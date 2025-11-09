Shaqiri vergibt Penalty: FCB unterliegt Lugano und verliert Anschluss an Leader Thun
Ein fulminanter Konter brachte dem FC Lugano den zweiten Sieg im zweiten Saisonduell mit dem FC Basel ein. Der starke Daniel Dos Santos trug den Ball mit einem Spurt über mehr als das halbe Feld in die Offensive und fand mit einem perfekt getimten Pass Kevin Behrens. Der deutsche Routinier traf zum vierten Mal in dieser Saison.
Den Titel des Matchwinners muss sich Behrens teilen. Mit Amir Saipi gab es nämlich einen zweiten Luganesi, der für den Sieg mindestens so wichtig war. Der erstmals seit über zwei Monaten eingesetzte Goalie – er kam für den verletzten David von Ballmoos zum Einsatz – hielt überragend, vor allem kurz vor Ablauf der ersten halben Stunde einen Penalty von Xherdan Shaqiri und einen darauf folgenden Nachschuss.
Während sich Lugano mit dem fünften Sieg in den letzten sechs Spielen eindrücklich von seinem schwachen Saisonstart erholt hat, blieb der FC Basel zum ersten Mal seit September 2024 in zwei Meisterschaftsspielen in Folge ohne eigenen Treffer. Am vergangenen Wochenende trennte er sich von den Young Boys torlos.
Am Willen und den nötigen Bemühungen fehlte es den Baslern gegen Lugano nicht. Und die eine oder andere gute Torchance gab es nebst dem wegen eines Handspiels gegebenen Penalty auch, nur wurden sie nicht genutzt. Der eingewechselte Albian Ajeti hatte in der Nachspielzeit die beste Möglichkeit nach dem 0:1, schoss aber aus sehr guter Position übers Tor.
Basel - Lugano 0:1 (0:0)
27'676 Zuschauer. SR Schnyder.
Tor: 62. Behrens (Daniel Dos Santos) 0:1.
Basel: Hitz; Rüegg (56. Vouilloz), Barisic (83. Zé), Daniliuc, Schmid; Traoré (76. Soticek), Metinho, Leroy, Otele (46. Salah); Shaqiri; Broschinski (56. Ajeti).
Lugano: Saipi; Zanotti (83. Brault-Guillard), Papadopoulos, Mai, Martim Marques; Grgic, Bislimi; Cimignani (83. El Wafi), Daniel Dos Santos (75. Cassano), Mahou (66. Mahmoud); Behrens (75. Koutsias).
Bemerkungen: 27. Saipi hält Penalty von Shaqiri.
Verwarnungen: 8. Papadopoulos, 45. Metinho, 84. Saipi, 86. El Wafi. (nih/sda)
Die Tabelle:
Die Torschützenliste:
- Bayerns Rekordserie endet trotz Diaz-Traumtor – auch BVB patzt – Gladbach gewinnt Derby
- Xhakas Sunderland-Märchen geht weiter: Der Aufsteiger punktet spät gegen Leader Arsenal
- Spätes Drama in der Super League: GC schlägt Winterthur und der FCZ dreht 0:2 gegen Luzern
- Gegner geben nicht auf – Bundesgericht muss über Zürcher Stadion entscheiden