Bild: AP

Challandes und der Reporter drehen bei Kosovos 3:5 in England im roten Bereich

Im 15. Spiel als Nationaltrainer von Kosovo hat Bernard Challandes den Platz erstmals als Verlierer verlassen müssen. In Southampton verlor sein Team gegen England in einem spektakulären Spiel mit 3:5.

Challandes war schon vor der Partie in den Fokus gerückt, weil er an einer Medienkonferenz einen Vulkanausbruch imitierte. Der Westschweizer sprach über die Taktik und kündigte ein «crazy pressing» an.

Doch die Warnung kam bei den Engländern offenbar nicht an – nach nur 34 Sekunden schoss Valon Berisha das 1:0 für den krassen Aussenseiter. Ein Ereignis, das bei Reporter Andin Lokaj so klingt wie der entscheidende Treffer im WM-Final:

Doch England reagierte und als BVB-Star Jadon Sancho kurz vor dem Pausenpfiff mit einer Doublette auf 5:1 erhöhte, war das Spiel vorentschieden. Weil Bernard Challandes bei einem der beiden Treffer eine nicht geahndete Offsideposition sah, tobte er beim Gang in die Kabine. Er schimpfte lautstark – bis er eine Kamera entdeckte und sanft lächelte. Zu viel für die Moderations-Crew des englischen Senders ITV, das die Szene laut lachend kommentierte. Selbst das knurrige Raubein Roy Keane konnte sich ein leichtes Schmunzeln nicht verkneifen:

England bleibt damit zur Halbzeit der EM-Qualifikation voll auf Kurs: Es hat alle vier Spiele gewonnen und weist die eindrückliche Torbilanz von 19:4 auf. Der Kampf um den zweiten Startplatz an der EM 2020 ist ein Zweikampf zwischen der Tschechischen Republik und Kosovo. Das möglicherweise entscheidende Direktduell steigt Mitte November in Tschechien. (ram)

EM-Qualifikation, Gruppe A: tabelle: srf

