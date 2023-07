Die Messi-Euphorie ist in Miami ausgebrochen. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Messi unterschreibt in Miami für zwei Jahre – das sind die Details

Lionel Messi hat offiziell beim MLS-Klub Inter Miami unterschrieben. Das sind die Details zum Deal des argentinischen Superstars.

Mehr «Sport»

Eigentlich war es schon lange bekannt, doch seit dem späten Samstagabend ist es nun auch definitiv: Lionel Messi wechselt zu Inter Miami. Der argentinische Weltmeister hat beim Klub aus der Major League Soccer (MLS) einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.

Wie sieht der Vertrag aus?

Wie bereits erwähnt, läuft Messis Vertrag bei Inter Miami zwei Jahre. Eigentlich sind es aber sogar einige Monate mehr. Der «Zauberfloh» hat in Florida bis zum Ende der Saison 2025 geschrieben. Da die Spielzeiten in der MLS von Februar bis Dezember dauern, spielt Messi also mindestens bis kurz vor Weihnachten 2025 in den USA.

In dieser Zeit soll der 36-Jährige pro Saison zwischen 50 und 60 Millionen US-Dollar verdienen. Diese Summe beinhaltet den Lohn, Unterschriftboni sowie Anteile an der Franchise von Inter Miami. Zusätzlich wird Messi aber noch Vergütungen von Apple (TV-Partner der MLS) oder Adidas (Ausrüster der MLS) enthalten.

Wie das mit dem Apple-Geld funktioniert, kannst du hier nachlesen:

Warum dauerte es so lange?

Als Lionel Messi am 7. Juni verkündete, dass er beabsichtige, sich Inter Miami anzuschliessen, löste dies in der MLS einiges an Chaos aus, wie «The Athletic» berichtet. Zwar war bekannt, dass das Team aus Florida mit dem argentinischen Superstar verhandelte, doch die Ankündigung überrumpelte die Verantwortlichen.

Zu diesem Zeitpunkt war noch kein Vertrag unterschrieben, vermutlich noch nicht einmal aufgesetzt. Einerseits, weil das Transferfenster in der MLS erst rund einen Monat später am 5. Juli öffnete. Und andererseits, weil im Gegensatz zum europäischen Fussball die Spieler in der MLS bei der Liga und nicht beim spezifischen Klub unterschreiben. Die Verhandlungen wurden zwar grundsätzlich von Inter Miami geführt, aber mit grosser Unterstützung der MLS-Juristen. So dauerte es mehr als einen Monat, bis der Vertrag aufgesetzt und unterschrieben war. Das hatte zur Folge, dass Miami beispielsweise noch nicht einmal offizielle Messi-Trikots verkaufen konnte.

Was hat Messi in der Zwischenzeit gemacht?

Zuerst war Offensivspieler mit der argentinischen Nationalmannschaft in Asien unterwegs, wo er zwei Spiele gegen Australien und Indonesien absolvierte. Danach feierte er seinen 36. Geburtstag in seiner Heimatstadt Rosario. Zuletzt verbrachte La Pulga einige Ferientage in den Bahamas.

Wann spielt Messi das erste Mal?

Inter Miami wird seinen neuen Superstar in der Nacht auf Montag (2.30 Uhr Schweizer Zeit) vorstellen. Es wird damit gerechnet, dass Messi im League's Cup (ein gemeinsamer Wettbewerb von MLS und der mexikanischen Liga MX) am 21. Juli gegen Cruz Azul zum ersten Mal spielt. Für das MLS-All-Star-Game gegen Arsenal einige Tage vorher wird er nicht aufgeboten.

Welche Nummer trägt Messi bei Miami?

Messi wird in der MLS wie früher bei Barcelona mit der Nummer 10 auf dem Rücken auflaufen. Zudem wird auch damit gerechnet, dass der Argentinier in Miami das Captain-Amt erhält.

Kann ich die Spiele auch in der Schweiz schauen?

Ja, der MLS Season Pass von Apple TV ist auch in der Schweiz verfügbar.

Wer hat Messi von Miami überzeugt?

Entgegen den ersten Erwartungen war dies nicht primär David Beckham, der Teilinhaber und Gründer des Klubs ist, sondern Jorge Mas. Der Milliardär aus Florida ist Hauptbesitzer von Inter Miami und hat laut eines Berichts von «The Athletic» schon im Januar 2018 damit begonnen, Lionel Messi und dessen Vater und Berater Jorge von Miami zu überzeugen.

Jorge Mas (ganz links) steht hinter der Messi-Verpflichtung. Bild: keystone

Schon 2021 sagte Mas: «Ich bin optimistisch, dass Messi eines Tages im Trikot von Inter Miami spielen wird.» Im Gegensatz zur Konkurrenz aus Saudi-Arabien ging der 61-Jährige die Verhandlungen eher zurückhaltend an und versuchte, die Familie Messi nie unter Druck zu setzen. Gleichzeitig nutzte er als Präsident des spanischen Zweitligisten Real Saragossa das Insiderwissen zur finanziellen Lage des FC Barcelona.

Ist Inter Miami immer noch auf dem letzten Platz?

Ja. Schon als Messi seinen Wechsel zu Miami ankündigte, stand Miami auf dem letzten Platz der Eastern Conference. Auch jetzt beträgt der Rückstand auf die Playoff-Plätze noch zwölf Punkte.

Die aktuelle MLS-Tabelle. Bild: screenshot mls

Man darf gespannt sein, ob es Messi gemeinsam mit seinen alten Freunden Sergio Busquets und Jordi Alba bis Ende Oktober doch noch auf einen Playoff-Platz führen kann. Ansonsten ist die Saison für Miami schon wieder vorbei.