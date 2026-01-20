An vier Toren war Vinicius Jr. beteiligt – Kylian Mbappé traf derweil doppelt. Bild: keystone

Real-Gala dank Vinicius und Mbappé – ManCity blamiert sich – Arsenal bleibt makellos

Mehr «Sport»

Real Madrid – Monaco 6:1

War das ein Zeichen an Ex-Trainer Xabi Alonso? Vinicius, der sich mit dem vor einer Woche entlassenen Basken nicht besonders gut verstand, präsentierte sich beim 6:1-Erfolg gegen die AS Monaco in Gala-Form. Der 25-Jährige bereitete zwei Tore vor und traf zum zwischenzeitlichen 5:0 selbst mit einem herrlichen Schuss gegen den Schweizer Goalie Philipp Köhn. Ausserdem schob Monaco-Verteidiger Thilo Kehrer eine flache Hereingabe von Vinicius ins Tor.

Kylian Mbappé baute seine Führung in der Torschützenliste mit zwei Treffern aus. Der 27-jährige Franzose steht nun bei elf Treffern und hat einen Vorsprung von fünf Toren auf Erling Haaland und Victor Osimhen.

Real Madrid rückt vorübergehend auf den zweiten Platz vor, die AS Monaco mit Captain Denis Zakaria wird in der nächsten Woche um einen Platz in der Zwischenrunde kämpfen.

Real Madrid - Monaco 6:1 (2:0).

SR Eskas (NOR).

Tore: 5. Mbappé 1:0. 26. Mbappé 2:0. 51. Mastantuono 3:0. 55. Kehrer (Eigentor) 4:0. 63. Vinicius Junior 5:0. 72. Teze 5:1. 80. Bellingham 6:1.

Bemerkungen: Monaco mit Köhn und Zakaria.

Inter Mailand – Arsenal 1:3

Goalie Yann Sommer und Innenverteidiger Manuel Akanji konnten Arsenals Lauf in der Champions League mit Inter Mailand nicht stoppen. Die Gunners setzten sich auswärts 3:1 durch. Schon nach zehn Minuten war Sommer ein erstes Mal bezwungen, weil Gabriel Jesus akrobatisch aus kurzer Distanz abschloss und dem Schweizer Goalie keine echte Chance liess. Zwar liess der Ausgleich von Inter Mailand nicht lange auf sich warten, doch traf Jesus in der 31. Minute erneut.

Zweimal traf Gabriel Jesus gegen Yann Sommer. Bild: keystone

In einer insgesamt ausgeglichenen Partie gelang Inter Mailand kein weiterer Treffer. In der 84. Minute sorgte Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres mit einem schönen Schlenzer in den Winkel dann für die Entscheidung. Damit ist das Team von Trainer Mikel Arteta weiterhin ohne Punktverlust, während Inter nach drei Niederlagen in Folge plötzlich aus den Top 8 gefallen ist. Zum Abschluss der Ligaphase geht es für die Nerazzurri nach Dortmund.

Inter Mailand - Arsenal 1:3 (1:2).

SR Pinheiro (POR).

Tore: 10. Jesus 0:1. 18. Sucic 1:1. 31. Jesus 1:2. 84. Gyökeres 1:3.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Akanji und Sommer.

Tottenham – Dortmund 2:0

Auch der BVB mit Nati-Goalie Gregor Kobel blieb am Dienstagabend ohne Punktgewinn. Borussia Dortmund geriet bei Tottenham nach 14 Minuten in Folge eines Eckballs in Rückstand. Die Hintermannschaft verlor die Übersicht und Cristian Romero schoss aus rund sechs Metern ein. Kobel war hier chancenlos. Zehn Minuten später sah Daniel Svensson, der Gegenspieler Wilson Odobert nach einem Klärungsversuch mit der offenen Sohle am Schienbein traf, die Rote Karte.

In Unterzahl war der BVB dann deutlich unterlegen. Die Spurs kamen jedoch nur noch zu einem weiteren Treffer: Dominic Solanke traf nach einem Querpass von Odobert, der schon das erste Tor vorbereitet hatte, sehr glücklich via Innenpfosten. Der Ball war zuvor zwischen seinen beiden Beinen hin- und hergesprungen.

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2:0 (2:0).

SR Nyberg (SWE).

Tore: 14. Romero 1:0. 37. Solanke 2:0.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. 24. Rote Karte gegen Svensson.

Sporting – PSG 2:1

Eine überraschende Niederlage musste Paris Saint-Germain hinnehmen. Der Champions-League-Sieger der vergangenen Saison verlor bei Sporting Lissabon 1:2. Zwei Tore des Kolumbianers Luis Suarez machten den Unterschied zugunsten der Portugiesen, die über weite Strecken deutlich weniger Spielanteile hatten. Mit dem Sieg schloss Sporting nach Punkten zu PSG auf und hat nun gute Chancen, sich als eines der Top-8-Teams direkt für die Achtelfinals zu qualifizieren.

Sporting Lissabon - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0).

SR Taylor (ENG).

Tore: 74. Suarez 1:0. 79. Kvaratskhelia 1:1. 90. Suarez 2:1.

Olympiakos – Leverkusen 2:0

Leverkusen verliert zum dritten Mal in Folge. Im wie immer sehr lauten Georgios Karaiskakis Stadion war der Bundesligist zwar deutlich überlegen und hatte die besseren Chancen, doch blieb er ohne Treffer. Olympiakos Piräus profitierte dabei von einem Tor in der 2. Minute von Costinha. Danach konzentrierten sich die Griechen auf die Verteidigung, kamen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aber gar noch zu einem zweiten Treffer durch Mehdi Taremi.

Mehdi Taremi sorgte für die Entscheidung. Bild: keystone

Bodö/Glimt – Manchester City 3:1

Bodö/Glimt feiert in der 7. Runde der Champions League seinen ersten Sieg. Die Norweger bezwingen Manchester City mit 3:1.

Damit hat ein weiteres europäisches Topteam die Heimstärke der Mannschaft aus dem hohen Norden zu spüren bekommen. Dank dieser schaffte es Bodö/Glimt in der vergangenen Saison bis in den Halbfinal der Europa League. Nun feiert der Champions-League-Debütant auch seinen ersten Erfolg auf höchster europäischer Bühne.

Auch wenn es hier nicht den Eindruck macht: Bodö/Glimt hatte Erling Haaland jederzeit voll im Griff. Bild: keystone

Kasper Högh brachte das Heimteam mit einem Doppelschlag in der 22. und 24. Minute früh auf die Siegerstrasse, ehe Jens Hauge nach der Pause auf 3:0 erhöhte. Die Gäste aus England kamen nach einer Stunde zwar zum Anschlusstreffer, doch nur wenig später folgte der entscheidende Rückschlag: Rodri sah innerhalb kürzester Zeit zwei Gelbe Karten und musste vom Platz.

Dank des Sieges rückt Bodö/Glimt, das zuvor je drei Unentschieden und Niederlagen auf dem Konto hatte, wieder näher an die Top 24 heran. Die Mannschaft darf damit hoffen, dass das Märchen in der Königsklasse weitergeht.

Bodö/Glimt - Manchester City 3:1 (2:0).

SR Jablonski (GER).

Tore: 22. Högh 1:0. 24. Högh 2:0. 58. Hauge 3:0. 60. Cherki 3:1.

Bemerkungen: 62. Gelb-Rote Karte gegen Rodri.

Kairat Almaty – Brügge 1:4

Kairat Almaty wird bei seiner Champions-League-Premiere wohl ohne Sieg bleiben. Im vorletzten Spiel der Ligaphase unterlagen die Kasachen gegen Club Brügge 1:4. Den ersten Treffer der Gäste erzielte Ex-Luzerner Aleksandar Stankovic. Während die Belgier, die in der nächsten Woche Olympique Marseille empfangen, noch Chancen auf einen Platz in der Zwischenrunde haben, ist Almaty bereits ausgeschieden. Zum Abschluss der ersten Kampagne in der Königsklasse geht es zu Arsenal nach London.

Kairat Almaty - FC Brügge 1:4 (0:2).

SR Rumsas (LTU).

Tore: 32. Stankovic 0:1. 38. Vanaken 0:2. 74. Vermant 0:3. 84. Mechele 0:4. 92. Sadybekov 1:4.