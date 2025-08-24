recht sonnig21°
Super League: Pascal Loretz hext Luzern zum Sieg in St.Gallen

Pascal Loretz jubile: il vient d&#039;arr�ter un penalty pour offrir les trois points � Lucerne.
Die Luzerner feiern Goalie Pascal Loretz, nachdem dieser in der Nachspielzeit einen Penalty gehalten hat.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Loretz wird zum Luzerner Helden – St.Gallen verliert trotz Überlegenheit erstmals

Nach drei Siegen zum Auftakt findet der Lauf des FC St. Gallen ein vorläufiges Ende. Die Ostschweizer verlieren das Heimspiel gegen Luzern 0:1.
24.08.2025, 15:3024.08.2025, 18:44
Es lief bereits die Nachspielzeit, als Schiedsrichter Lionel Tschudi zum Video-Bildschirm gerufen wurde. Stefan Knezevic hatte Lukas Görtler im Strafraum festgehalten, der Kontakt wurde im Nachhinein mit einem Penalty geahndet. Christian Witzig, der nach seiner Verletzung das Comeback gab, trat an – und scheiterte. Luzerns Pascal Loretz, der bereits davor mit starken Paraden aufgefallen war, ahnte die richtige Ecke.

«Wenn man sich erinnert, dass man Pasci im Tor hat, dann hat man Vertrauen. Ich bin froh, konnte ich der Mannschaft etwas zum Sieg beitragen, ich denke, zuhause ist meine Familie auch stolz.»
Mateo Di Giusto, FC Luzern

Es war der dramatische Höhepunkt eines spannenden Spiels, in dem der einzige Treffer bereits in der 3. Minute gefallen war. Matteo Di Giusto dribbelte sich in den Strafraum und sah, wie sein Schuss via den Beinen von St. Gallens Behar Neziri im Netz landete.

Die St. Galler waren bemüht, auf den frühen Schock eine Antwort zu finden. Vor allem in der zweiten Halbzeit kam das Heimteam immer wieder gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Doch sowohl Alessandro Vogt als auch Aliou Baldé scheiterten an Loretz. Und als der Luzerner Goalie einmal überwunden war, klärte Verteidiger Adrian Bajrami spektakulär vor der Linie.

«Emotional ist es schlimm, so zu verlieren. Es ist schwer zu verdauen. In der ersten Halbzeit waren wir nicht so gut, uns hat etwas das Feuer gefehlt. In der Pause haben wir uns mehr vorgenommen und dann auch mutig gespielt. Am Ende muss der Ball einfach mal reinfallen, das ist uns heute nicht gelungen.»
Lukas Görtler, FC St.Gallen

Nach elf Treffern in den ersten drei Spielen blieb St. Gallen dieses Mal torlos. Damit verpassten es die Ostschweizer, mit Thun an der Tabellenspitze gleichzuziehen. Luzern hingegen freute sich nach zwei Heimauftritten mit nur einem Punktgewinn über den zweiten Sieg im zweiten Auswärtsspiel.

Hugo Vandermersch (SG) im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC St. Gallen (SG) und dem FC Luzern (FCL), am Sonntag, 24. August 2025, im kybunpark in St. Gallen. (KEYSTON ...
St.Gallen hadert insbesondere mit der eigenen Chancenauswertung.Bild: keystone

St.Gallen - Luzern 0:1 (0:1)
19'359 Zuschauer. - SR Tschudi.
Tor: 3. Neziri (Eigentor) 0:1.
St.Gallen: Zigi; May, Gaal, Stanic; Neziri; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa (72. Konietzke), Okoroji (64. E. Owusu); Vogt (72. Vladi), Balde (72. Witzig).
Luzern: Loretz; Dorn, Knezevic, Bajrami, Ciganiks; T. Owusu (82. Winkler), Abe; von Moos (70. Lucas Ferreira), Di Giusto (82. Ottiger), Spadanuda (75. Karweina); Grbic.
Bemerkungen: 96. Loretz hält Penalty von Witzig.
Verwarnungen: 52. Loretz, 66. Stanic, 66. von Moos, 67. Ciganiks, 77. T. Owusu, 80. Vandermersch, 94. Knezevic. (abu/sda)

GC vergibt Chance um Chance und gibt den Sieg gegen Winti noch aus den Händen

Die Tabelle:

