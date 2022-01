«Es gibt viele Natashas hier» – ZSKA bei Spielervorstellung mit sexistischem Eigentor

Ob diese Entschuldigung reicht, ist allerdings zweifelhaft. Diverse Medien berichten, dass Kirilcheva entlassen worden sei. « Gazetefutbol.de » schreibt sogar, dass sämtliche am Video beteiligten Personen entlassen worden seien und zitiert dabei Pressechef Sergey Aksenov: «Jeder, der an diesem Video beteiligt war, wurde entfernt. Die Geschehnisse sind nicht zu akzeptieren. Wir entschuldigen uns vielmals.»

Dass das Video sexistisch ist, realisierte die Marketingabteilung nicht – zumindest nicht, bevor es publiziert wurde. Nachdem das Video in den sozialen Medien einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hatte, publizierte die verantwortliche Chefredakteurin des Klub-TVs, Katerina Kirilcheva eine offizielle Entschuldigung.

Leider war die Marketingabteilung von ZSKA etwas übermütig und wollte den neuen Star mit einem gestellten, lustigen Instagram-Video vorstellen. Dabei schreibt ZSKA den Stürmer über die Privatnachrichten-Funktion an. Yazici reagiert jedoch nicht auf die Fragen, wo er denn sei und ob er bereit sei, den Vertrag zu unterschreiben.

Immer wieder versuchen Fussball-Klubs, ihre neu erworbenen Spieler möglichst kreativ vorzustellen. Einen Transfer-Coup landete in dieser Woche auch ZSKA Moskau, welches bis Ende Jahr den Stürmer Yusuf Yazici von Lille ausleiht.

