Lionel Messi ist da, Miami steht Kopf – und Söhnchen Thiago tunnelt den Papi

Auch Messi selbst freut sich auf sein neues Abenteuer in den USA: «Ich bin sehr glücklich hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Training und den Spielen zu beginnen. Ich bin hier, um zu kämpfen, zu gewinnen und dem Team zu helfen, wie ich es immer getan habe.» Stolz präsentierte er den Fans sein neues pinkes Trikot von Inter Miami, natürlich mit der Nummer 10 auf dem Rücken.

Haupteigentümer Jorge Mas konnte sich den Worten des einstigen Weltklasse-Mittelfeldspielers nur anschliessen. «Wir träumten davon, nicht nur Spitzenspieler und die besten Spieler zu holen, sondern auch den besten Spieler, der jemals die Fussballschuhe angezogen hat – und sein Name ist Lionel Andrés Messi.»

Beckham eröffnete die Show mit den Worten: «Der heutige Abend ist ein typischer Empfang in Miami für einen der grössten Spieler, der jemals gespielt hat. Die Tatsache, dass wir unsere Fans hier haben, die diesen Moment feiern, das ist es, was wir geschaffen haben und wir sind sehr stolz darauf.»

Messi unterschreibt in Miami für zwei Jahre – das sind die Details

Unter dem Motto «Die Enthüllung» wurde Lionel Messi in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) im DRV PNK Stadium den Fans von Inter Miami offiziell vorgestellt.

Nun ist der Messias endlich in Miami angekommen: Lionel Messi wurde offiziell als Spieler von Inter Miami vorgestellt.

Nun ist der Messias endlich in Miami angekommen: Lionel Messi wurde offiziell als Spieler von Inter Miami vorgestellt. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

«Heisseste Klimalüge des Jahres» – Verwirrung um 48-Grad-Hitze in Italien

«Die Zarin krault ihm die Eier»: Der Mord am gottlosen Scharlatan Rasputin

Picdump 45 – herzlich willkommen in der Meme-Galerie

Wie viel Bisi hat es eigentlich in einem Pool?

History Porn Teil XCIII: Geschichte in 28 Wahnsinns-Bildern

Arsenal kopiert Manchester City – weshalb das funktionieren kann

Grosse Investitionen, Guardiolas Schützling und hohe Ambitionen. Arsenal ruht sich nicht auf dem Erfolg der letzten Saison aus – und orientiert sich dabei am Ligakrösus Manchester City.

Lange sah es so aus, als würde Arsenal tatsächlich das kleine Wunder schaffen und in der Premier League Manchester City hinter sich lassen. Das Team, das während der vergangenen Saison unbezwingbar schien, das Triple aus Liga, FA Cup und Champions League gewann und nicht einmal von internationalen Topklubs wie Bayern München oder Real Madrid gefährdet werden konnte. Am Ende brach Arsenal dann aber doch noch ein und musste sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben.