (leihweise von Schalke)

Ben Davies (für 0,57 Mio von Preston North End)

➖

Takumi Minamino (leihweise zu Southampton)

Manchester City

➖

Arijanet Muric (leiheweise zu Willem II)

Manchester United

➕

Amad Diallo (für 21 Mio. von Atalanta Bergamo)

➖

Timothy Fosu-Mensah (für 1,7 Mio. zu Leverkusen)

Jesse Lingard (leihweise zu West Ham)



FC Southampton

➕

Takumi Minamino (leihweise von Liverpool)

Bild: keystone

West Bromwich Albion

➕

Ainsley Maitland-Niles (leihweise von Arsenal)

West Ham United

➕

Said Benrahma (für 23,10 Mio. von Brentford)

Jesse Lingard (leihweise von Manchester United)

➖

Sébastien Haller (für 22,5 Mio. zu Ajax)

Bundesliga

Bayern München

➖

Chris Richards (leihweise zu Hoffenheim)

Joshua Zirkzee (leihweise zu Parma)



RB Leipzig

➕

Dominik Szoboszlai (für 20 Mio. von RB Salzburg)

Bild: keystone

Borussia Mönchengladbach

➕

Kouadio Koné (für 9 Mio. von Toulouse, bleibt aber leihweise dort)

Joe Scally (für 1,8 Mio. von New York City FC)



➖

Laszlo Bénes (leihweise zu Augsburg)

Bayer Leverkusen

➕

Jeremie Frimpong (für 11 Mio. von Celtic Glasgow)

Demarai Gray (für 2 Mio. von Leicester)

Timothy Fosu-Mensah (für 1,7 Mio. von Manchester United)



TSG Hoffenheim

➕

Chris Richards (leihweise von Bayern)

➖

Jacob Bruun Larsen (leihweise zu Anderlecht)

VfL Wolfsburg

➖

Yunus Malli (ablösefrei zu Trabzonspor)

William (leihweise zu Schalke)

SC Freiburg

➖

Amir Abrashi (leihweise zum FC Basel)

Eintracht Frankfurt

➕

Luka Jovic (leihweise von Real Madrid)

➖

Bas Dost (für 4 Mio. zu Brügge)

David Abraham (ablösefrei zu Huracan)

Dominik Kohr (leihweise zu Mainz)

Danny da Costa (leihweise zu Mainz)



Hertha BSC

➕

Sami Khedira (ablösefrei von Juventus)

Schalke 04

➕

Sead Kolasinac (leihweise von Arsenal)

Klaas-Jan Hunterlaar (ablösefrei von Ajax)

Shkodran Mustafi (ablösefrei von Arsenal)

William (leihweise von Wolfsburg)



➖

Ozan Kabak (leihweise zu Liverpool)

Rabbi Matondo (leihweise zu Stoke)



Mainz 05

➕

Dominik Kohr (leihweise aus Frankfurt)

Danny da Costa (leihweise aus Frankfurt)



➖

Jean-Philippe Mateta (leihweise zu Crytal Palace)​

1. FC Köln

➕

Emmanuel Dennis (leihweise aus Brügge)

Max Meyer (ablösefrei aus Crystal Palace)



➖

Anthony Modeste (leihweise zu St.-Étienne)

Bild: keystone

FC Augsburg

➕

Laszlo Bénes (leihweise aus Mönchengladbach)

Serie A

Atalanta Bergamo

➕

Joakim Maehle (für 11 Mio. von Genk)



➖

Amad Diallo (für 21 Mio. zu Manchester United)

Papu Gomez (für 5,5 Mio. zum FC Sevilla)



Inter Mailand

➖

Radja Nainggolan (leihweise zu Cagliari)

Sebastiano Esposito (leihweise zu Venezia)



Juventus Turin

➕

Nicolo Rovella (für 18 Mio. von Genua, bleibt aber leihweise dort)

➖

Manolo Portanova (für 10 Mio. zu Genua)

Sami Khedira (ablösefrei zu Hertha BSC)

Rolando Mandragora (leihweise zu Torino)

Daniele Rugani (leihweise zu Cagliari)



AC Mailand

➕

Soualiho Meité (leihweise von Torino)

Fikayo Tomori (leihweise von Chelsea)

Mario Mandzukic (war vereinslos)

Bild: www.imago-images.de

➖

Mateo Musacchio (ablösefrei zu Lazio Rom)

Andrea Conti (leihweise zu Parma)



SSC Neapel

➖

Arkadiusz Milik (leihweise zu Marseille)

Kévin Malcuit (leihweise zu Florenz)

Adam Ounas (leihweise zu Crotone)



La Liga

Real Madrid

➖

Martin Ödegaard (leihweise zu Arsenal)

Luka Jovic (leihweise zu Frankfurt)

FC Barcelona

➖

Carles Alena (leihweise zu Getafe)

Jean-Clair Todibo (leihweise zu Nizza)



Atlético Madrid

➕

Geoffrey Kondogbia (für 15 Mio. von Valencia)

Moussa Dembélé (leihweise von Olympique Lyon)

➖

Diego Costa (neuer Verein nicht bekannt)

Super League

Das Transferfenster in der Schweiz ist noch bis am 15. Februar geöffnet. Alle Wechsel und Gerüchte findest du im Transferticker:

