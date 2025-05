Dan Ndoye erzielte das entscheidenden Tor für sein Team. Bild: keystone

Natistar Ndoye schiesst Bologna zum 1. Titel seit 51 Jahren

Dan Ndoye schiesst den FC Bologna zum ersten Titelgewinn seit mehr als einem halben Jahrhundert. Der Schweizer Nationalspieler erzielt beim 1:0-Sieg im Cupfinal gegen die AC Milan den einzigen Treffer der Partie.

Ndoye, der die letzten vier Spiele seines Teams verpasst und sich gerade rechtzeitig für den Final in Rom von einer Oberschenkelverletzung erholt hatte, kam in der 53. Minute nach einem kurzen Durcheinander im Milan Strafraum an den Ball, legte sich diesen gedankenschnell zweimal zurecht und vollendete schliesslich wuchtig.

Der 24-Jährige, der seinen Marktwert im Zuge einer starken Saison auf 25 Millionen Euro gesteigert hat, sicherte dem FC Bologna damit den ersten Titel seit 51 Jahren. Die Cupsiege 1970 und 1974 waren zuvor Bolognas letzte Trophäen. Der letzte der sieben italienischen Meistertitel datiert von 1964.

Die Highlights inklusive Ndoyes Tor: Video: YouTube/Serie A

Am letzten Wochenende hatte Bologna in der Meisterschaft gegen Milan durch drei späte Gegentore noch 1:3 verloren. Milan wartet damit weiter auf den ersten Cupsieg seit 2003.

Neben Ndoye stand bei Bologna auch Remo Freuler in der Startelf. Michel Aebischer kam nicht zum Einsatz. (con/sda)