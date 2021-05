Sport

Fussball

Echter «Tractor Boy»: Ed Sheeran wird Trikotsponsor seines Herzensklubs



«Tractor Boy» Ed Sheeran wird Trikotsponsor seines Herzensklubs

Kein internationaler Grosskonzern, nicht die lokale Brauerei und auch keiner der zahlreichen Buchmacher – der neue Trikotsponsor von Ipswich Town heisst: Ed Sheeran. Der Musiker ist seit Jahren ein grosser Fan des Klubs.

Die grösste Zeit des Ipswich Town Football Clubs liegt schon eine ganze Weile zurück. Vor exakt 40 Jahren gewannen die «Tractor Boys» unter dem legendären, langjährigen Trainer Bobby Robson den UEFA-Cup, die heutige Europa League. Ipswichs einziger Meistertitel datiert aus dem Jahr 1962, als man als Aufsteiger sensationell triumphierte.

Wesentlich aktueller sind die Erfolge von Ed Sheeran, der rund 30 Kilometer nördlich von Ipswich gross wurde und sich in der Stadt einst als Strassenmusiker verdingte, ehe er durchstartete. Der Rotschopf zählt seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten Sängern der Welt. Gleichzeitig ist er stets Ipswich Town treu geblieben. «Ich bin immer gerne ins Portman-Road-Stadion gegangen», sagte Sheeran, «und ich freue mich schon darauf, wieder dorthin zu gehen, sobald die Fans wieder in die Stadien dürfen.»

«Dies ist meine Art, meine Unterstützung zu zeigen»

Dabei ist die Gegenwart des Klubs wenig glamourös. 2001 als Fünfter noch knapp an der Champions League vorbei geschrammt, stieg Ipswich in der Saison darauf aus der Premier League ab und kehrte bis heute nicht mehr zurück. Nach rund zwei Jahrzehnten in der Championship erfolgte 2019 gar der Absturz in die Drittklassigkeit der League One.

Dort wird Ipswich Town auch die nächste Saison bestreiten – mit einem Trikot, dessen Brust ein Sponsoring von Ed Sheeran ziert. «Der Fussballklub ist ein wichtiger Teil der lokalen Gemeinschaft und dies ist meine Art, meine Unterstützung zu zeigen», erklärte der 30-jährige Musiker.

Geheimnis um das Logo

Erst vor einem Monat wurde bekannt, dass der Klub neue Besitzer hat. Fan Sheeran wünscht sich, dass damit ein Aufschwung erfolgt. «Mit den neuen Eigentümern aus den USA kommen sicher aufregende Zeiten auf die Ipswich-Fans zu, mich eingeschlossen.» Der Trikotdeal hat gemäss der «East Anglian Daily Times» nichts damit zu tun, er war schon vorher abgeschlossen worden, für eine «signifikante» Summe, wie es heisst.

Ein Geheimnis machte Sheeran noch aus der Bedeutung des Logos, das aufs Trikot kommt: «Alles wird mit der Zeit enthüllt werden.» Mathematische Zeichen zieren jeweils auch die Cover seiner Alben.

Keine ganz neue Idee

Ed Sheeran ist nicht der erste Künstler, der auf der Brust eines Fussballklubs wirbt. Als Fortuna Düsseldorf 2001 in die Viertklassigkeit abstürzte, entschloss sich die Punkrock-Band «Die Toten Hosen», ihrem Lieblingsklub mit einer Million Mark unter die Arme zu greifen und wurde mit ihrem Logo Trikotsponsor. «Egal ob dritte oder vierte Liga: Fortuna gehört zu Düsseldorf wie Altbier oder der Rhein», sagte Frontmann Campino damals.

Und Elton John übernahm 1976 gleich ganz den FC Watford. Unter seiner Führung gelang den «Hornets» in wenigen Jahren der Aufstieg von der vierten Liga bis in den Europacup.

