Champions League: BVB gegen Zenit St. Petersburg im Liveticker



Dortmund dank Wende in Russland Gruppensieger – Lazio zittert sich zum nötigen Punkt

Gruppe F

Zenit – Dortmund 1:2

Gewonnen wurde die Gruppe F von Lucien Favres Borussia Dortmund. Die bereits qualifizierten Deutschen gewannen bei Zenit St. Petersburg nach Rückstand mit 2:1.

Für die ohne diverse Leistungsträger wie den verletzten Manuel Akanji und den pausierenden Roman Bürki angetretenen Dortmunder kam der Teenager Youssoufa Moukoko zu seinem ersten Europacup-Einsatz. Er ist mit 16 Jahren und 18 Tagen der jüngste Spieler, der je in der Champions League eingesetzt wurde.

Tore: 16. Driussi 1:0. 68. Piszczek 1:1. 78. Witsel 1:2.

Dortmund: Hitz; Piszczek, Schulz, Hummels (72. Sancho); Passlack (58. Moukoko), Witsel (72. Zagadou), Can, Bellingham, Reus; Hazard (83. Knauff), Brandt (58. Reyna).

Bemerkungen: Dortmund ohne Bürki (Ersatz), Akanji, Meunier, Schmelzer, Dahoud, Delaney und Haaland (alle verletzt).

Lazio – Brügge 2:2

Lazio Rom hat sich zum ersten Mal seit über 20 Jahren für die Achtelfinals der Champions League qualifiziert. Die Italiener erreichten daheim gegen den FC Brügge das benötigte 2:2-Unentschieden.

Trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führung und einer über 50-minütigen Überzahl mussten die Römer zum Ende hin zittern. Brügge, das Verteidiger Eduard Sobol noch in der ersten Halbzeit durch eine Gelb-Rote Karte verloren hatte, glich in der 76. Minute durch Hans Vanaken zum 2:2 aus und traf in der Nachspielzeit nur die Latte. Ein Sieg hätte die Belgier in die K.o.-Runde gebracht. Nun müssen sie im nächsten Jahr in der Europa League spielen.

Tore: 12. Correa 1:0. 15. Vormer 1:1. 27. Immobile (Foulpenalty) 2:1. 76. Vanaken 2:2.

Bemerkungen: 39. Gelb-Rote Karte gegen Sobol (FC Brügge). (abu/sda)

Der Liveticker zum Nachlesen:

