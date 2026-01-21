Nebel-6°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Champions League: Bodö/Glimt aus Norwegen schlägt ManCity

Jens Petter Hauge of Bodo/Glimt celebrates with the fans after scoring to make it 3-0 Bodo Glimt v Manchester City, UEFA Champions League, Group Stage, Football, Aspmyra Stadion, Bodo, Norway - 20 Jan ...
Grenzenloser Jubel nach Hauges Tor zum 3:0.Bild: www.imago-images.de

Nordlicht am Himmel, Glanzlicht auf dem Platz – Bodö haut ManCity weg

Dieses Resultat ragt aus dem Alltagsbrei der immergleichen Real-Inter-Arsenal-Spiele heraus: Bodö/Glimt schlägt in der Champions League den englischen Riesen Manchester City.
21.01.2026, 09:0021.01.2026, 09:00
Ralf Meile
Ralf Meile

Eigentlich ist der Fall ja klar: Erling Haaland ist das Grösste, was Norwegens Fussball zu bieten hat. Das Tormonster von Manchester City war zuletzt auch ein Hauptverantwortlicher dafür, dass die Wikinger erstmals nach 1998 wieder an eine WM fahren.

Doch das Heimkommen in der Champions League hatte sich Haaland anders vorgestellt. Mit Manchester City kassierte er bei Bodö/Glimt eine so überraschende wie verdiente 1:3-Niederlage. «Das Wildeste, was wir je gesehen haben», titelte die Zeitung VG begeistert.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Hauge brilliert, Rodri verliert die Nerven

Der Däne Kasper Högh brachte das Heimteam mit einem Doppelschlag (22./24. Minute) in Führung, Jens Petter Hauge erhöhte nach knapp einer Stunde sogar auf 3:0. Sein Traumtor war das Highlight der Partie.

ManCity gelang zwar postwendend der Anschlusstreffer, doch kaum stand es 1:3, sah Captain Rodri Gelb-Rot. Zu zehnt gelang der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola keine Aufholjagd mehr. Vielleicht einen kleinen Trost stellte für die Skyblues der Blick in den Himmel dar: Über Bodö, nördlich des Polarkreises gelegen, zeigte sich das Nordlicht.

The Northern Lights are seen after the match in Bodo harbour Bodo Glimt v Manchester City, UEFA Champions League, Group Stage, Football, Aspmyra Stadion, Bodo, Norway - 20 Jan 2026Bodo Aspmyra Stadion ...
Nordlichter tanzen am Dienstag über Bodö.Bild: www.imago-images.de

Traum vom Weiterkommen lebt

City-Superstar Haaland sprach von einem völlig verdienten Sieg des Aussenseiters. «Sie spielten fantastischen Fussball auf ihrem Heimplatz. Hier ist es für keinen Gegner leicht. Was wir hingegen zeigten, war nicht genug», zeigte sich der 25-Jährige selbstkritisch.

Nach dem ersten Champions-League-Sieg der Klubgeschichte darf Bodö/Glimt noch aufs Weiterkommen hoffen. In der letzten Runde spielt es auswärts bei Atlético Madrid.

Die Spiele vom Dienstag:

Real-Gala dank Vinicius und Mbappé – ManCity blamiert sich – Arsenal bleibt makellos
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Australian Open 2026
1 / 30
Die besten Bilder der Australian Open 2026

Jede Faser des Körpers von Carlos Alcaraz wirkt maximal austrainiert.
quelle: keystone / james ross
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Früh aufstehen für einen Plastikbecher: Darum kauft man sich den «Bearista»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Alcaraz nur einen Satz mit Mühe – Sabalenka erneut dominant
Die topgesetzten Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka erreichen am Australian Open in Melbourne die 3. Runde. Das sind die Fakten des vierten Turniertages.
Einen Satz lang wurde Carlos Alcaraz vom Deutschen Yannick Hanfmann, einst Finalist in Gstaad, in arge Bedrängnis gebracht. Der 34-jährige Hanfmann aus Karlsruhe führte im ersten Satz mit einem Break; beim Stand von 5:4 fehlten ihm bloss noch zwei Punkte zum Satzgewinn. Nach 78 Minuten holte sich aber Alcaraz im Tiebreak den ersten Satz, und nach zwei Stunden und 44 Minuten stand sein 7:6 (7:4), 6:3, 6:2-Sieg fest.
Zur Story