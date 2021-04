Sport

Fussball

Bundesliga: Dortmund und Wolfsburg gewinnen



Dortmund und Wolfsburg gewinnen +++ Inter gibt Punkte ab, baut Vorsprung aber aus

Premier League

Tottenham – Southampton 2:1

Der Einstand von Ryan Mason als Trainer von Tottenham ist geglückt. Gegen Southampton kommen die Spurs im eigenen Stadion dank einem späten Penaltytor zum eingeplanten 2:1-Sieg.

Auf dem Weg zum Sieg machte Tottenham dank Toren von Gareth Bale (60.) und Son Heung-Min (89./Foulpenalty) einen 0:1-Pausenrückstand wett. Danny Ings hatte die Gäste nach einer halben Stunde verdient in Führung gebracht, musste den Rasen aufgrund einer Verletzung allerdings zu Beginn der zweiten Halbzeit verlassen. Mit dem Ausscheiden des 28-Jährigen kamen auch die Offensivbemühungen der «Saints» zum Erliegen.

Für die Spurs war das Erfolgserlebnis zwei Tage nach der Entlassung des Portugiesen José Mourinho auch mit Blick auf Sonntag wichtig. Dann fordern die Londoner im Final des Ligacups den designierten Meister Manchester City zum Duell.

Tottenham - Southampton 2:1 (0:1)

Tore: 30. Ings 0:1. 60. Bale 1:1. 89. Heung-Min (Foulpenalty) 2:1.

Bemerkungen: Southampton ohne Jankewitz (Ersatz).

Tabelle:

Bundesliga

Dortmund – Union Berlin 2:0

Borussia Dortmund steckt im Kampf um einen Champions-League-Startplatz für die kommende Saison nicht auf. Gegen Union Berlin siegt der BVB dank Marco Reus 1:0.

Der gedankenschnelle Dortmunder Captain Marco Reus (27.) und Raphael Guerreiro (88.) wahrten dem BVB gegen das Überraschungsteam dieser Saison die Chance auf einen Champions-League-Startplatz in der nächsten Saison. Reus schoss nach rund einer halben Stunde einen Abpraller von Andreas Luthe nach abgewehrtem Foulpenalty zum 1:0 über die Linie. Union Berlin, das ebenfalls weiterhin auf einen Europacup-Startplatz hoffen darf, bekundete in Dortmund bei zwei Lattentreffern Pech.

Für den BVB kommt es nach dem dritten Sieg in Folge am kommenden Samstag zum womöglich entscheidenden Duell im Kampf um die Königsklasse. Das Team von Edin Terzic trifft in drei Tagen auswärts auf den VfL Wolfsburg, der sich nach zuletzt zwei Niederlagen beim Aufsteiger Stuttgart (3:1) ebenfalls siegreich gezeigt hat.

Dortmund - Union Berlin 2:0 (1:0).

Tore: 27. Reus 1:0. 88. Guerreiro 2:0. -

Bemerkungen: Dortmund mit Hitz und Akanji, ohne Bürki (Ersatz). 27. Haaland (Dortmund) scheitert mit Foulpenalty an Luthe.

Stuttgart – Wolfsburg 1:3

Stuttgart - Wolfsburg 1:3 (0:2)

Tore: 13. Schlager 0:1. 29. Weghorst 0:2. 65. Gerhardt 0:3. 92. Castro 1:3.

Bemerkungen: Stuttgart mit Kobel. Wolfsburg mit Mehmedi (ab 66.) ohne Mbabu (gesperrt) und Steffen (verletzt). 27. Forster (Stuttgart) scheitert mit Handspenalty an Casteels.

Hoffenheim – Gladbach 3:2

Borussia Mönchengladbach hat sich bei der Aufholjagd auf die Europa-League-Plätze einen dicken Patzer geleistet. Die Borussia, bei der es von einem Schweizer Quintett einzig Nico Elvedi in die Startformation schaffte, unterlag nach einer 2:0-Pausenführung bei Hoffenheim noch mit 2:3.

Hoffenheim - Mönchengladbach 3:2 (0:2)

Tore: 25. Plea 0:1. 45. Lazaro 0:2. 49. Kramaric 2:1. 60. Bebou 2:2. 65. Kramaric 3:2. -

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Elvedi, Embolo (ab 68.) und Zakaria (ab 68.), ohne Sommer (gesperrt) und Lang (Ersatz).

Bremen – Mainz 0:1

Im Abstiegskampf gerät Werder Bremen durch eine 0:1-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten Mainz zunehmend unter Druck. Die Rheinhessen ziehen am Tabellen-14. Bremen vorbei und haben nun 31 Zähler auf dem Konto.

Bremen - Mainz 0:1 (0:1)

Tor: 16. Szalai 0:1. -

Bemerkungen: Mainz ohne Fernandes (nicht im Aufgebot).

Tabelle:

Serie A

Spezia – Inter 1:1

Inter Mailand gibt zum zweiten Mal in Folge Punkte ab. Die Mannschaft von Antonio Conte spielt gegen Spezia nur 1:1 und baute doch seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus.

Ivan Perisic rettete Inter Mailand mit seinem Treffer in der 39. Minute zumindest einen Punkt. Dieser reichte aus, um einen weiteren Schritt Richtung Meistertitel zu machen. Denn der erste Verfolger und Stadtrivale Milan unterlag daheim Sassuolo mit 1:2. Der italienische Junioren-Internationale Giacomo Raspadori erzielte beide Treffer für Sassuolo, nachdem die Mailänder durch Hakan Calhanoglu in Führung gegangen waren. Milan könnte am Donnerstag von Atalanta Bergamo auf den 3. Platz verdrängt werden.

Spezia - Inter Mailand 1:1 (1:1)

Tore: 12. Farias 1:0. 39. Perisic 1:1.

Milan – Sassuolo 1:2

Milan - Sassuolo 1:2 (1:0)

Tore: 30. Calhanoglu 1:0. 76. Raspadori 1:1. 83. Raspadori 1:2.

Juventus – Parma 3:1

Juventus Turin näherte sich dank des 3:1 gegen Parma bis auf einen Punkt Milan an. Es waren die Verteidiger, die den Rekordmeister nach dem 0:1-Rückstand auf Kurs brachten. Alex Sandro traf zweimal, Matthijs de Ligt erzielte in der 68. Minute das 3:1.

Juventus Turin - Parma 3:1 (1:1)

Tore: 25. Brugman 0:1. 43. Alex Sandro 1:1. 47. Alex Sandro 2:1. 68. De Ligt 3:1. -

Bemerkungen: Parma ohne Sohm (Ersatz).

