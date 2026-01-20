Nebel-5°
Champions League: Real-Gala dank Vini und Mbappé – ManCity blamiert sich

Real Madrid&#039;s Vinicius Junior celebrates his side&#039;s fifth goal during the Champions League opening phase soccer match between Real Madrid and Monaco in Madrid on Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP ...
An vier Toren war Vinicius Jr. beteiligt – Kylian Mbappé traf derweil doppelt.Bild: keystone

Real-Gala dank Vinicius und Mbappé – ManCity blamiert sich – Arsenal bleibt makellos

20.01.2026, 23:0720.01.2026, 23:14
Inhaltsverzeichnis
Real Madrid – Monaco 6:1Inter Mailand – Arsenal 1:3Tottenham – Dortmund 2:0Sporting – PSG 2:1Olympiakos – Leverkusen 2:0Bodö/Glimt – Manchester City 3:1Kairat Almaty – Brügge 1:4Die Tabelle

Real Madrid – Monaco 6:1

War das ein Zeichen an Ex-Trainer Xabi Alonso? Vinicius, der sich mit dem vor einer Woche entlassenen Basken nicht besonders gut verstand, präsentierte sich beim 6:1-Erfolg gegen die AS Monaco in Gala-Form. Der 25-Jährige bereitete zwei Tore vor und traf zum zwischenzeitlichen 5:0 selbst mit einem herrlichen Schuss gegen den Schweizer Goalie Philipp Köhn. Ausserdem schob Monaco-Verteidiger Thilo Kehrer eine flache Hereingabe von Vinicius ins Tor.

Kylian Mbappé baute seine Führung in der Torschützenliste mit zwei Treffern aus. Der 27-jährige Franzose steht nun bei elf Treffern und hat einen Vorsprung von fünf Toren auf Erling Haaland und Victor Osimhen.

Real Madrid rückt vorübergehend auf den zweiten Platz vor, die AS Monaco mit Captain Denis Zakaria wird in der nächsten Woche um einen Platz in der Zwischenrunde kämpfen.

Die goldene Regel, die Xabi Alonso bei Real Madrid missachtet hat

Real Madrid - Monaco 6:1 (2:0).
SR Eskas (NOR).
Tore: 5. Mbappé 1:0. 26. Mbappé 2:0. 51. Mastantuono 3:0. 55. Kehrer (Eigentor) 4:0. 63. Vinicius Junior 5:0. 72. Teze 5:1. 80. Bellingham 6:1.
Bemerkungen: Monaco mit Köhn und Zakaria.

Inter Mailand – Arsenal 1:3

Goalie Yann Sommer und Innenverteidiger Manuel Akanji konnten Arsenals Lauf in der Champions League mit Inter Mailand nicht stoppen. Die Gunners setzten sich auswärts 3:1 durch. Schon nach zehn Minuten war Sommer ein erstes Mal bezwungen, weil Gabriel Jesus akrobatisch aus kurzer Distanz abschloss und dem Schweizer Goalie keine echte Chance liess. Zwar liess der Ausgleich von Inter Mailand nicht lange auf sich warten, doch traf Jesus in der 31. Minute erneut.

Arsenal&#039;s Gabriel Jesus, right, challenges for the ball with Inter Milan&#039;s goalkeeper Yann Sommer during the Champions League opening phase soccer match between Inter Milan and Arsenal in Mi ...
Zweimal traf Gabriel Jesus gegen Yann Sommer.Bild: keystone

In einer insgesamt ausgeglichenen Partie gelang Inter Mailand kein weiterer Treffer. In der 84. Minute sorgte Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres mit einem schönen Schlenzer in den Winkel dann für die Entscheidung. Damit ist das Team von Trainer Mikel Arteta weiterhin ohne Punktverlust, während Inter nach drei Niederlagen in Folge plötzlich aus den Top 8 gefallen ist. Zum Abschluss der Ligaphase geht es für die Nerazzurri nach Dortmund.

Inter Mailand - Arsenal 1:3 (1:2).
SR Pinheiro (POR).
Tore: 10. Jesus 0:1. 18. Sucic 1:1. 31. Jesus 1:2. 84. Gyökeres 1:3.
Bemerkungen: Inter Mailand mit Akanji und Sommer.

Tottenham – Dortmund 2:0

Auch der BVB mit Nati-Goalie Gregor Kobel blieb am Dienstagabend ohne Punktgewinn. Borussia Dortmund geriet bei Tottenham nach 14 Minuten in Folge eines Eckballs in Rückstand. Die Hintermannschaft verlor die Übersicht und Cristian Romero schoss aus rund sechs Metern ein. Kobel war hier chancenlos. Zehn Minuten später sah Daniel Svensson, der Gegenspieler Wilson Odobert nach einem Klärungsversuch mit der offenen Sohle am Schienbein traf, die Rote Karte.

In Unterzahl war der BVB dann deutlich unterlegen. Die Spurs kamen jedoch nur noch zu einem weiteren Treffer: Dominic Solanke traf nach einem Querpass von Odobert, der schon das erste Tor vorbereitet hatte, sehr glücklich via Innenpfosten. Der Ball war zuvor zwischen seinen beiden Beinen hin- und hergesprungen.

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2:0 (2:0).
SR Nyberg (SWE).
Tore: 14. Romero 1:0. 37. Solanke 2:0.
Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. 24. Rote Karte gegen Svensson.

Sporting – PSG 2:1

Eine überraschende Niederlage musste Paris Saint-Germain hinnehmen. Der Champions-League-Sieger der vergangenen Saison verlor bei Sporting Lissabon 1:2. Zwei Tore des Kolumbianers Luis Suarez machten den Unterschied zugunsten der Portugiesen, die über weite Strecken deutlich weniger Spielanteile hatten. Mit dem Sieg schloss Sporting nach Punkten zu PSG auf und hat nun gute Chancen, sich als eines der Top-8-Teams direkt für die Achtelfinals zu qualifizieren.

Sporting Lissabon - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0).
SR Taylor (ENG).
Tore: 74. Suarez 1:0. 79. Kvaratskhelia 1:1. 90. Suarez 2:1.

Olympiakos – Leverkusen 2:0

Leverkusen verliert zum dritten Mal in Folge. Im wie immer sehr lauten Georgios Karaiskakis Stadion war der Bundesligist zwar deutlich überlegen und hatte die besseren Chancen, doch blieb er ohne Treffer. Olympiakos Piräus profitierte dabei von einem Tor in der 2. Minute von Costinha. Danach konzentrierten sich die Griechen auf die Verteidigung, kamen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aber gar noch zu einem zweiten Treffer durch Mehdi Taremi.

epa12665877 Olympiacos&#039; Mehdi Taremi celebrates his goal for the 2-0, during the UEFA Champions League league phase soccer match between Olympiacos Piraeus and Leverkusen, in Piraeus, Greece, 20 ...
Mehdi Taremi sorgte für die Entscheidung.Bild: keystone

Bodö/Glimt – Manchester City 3:1

Bodö/Glimt feiert in der 7. Runde der Champions League seinen ersten Sieg. Die Norweger bezwingen Manchester City mit 3:1.

Damit hat ein weiteres europäisches Topteam die Heimstärke der Mannschaft aus dem hohen Norden zu spüren bekommen. Dank dieser schaffte es Bodö/Glimt in der vergangenen Saison bis in den Halbfinal der Europa League. Nun feiert der Champions-League-Debütant auch seinen ersten Erfolg auf höchster europäischer Bühne.

epa12665375 Bodo/Glimt&#039;s Fredrik Bjorkan (left) and Manchester City&#039;s Erling Braut Haaland during the UEFA Champions League soccer match between Bodo/Glimt and Manchester City at Aspmyra Sta ...
Auch wenn es hier nicht den Eindruck macht: Bodö/Glimt hatte Erling Haaland jederzeit voll im Griff.Bild: keystone

Kasper Högh brachte das Heimteam mit einem Doppelschlag in der 22. und 24. Minute früh auf die Siegerstrasse, ehe Jens Hauge nach der Pause auf 3:0 erhöhte. Die Gäste aus England kamen nach einer Stunde zwar zum Anschlusstreffer, doch nur wenig später folgte der entscheidende Rückschlag: Rodri sah innerhalb kürzester Zeit zwei Gelbe Karten und musste vom Platz.

Dank des Sieges rückt Bodö/Glimt, das zuvor je drei Unentschieden und Niederlagen auf dem Konto hatte, wieder näher an die Top 24 heran. Die Mannschaft darf damit hoffen, dass das Märchen in der Königsklasse weitergeht.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/blue Sport

Bodö/Glimt - Manchester City 3:1 (2:0).
SR Jablonski (GER).
Tore: 22. Högh 1:0. 24. Högh 2:0. 58. Hauge 3:0. 60. Cherki 3:1.
Bemerkungen: 62. Gelb-Rote Karte gegen Rodri.

Interview
«Dann drehen sie durch»: Trainerlegende Otto Pfister über das Skandalspiel beim Afrika-Cup

Kairat Almaty – Brügge 1:4

Kairat Almaty wird bei seiner Champions-League-Premiere wohl ohne Sieg bleiben. Im vorletzten Spiel der Ligaphase unterlagen die Kasachen gegen Club Brügge 1:4. Den ersten Treffer der Gäste erzielte Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic. Während die Belgier, die in der nächsten Woche Olympique Marseille empfangen, noch Chancen auf einen Platz in der Zwischenrunde haben, ist Almaty bereits ausgeschieden. Zum Abschluss der ersten Kampagne in der Königsklasse geht es zu Arsenal nach London.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/blue Sport

Kairat Almaty - FC Brügge 1:4 (0:2).
SR Rumsas (LTU).
Tore: 32. Stankovic 0:1. 38. Vanaken 0:2. 74. Vermant 0:3. 84. Mechele 0:4. 92. Sadybekov 1:4.

Die Tabelle

Mehr Sport:
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 22
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
2
