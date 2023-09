Ihre gemeinsame Zeit in Paris bleibt weder Neymar noch Lionel Messi (r.) in guter Erinnerung. Bild: keystone

«Messi und ich haben die Hölle durchlebt»: Neymar spricht über Zeit bei PSG

Für 222 Millionen Euro wechselte Neymar im Sommer 2017 aus Barcelona nach Paris. Noch immer ist der Brasilianer damit der teuerste Transfer der Geschichte, seine Zeit bei PSG bleibt ihm aber nicht in guter Erinnerung, wie er nun gegenüber «Globo» sagte. Besonders die letzten Monate seien schwierig gewesen für ihn und seinen Teamkollegen Lionel Messi.

Angesprochen auf den Weltmeistertitel, den Messi mit Argentinien erringen konnte, sagte Neymar: «Ich habe mich sehr über sein Jahr gefreut, gleichzeitig war ich aber auch sehr traurig, da er beide Seiten der Medaille erlebt hat. Mit Argentinien war er im Himmel, gleichzeitig hat er mit Paris die Hölle durchlebt. Wir haben die Hölle durchlebt, er und ich.»

Der 31-Jährige, der nun für 90 Millionen Euro zu Al-Hilal gewechselt ist, und Messi konnten ihre Ziele in den zwei gemeinsamen Saisons in Paris nicht erreichen. Zwar wurde der Klub zweimal Meister, schied in der Champions League aber zweimal im Achtelfinal aus. Dies nagt noch immer an Neymar: «Wir sind traurig, da wir nicht umsonst dort waren. Wir wollten Geschichte schreiben, leider ist uns das nicht gelungen.»

Mit Argentinien erlebte Messi den Himmel, mit Paris gemäss Neymar «die Hölle». Bild: imago

Nach der neuerlichen Enttäuschung in dieser Saison wendete sich ein Teil der Pariser Fans gegen die Stars, buhten Neymar sowie Messi aus und beleidigten sie gar vor dem Vereinssitz und dem Haus des Brasilianers. Ihnen wurde unter anderem mangelnder Einsatz vorgeworfen, auch weil der Argentinier ein Training verpasste, um für seine Funktion als Tourismus-Botschafter nach Saudi-Arabien zu reisen. Auch darüber sprach Neymar: «Messi hat PSG auf eine Art und Weise verlassen, die er fussballerisch nicht verdient hat. Er wurde meiner Meinung nach zu Unrecht angeklagt. Jeder, der ihn kennt, weiss, dass er ein Typ ist, der hart trainiert, der kämpft, und der wütend wird, wenn er verliert.»

Auch der 36-jährige Messi, der nach Ablauf seines Vertrags in Paris bei Inter Miami unterschrieben hatte, äusserte sich zuletzt über die schwierige Zeit in der französischen Hauptstadt: «Wir waren in Paris nicht glücklich.» Dies lag daran, dass er «keinen Spass» gehabt habe und sein Familienleben «beeinträchtigt» worden sei. (nih)