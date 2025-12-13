Nebel
DE | FR
burger
Sport
Ski

Kreuzband und Innenband bei Michelle Gisin gerissen

Michelle Gisin of Switzerland is being carried on a stretcher after a fall during an alpine ski, women&#039;s World Cup downhill training, in St. Moritz, Switzerland, Thursday, Dec. 11, 2025. (Keyston ...
Michelle Gisin stürzte am Donnerstag im Training.Bild: keystone

Kniediagnose ist da: Kreuzband und Innenband bei Michelle Gisin gerissen

13.12.2025, 16:5113.12.2025, 17:00

Zwei Tage nach ihrem Trainingssturz ist bekannt, wie schwer das linke Knie von Michelle Gisin verletzt ist. Swiss-Ski teilt am Samstagabend mit: «Die bisherigen Resultate zeigten einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes am linken Knie. Eine Operation ist vorgesehen, sobald sich die 32-Jährige von den Eingriffen an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand etwas erholt hat.» Damit wird die Saison von Gisin wohl zu Ende sein.

Noch wird Gisin einige Tage im Spital bleiben. Erfreulich ist der Genesungsprozess, wie der Verband vermeldet, ist die Engelbergerin schon «fleissig mit den Stöcken unterwegs».

Der Sturz von Michelle Gisin:

Video: extern/eurosport.de

Gisin war am Donnerstag in St. Moritz vor einer Kurve im unteren Streckendrittel gestürzt und mit einer Geschwindigkeit von rund 112 km/h in die Fangnetze gerutscht. Die 32-Jährige wäre nach den Ausfällen von Gut-Behrami und Suter die neue Teamleaderin des Schweizer Speed-Teams gewesen.

Am Freitag wäre Gisin beim Heimrennen in die neue Saison gestartet. Auf diesen Winter hin legte die zweifache Olympiasiegerin den Fokus voll auf die Speed-Disziplinen. Sie wollte nach einer enttäuschenden letzten Saison zurück in die Erfolgsspur finden.

Ihr Verlobter Luca De Aliprandini sagte bereits am Samstagnachmittag nach dem Riesenslalom in Val d'Isère gegenüber SRF: «Michelle geht es Gott sei Dank gut. Sie braucht jetzt ein bisschen Zeit. Es war ihr Wunsch, dass ich das Rennen fahre.» Auch blickt der Italiener positiv in die Zukunft: «Es war emotional sehr schwierig, aber das Schlimmste ist jetzt vorbei. Es kommt wieder gut.» (riz)

«Ein Dreifachsieg ist immer sehr speziell»: Das sagen die Schweizer zum totalen Triumph
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
1 / 29
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lindsey Vonn gewinnt mit 41 Jahren den Weltcup – so reagieren die Kommentatoren international
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vonn triumphiert überlegen: «Habe nicht das Gefühl, dass ich heute etwas riskieren musste»
Lindsey Vonn gelingt in St. Moritz die grosse Sensation: Sie gewinnt erstmals seit 2018 ein Weltcuprennen. Das sagt die US-Amerikanerin zu ihrem grandiosen Sieg.
Die Speed-Queen ist zurück. Sieben Jahre nach ihrem letzten Weltcupsieg hat Lindsey Vonn wieder ein Weltcuprennen gewonnen. In St. Moritz hängte sie die Konkurrenz in der Abfahrt ab – es war der 83. Erfolg der Amerikanerin im Weltcup.
Zur Story