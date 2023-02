Chris Bedia war mit zwei Treffer der Mann des Spiels Bild: keystone

Genf siegt dank Bedia endlich mal wieder zu Hause – FCB beendet Durststrecke

Servette kehrt zumindest bis am Sonntag mit dem ersten Sieg seit Ende Oktober auf den 2. Platz der Super League zurück. Die Genfer schlagen die Grasshoppers dank Chris Bedia 2:1. Der FC Basel verschafft sich Luft: Er gewinnt in der 20. Runde der Super League daheim gegen den FC Sion und beendet eine seit Oktober anhaltenden Durststrecke.

Servette – Grasshoppers 2:1

Wegen Verletzungen konnte Chris Bedia am Samstagabend erst seinen sechsten Liga-Match in dieser Saison bestreiten. Seine Rückkehr nach langer Absenz könnte nun die Lösung für das Sturmproblem der Genfer sein. Zumindest deutet sein Formstand in diesem Jahr daraufhin. In den letzten drei Partien hat der 26-jährige Ivorer viermal getroffen.

Beim Rhône-Derby gegen Sion vor zwei Wochen hatte Bedias Doppelpack nur zu einem Remis gereicht. Diesmal führte er zum ersten Heimsieg nach fünf Unentschieden und seit dem 11. September. Nach einer halben Stunde verwertete er ein perfektes Zuspiel von Patrick Pflücke zum 1:0 und nach einer knappen Stunde traf er – erneut erstaunlich freistehend – zum 2:1.

Für die Grasshoppers war der zweite Gegentreffer besonders ärgerlich, weil sie nur zwei Minuten zuvor durch einen Penalty von Renat Dadaschow ausgeglichen hatten. Die Zürcher besassen die eine oder andere Möglichkeit zu weiteren Toren, etwa ein Pfostenschuss von Teenager Filipe de Carvalho. Aber in der Defensive waren die Zürcher zu oft unsicher und schlecht sortiert, um sich gegen Servette etwas Zählbares zu verdienen.

Servette - Grasshoppers 2:1 (1:0)

5014 Zuschauer. SR Fähndrich.

Tore: 30. Bedia (Pflücke) 1:0. 57. Dadaschow (Penalty) 1:1. 59. Bedia (Antunes) 2:1.

Servette: Frick; Diallo (92. Vouilloz), Rouiller, Severin, Clichy (46. Baron); Douline; Stefanovic, Cognat, Antunes (81. Valls), Pflücke (69. Rodelin); Bedia (69. Crivelli).

Grasshoppers: Moreira; Nadjack (88. Margreitter), Seko, Ribeiro (46. Loosli), Schmid; Ndenge; Pusic (70. Schettine), Kawabe (80. Herc), Abrashi (70. Morandi); de Carvalho; Dadaschow.

Bemerkungen: Servette ohne Cespedes (gesperrt) und Fofana (verletzt). Grasshoppers ohne Bolla (gesperrt), Hara und Momoh (beide verletzt). 22. Pfostenschuss von de Carvalho. 78. Lattenschuss von Baron.

Verwarnungen: 18. Ribeiro. 45. Diallo. 71. Schettine. 77. Ndenge. 91. Rouiller.

Basel – Sion 3:1

Am Ende einer turbulenten Woche mit der Entlassung von Trainer Alex Frei sowie der Trennung vom Chefscout und dem Kaderverantwortlichen gelingt dem FCB ein kleiner, aber dringend benötigter Befreiungsschlag. Zum ersten Mal seit Ende Oktober gewann der FC Basel einen Match in der Super League nach einer Phase mit vier Niederlagen und zwei Unentschieden.

Die knapp 20'000 Zuschauer im St. Jakob-Park sahen eine gute Vorstellung ihrer Mannschaft. Gegen den Lieblingsgegner, der seit nunmehr 39 Partien in Basel nicht mehr gewinnen konnte, zeigten sich die Basler kreativ. In der ersten Halbzeit erspielten sie sich Torchancen, die zu mehr als nur einem Tor hätten führen sollen. Nach dem 0:1 von Musa Araz in der 15. Minute konnte Sportchef und Interimscoach Heiko Vogel wohl seinem Vorgänger Alex Frei gut nachfühlen. Auch beste Chancen wurden vergeben, bevor Andi Zeqiri in der 36. Minute nach einem schönen Pass in die Tiefe von Zeki Amdouni das 1:1 gelang.

Amdouni und Zeqiri blieben nach der Pause gefährlich, speziell wenn sie Raum zum Kontern vorfanden, was in der zweiten Halbzeit öfters der Fall war. Mit etwas Glück schloss Amdouni in der 61. Minute einen schnellen Angriff nach einer diskutablen, weil womöglich irregulären Balleroberung von Zeqiri, mit dem 2:1 ab. Keine zehn Minuten später bereitete Zeqiri mit einem Pfostenschuss, dem zweiten an diesem Abend, unfreiwillig das 3:1 von Hugo Novoa vor.

Vogel konnte zufrieden sein. Er kann die Suche nach dem Nachfolger von Frei mit einem Sieg im Rücken etwas gelassener fortführen, als es bei einer Niederlage der Fall gewesen wäre. Anders ist die Situation in Sitten. Nach vier Spielen ist die Bilanz von Trainer Fabio Celestini mit nur einem gewonnen Punkt besorgniserregend. Am nächsten Samstag folgt das Duell gegen Winterthur.

Basel - Sion 3:1 (1:1)

18'500 Zuschauer. - SR San.

Tore : 15. Araz (Poha) 0:1. 37. Zeqiri (Amdouni) 1:1. 61. Amdouni (Novoa) 2:1. 70. Novoa (Zeqiri) 3:1.

Basel: Hitz; Lang, Adams, Pelmard, Calafiori; Frei; Novoa (90. Lopez), Diouf (76. Burger), Amdouni (90. Sène), Ndoye (83. Kade); Zeqiri (76. Xhaka).

Sion: Lindner; Lavanchy, Schmied, Ziegler, Baltazar; Araz (74. Karlen), Grgic, Poha (74. Halabaku); Cyprien; Chouaref, Itaitinga (84. Bua).

Bemerkungen: Basel ohne Augustin, Comas, Males und Millar (alle verletzt). Sion ohne Sio (gesperrt). 5. Pfostenschuss von Zeqiri. 54. Pfostenkopfball von Itaitinga.

Verwarnungen: 55. Lavanchy.

