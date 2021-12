City gewinnt 9-Tore-Festival gegen Leicester – Arsenal siegt diskussionslos

Elyounoussi bringt Southampton in Führung.

Erstmals in dieser Saison gelingt Southampton ein Sieg mit mehr als einem Tor. Auswärts bei West Ham siegt die Mannschaft von Ralf Hasenhüttl mit 3:2. Aufgrund der Niederlage droht West Ham den Anschluss an die europäischen Plätze zu verlieren.

Kane bringt Tottenham in Führung.

Tottenham kann sich am Boxing Day auf seine Stars verlassen: Harry Kane, Lucas Moura und Heung-Min Son schiessen die Spurs zum 3:0-Sieg gegen Crystal Palace.

Saka bringt Arsenal früh in Führung.

De Bruyne bringt City in Führung.

Doppelt gut – 21 Multi-Talente mit Erfolgen in mehr als einer Sportart

Wer in seiner Sportart schon zu den Besten der Welt gehört, kann sich kaum mehr steigern. Es sei denn, er oder sie beschliesst, es noch in einem anderen Sport zu versuchen – und es auch da an die Spitze zu schaffen.

Der Norweger Ole-Einar Björndalen gilt als erfolgreichster Biathlet der Geschichte. Manchmal trat er auch bei den Langläufern an – und gewann auch bei den Spezialisten ein Weltcuprennen.