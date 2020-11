Sport

Fussball

Sergio Ramos verschiesst 2 Penaltys gegen Yann Sommer – die Reaktionen



Bild: keystone

Sommer der Held, Jubilar Ramos der Depp – die Reaktionen zum Penalty-Drama

Die Schweiz hat in der Nations League gegen Spanien spät das 1:1 hinnehmen müssen. Doch es war ein Gegentor mit geringem Frustpotenzial, auch weil Yann Sommer mit zwei Penalty-Paraden gegen Sergio Ramos glänzte.

Video: SRF

Für einmal hielt sich der Ärger über einen in den Schlussminuten entglittenen Sieg in engen Grenzen. «Auf diese Mannschaft ist man stolz – muss man stolz sein», sagte Nationalcoach Vladimir Petkovic nach dem 1:1 der Schweiz gegen Spanien im SRF-Interview, begleitet von einer Reihe lobender Worte an die Adresse seiner Schützlinge.

Zwar ist die Schweiz im laufenden Jahr weiter sieglos, sie zeigte gegen die Spanier aber in der Tat viel Gutes. In der ersten Halbzeit vollendete Remo Freuler eine Kombination über acht Stationen mit einer wunderschönen Direktabnahme zum 1:0. Zugleich liessen die Schweizer hinten 45 Minuten lang wenig zu, obwohl mit Silvan Widmer der formstarke Aussenläufer auf der rechten Seite wegen eines positiven Corona-Befunds kurzfristig ausfiel. Nach der Pause nahm der Druck der Gäste zu, doch weitere 44 Minuten liessen die Schweizer keinen Gegentreffer zu. Erst kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit kassierten sie in Unterzahl den Ausgleich.

Die Noten der Schweizer Nati beim 1:1 gegen Spanien

Yann Sommer schaffte mit den gehaltenen Penaltys von Sergio Ramos etwas, was vor ihm noch keinem gelungen ist. Der Nationalgoalie, der zuvor in 57 Länderspielen keinen einzigen Penalty pariert hatte, entschied sich gegen Real Madrids Penalty-Vollstrecker vom Dienst zweimal für die richtige Ecke; beide Male schoss ihm Ramos rechts unten in oder an die Arme. Nur dreimal war der Spanier bis dahin in seiner langen Karriere vom Penaltypunkt nicht erfolgreich gewesen, die letzten 25 Versuche hatte er versenkt.

Auch dank Sommers Paraden kann sich die Schweiz nun am kommenden Dienstag in Luzern gegen die Ukraine in der höchsten Liga halten. Dafür muss sie in Abwesenheit des gesperrten Nico Elvedi ihren ersten Sieg in diesem Jahr einfahren. Gefordert ist ein 1:0, ein 2:1 oder ein Sieg mit mehr als einem Tor Unterschied. Xhakas Bereitschaft hörte sich so an: «Das erste Ziel ist abgehakt. Nun folgt der Final gegen die Ukraine.»

Die Reaktionen

Für seinen aktuellen Verein Borussia Mönchengladbach hielt Yann Sommer bisher 6 von 30 Elfmetern – wobei von den 6 gehaltenen Elfmetern 4 von den Schützen daneben geschossen wurden. Als ganz grosser Penaltykiller gilt er also nicht, die Freude war dementsprechend auch bei den «Fohlen» gross.

«Da wir in der Champions League mit Mönchengladbach auch gegen ihn spielen, habe ich mich mit seinen Penaltys schon befasst.»

Den Spaniern auf der anderen Seite bringt der Punkt gegen die Schweiz herzlich wenig. Sie mussten sich von Deutschland von Rang 1 verdrängen lassen und brauchen nun im Direktduell am Dienstag einen Sieg. Oder wie es Sergio Ramos ausdrückt: «Es sind nicht die Fehler, die uns ausmachen, sondern die Art und Weise, wie wir uns auf die nächsten Ziele konzentrieren».

Die spanische Zeitung AS titelte am Sonntagmorgen: «Doppelte Bestrafung.»

📰 Nuestra portada de hoy, domingo 15 de noviembre

🗞 DOBLE CASTIGO pic.twitter.com/LA5cxL2JGi — Diario AS (@diarioas) November 14, 2020

Mit der Partie gegen die Schweiz wurde Sergio Ramos zum europäischen Spieler mit den meisten Einsätzen für das Nationalteam. Sein 177. Länderspiel hat sich der Captain der spanischen Nationalmannschaft aber bestimmt anders vorgestellt.

177 Spain games. @SergioRamos passes Gianluigi Buffon to become the most capped European player of all time 😤 pic.twitter.com/hnqyVpeUmF — B/R Football (@brfootball) November 14, 2020

Zum ersten Mal in der über 100-jährigen Geschichte hat Spaniens Nationalmannschaft zwei Penaltys in einem Spiel verschossen.

#OJOALDATO - España ha fallado DOS PENALTIS en un mismo partido por PRIMERA VEZ en sus 100 años de historia. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 14, 2020

Man kann sie (noch) an einer Hand abzählen: Die verschossenen Elfmeter in der Karriere von Sergio Ramos.

screenshot: transfermarkt.ch

«Hätte es einen dritten Elfmeter gegeben, hätte er ihn geschossen. Er schiesst all unsere Elfmeter»

Ob Ramos selbst froh war, dass er kein drittes Mal gegen Yann Sommer antreten musste?

Ramos if they got the 3rd penalty pic.twitter.com/3YaD1bSZWD — someone (@Someone51746999) November 15, 2020

Vielleicht liegt ja sogar ein Sieg der Schweizer Nati drin.

Sergio Ramos verschießt zwei Elfmeter in einem Spiel. 2020 ist wirklich alles möglich. #SUIESP — Florian Reis (@vunallemebbes) November 14, 2020

(zap/sda)

