«Jedes Champions-League-Spiel ist speziell»

Zum Abschluss der Kampagne in der Champions League spielen die Young Boys auswärts in Leipzig. Weil es sportlich um nichts mehr geht, braucht es eine andere Motivation.



Mit der Gewissheit, das europäische Ziel erreicht zu haben, reiste die Mannschaft von Trainer Raphael Wicky nach Leipzig. Sie tritt zu einem Spiel an, in dem es sportlich zwar um nichts mehr geht, aber immerhin noch eine Siegprämie von 2,8 Millionen Euro zu holen ist. «Es ist das erst 18. Champions-League-Spiel in der Klubgeschichte von YB», sagte Wicky an der Pressekonferenz vor dem Spiel. «Solche Affichen sind nicht selbstverständlich. Allein deshalb ist es etwas ganz Spezielles für uns.»



Leipzig, das am Samstag einen kräftezehrenden 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund feierte, wird nicht mit der Top-Elf antreten. So wird Ersatzgoalie Peter Gulacsi sein erstes Heimspiel seit über einem Jahr bestreiten. «Wir werden viel frisches Personal bringen», kündigte Trainer Marco Rose an. «Aber ich würde niemanden aufstellen, der es nicht verdient hat.» Der 47-jährige Deutsche hofft, dass die Spieler die Chance nutzen, um sich vor heimischem Publikum für weitere Aufgaben aufzudrängen. (sda)