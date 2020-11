Sport

Mit den à-fonds-perdu-Beiträgen für professionelle und halbprofessionelle Mannschaftsport-Klubs will der Bundesrat dafür sorgen, dass in der Krise die Sportstrukturen nicht untergehen. Ohne sie wären die Nachwuchsförderung und der Frauensport in Gefahr, sagte Sportministerin Viola Amherd.

Klubs und Verbände, die einen à-fonds-perdu-Beitrag erhalten, müssen sich unter anderem verpflichten, ihre Strukturen für die Nachwuchsförderung und die Förderung des Frauensports während mindestens fünf Jahren auf dem Niveau von vor der Krise zu halten.

Indem die Klubs nur noch Geisterspiele durchführen dürften, verlören sie ihre wichtigsten Einnahmequellen, sagte Amherd am Mittwoch in Bern vor den Medien. Verlorene Einnahmen aus Sponsoring, Gastronomie oder Merchandising ersetze der Bund nicht.

Geld im Budget 2021

Die Beiträge werden den Klubs pro Spiel ab dem 29. Oktober – seither müssen Geisterspiele ausgetragen werden – ersetzt. Pro Spiel werden bis zu zwei Drittel der durchschnittlichen Ticketeinnahmen des Klubs in der Saison 2018/2019 übernommen. Effektive Einnahmen aus allfälligen Ticketeinnahmen ab dem 29. Oktober werden abgezogen.

Die Sportklubs hätten für die Gesellschaft eine grosse Bedeutung, begründete Amherd den Einsatz von Steuermitteln für die Beiträge. Und auch wirtschaftlich sei der Profi-Mannschaftssport von Bedeutung. Rund 100'000 Stellen hingen von ihm ab.

Im Budget 2021 sind nach Angaben von Amherd für die Klubs der Profi- und der Halbprofi-Liegen 175 Millionen Franken für zinslose Darlehen eingestellt. Davon soll der Bund bis höchstens 115 Millionen Franken à-fonds-perdu vergeben können. Die verbleibenden 60 Millionen können weiterhin als zinslose Darlehen vergeben werden können.

Hohe Löhne kürzen

Lohnkürzungen und ein Verzicht auf Dividenden während fünf Jahren sind weitere Bedingungen für à-fonds-perdu-Beiträge. Löhne über dem versicherten Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung – laut Amherd derzeit 148'000 Franken im Jahr – müssen auf diesen Höchstbetrag begrenzt oder um mindestens 20 Prozent gekürzt werden.

Im Moment habe der Bund keine Übersicht über die Spielerlöhne, sagte Amherd auf eine Journalistenfrage. Die Klubs müssten bei einem Antrag die Zahlen auf den Tisch legen. «Das Gros ist in einem korrekten Rahmen», sagte sie und verwies auf die Verträge mit den Spielern. Diese müssten einsichtig sein. Die Klubs müssen der Landesregierung jährlich über die Einhaltung der Bedingungen Bericht erstatten. (ram/sda)

