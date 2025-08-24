freundlich21°
Premier League: Ndoyes Assist sichert Nottingham einen Punkt

24th August 2025 Selhurst Park, Selhurst, London, England Premier League Football, Crystal Palace versus Nottingham Forest Dan Ndoye of Nottingham Forest PUBLICATIONxNOTxINxUK KatiexChan
Dan Ndoye überzeugt in der Premier League weiter.Bild: IMAGO/Action Plus

Ndoyes Assist sichert Nottingham einen Punkt +++ Rennes kassiert in 11 Minuten doppelt Rot

24.08.2025, 17:1124.08.2025, 17:45
Bundesliga

Mainz – Köln 0:1

Joël Schmied darf mit seinem Debüt in der Bundesliga zufrieden sein: Köln gewinnt das Auswärtsspiel gegen Mainz 1:0.

In der 91. Minute sorgte Marius Bülter per Kopf dafür, dass der Aufsteiger zum Meisterschaftsauftakt jubeln konnte. Die Gäste hatten seit der 60. Minute in Überzahl gespielt, da Paul Nebel wegen einer Notbremse vom Platz geschickt wurde.

Besser hätte Schmieds erster Auftritt in der höchsten Liga Deutschlands kaum enden können. Der 26-Jährige, der im letzten Winter von Sion zu Köln gewechselt war, spielte über die volle Distanz in Kölns Dreier-Abwehrkette. Auf der Gegenseite gehörte Silvan Widmer zu den Geschlagenen. Der 32-Jährige wurde in der 65. Minute von Trainer Bo Henriksen eingewechselt, als sein Team bereits in Unterzahl agieren musste.

Mainz 05 - 1. FC Köln 0:1 (0:0)
Tor: 90. Bülter 0:1.
Bemerkungen: 60. Rote Karte gegen Nebel (Mainz). Mainz mit Widmer (ab 65.). Köln mit Schmied.

Premier League

Crystal Palace – Nottingham 1:1

Dan Ndoye zeigt auch im zweiten Spiel für Nottingham Forest eine gute Leistung. Beim 1:1 im Auswärtsspiel gegen Crystal Palace bereitet der Schweizer den Ausgleich mustergültig vor.

In der 57. Minute sah Ndoye die Lücke in der gegnerischen Verteidigung. Mit einem Zuspiel aus der eigenen Spielhälfte lancierte er seinen Teamkollegen Callum Hudson-Odoi, der vor dem gegnerischen Tor die nötige Abgeklärtheit bewies und den Ausgleich erzielte. Weitere Tore fielen nicht und Ndoye wurde in der 71. Minute ausgewechselt.

Der 24-jährige Waadtländer, der im Sommer von Bologna in die Premier League gewechselt ist, kann sich über einen gelungenen Start bei seinem neuen Verein freuen. Beim 3:1-Sieg gegen Brentford zum Meisterschaftsstart hatte Ndoye den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielt.

Crystal Palace - Nottingham Forest 1:1 (1:0)
Tore: 37. Sarr 1:0. 57. Hudson-Odoi 1:1.
Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye (bis 71.).

Ligue 1

Lorient – Rennes 4:0

Nach dem Startsieg gegen Marseille erleidet Rennes einen Rückschlag. Das Team mit Fabian Rieder muss gegen Lorient früh mit zwei Spielern weniger auskommen und verliert 0:4.

Der Schweizer Mittelfeldspieler dürfte seinen Augen kaum getraut haben: Nach einer Notbremse in der 11. Minute wurde mit Christopher Wooh bereits sein zweiter Teamkollege des Feldes verwiesen. Zuvor hatte Mahdi Camara wegen eines harten Fouls die Rote Karte gesehen. Mit nur neun Spielern wurde die Auswärtsaufgabe für Rennes nochmals deutlich schwieriger.

Bis kurz vor der Pause hielt Rennes das 0:0, dann brachte Sambou Soumano das Heimteam in Führung. Der ehemalige FCZ-Spieler Aiyegun Tosin erhöhte nach der Pause und sorgte damit endgültig für klare Verhältnisse. Rieder wurde in der 63. Minute ausgewechselt und sah von der Ersatzbank aus noch zwei Gegentreffer.

Lorient - Rennes 4:0 (1:0)
Tore: 45. Soumano 1:0. 47. Tosin 2:0. 65. Pagis 3:0. 69. Le Bris 4:0.
Bemerkungen: 6. Rote Karte Camara (Rennes). 11. Rote Karte Wooh (Rennes). Rennes mit Rieder (bis 63.). (abu/sda)

Nach der erfolgreichen Heim-EM, die in der Schweiz grosse Begeisterung auslöste, wollen nun natürlich auch die Klubs profitieren. Sie haben dazu einige Sonderaktionen geplant oder durchgeführt. Eine Übersicht.
Der amtierende Schweizer Meister lädt am 14. September zum 1. Berner Frauenfussballtag. Auf dem Sportplatz Spitalacker – «Spitz» genannt – findet nicht nur das Spiel von YB gegen Servette Chênois (14 Uhr) statt, sondern auch zwei Turniere für Mädchenmannschaften in den Kategorien bis neun und elf Jahren. Im Anschluss an die Partie der Women's Super League treffen ausserdem noch zwei Nachwuchsteams des FC Breitenrain, dessen Heimspielstätte der Spitalacker ist, auf den FC Bern bzw. den FC Goldstern.
Zur Story