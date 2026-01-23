wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Kitzbühel Super-G: Marco Odermatt gewinnt vor Franjo von Allmen

Weltcup-Super-G in Kitzbühel
1. Marco Odermatt SUI
2 Franjo von Allmen SUI +0,03
3. Stefan Babinsky AUT +0,25
Die weiteren Schweizer:
8. Stefan Rogentin +0,45
27. Marco Kohler +1,07
32. Justin Murisier +1,13
40. Alexis Monney +1,36
Out: Arnaud Boisset, Alessio Miggiano
epa12674169 Marco Odermatt of Switzerland competes in the Men&#039;s Super G race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Kitzbuehel, Austria, 23 January 2026. EPA/ANNA SZILAGYI
Marco Odermatt gewinnt zum zweiten Mal in Kitzbühel.Bild: keystone

Odermatt setzt sich knapp vor von Allmen durch – Boisset steht nach schwerem Sturz wieder

Zwei Schweizer belegen im Super-G in Kitzbühel die Ränge 1 und 2. Marco Odermatt feiert seinen zweiten Sieg auf der Streif, Franjo von Allmen wird Zweiter.
23.01.2026, 07:4223.01.2026, 14:02

Drei Hundertstel Vorsprung retteten Marco Odermatt ins Ziel und verdrängten damit seinen Landsmann, der mit dem schnellsten Schlussabschnitt begeistert hatte, von der Spitzenposition. Damit belegen die beiden Ausnahmefahrer bereits zum dritten Mal in dieser Saison die ersten beiden Plätze. Zuvor hatten sie in den beiden Abfahrten von Gröden jeweils einmal Rang 1 und 2 erreicht.

Die Fahrt von Marco Odermatt.Video: SRF

Für Odermatt ist es der 53. Weltcupsieg und der 99. Podestplatz seiner Karriere. In Kitzbühel fuhr er im vergangenen Jahr erstmals zum Sieg - ebenfalls im Super-G. Mit einem neuerlichen Erfolg baut er nach zuletzt zwei 4. Plätzen die Führung in der Disziplinenwertung aus. Franjo von Allmen darf sich trotz des knappen Rückstands freuen, zum dritten Mal in Folge auf dem Super-G-Podest zu stehen.

Die Fahrt von Franjo von Allmen.Video: SRF

Gleich hinter den beiden Schweizern klassierten sich mit Stefan Babinsky und Raphael Haaser zwei Österreicher. In einem Rennen mit engen Zeitabständen verloren sie auf Sieger Odermatt 25 beziehungsweise 33 Hundertstel. So durften die Heimfans einen weiteren Podestplatz feiern: In den bisherigen 22 Super-G-Rennen in Kitzbühel schaffte es nur 2019 kein Österreicher aufs Treppchen.

Stefan Rogentin hatte mit Startnummer 8 zwischenzeitlich die Führung übernommen, fiel danach jedoch noch hinter mehrere Fahrer zurück. Der Bündner blieb als Achter aber auch im sechsten Super-G der Saison in den Top 10. «Vielleicht habe ich mir das Glück für die Olympischen Spiele aufgehoben», meinte Rogentin im SRF.

Switzerland&#039;s Stefan Rogentin reacts at finish line during a men&#039;s World Cup super-G, in Kitzbuehel, Friday, Jan. 23, 2026. (AP Photo/Marco Trovati) Austria World Cup Alpine Skiing
Stefan Rogentin fährt auf den starken achten Platz.Bild: keystone

Mit Marco Kohler (27.) fuhr ein vierter Schweizer in die Punkte. Diese verpasste Justin Murisier als 32. um vier Hundertstel. Der erkältungsgeschwächte Alexis Monney musste sich derweil mit Platz 40 begnügen.

Ausgeschieden sind Alessio Miggiano und Arnau Boisset, der für einen allgemeinen Schockmoment sorgte. Der Walliser verlor beim ersten Sprung die Kontrolle und prallte auf der harten Piste auf. Nach kurzer Behandlung gab er jedoch Entwarnung und fuhr danach selbständig ins Ziel.

Weiter geht es in Kitzbühel mit der Abfahrt vom Samstag. Diese konnte Odermatt noch nie gewinnen. Zweimal wurde er Zweiter (2022, 2024) und einmal Dritter (2024). (riz/sda)

«Unten passte die Linie perfekt» – worüber Odermatt nach seinem Sieg staunt
«In der Luft dachte ich: Jetzt gibt's einen Crash» – die Rettungsaktion des Winters
Mehr vom Ski-Weltcup:

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
22 grossartige Archivbilder von der Abfahrt in Kitzbühel
1 / 24
22 grossartige Archivbilder von der Abfahrt in Kitzbühel
Konrad Bartelski macht 1983 einen Abflug. Der Brite schafft es in der Saison zuvor in Val Gardena als Zweiter völlig überraschend auf ein Weltcuppodest.
quelle: www.imago-images.de / werek pressebildagentur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Nochmals die grosse Bühne für Wawrinka in der Night Session
Stan Wawrinka erhält am Australian Open noch einmal eine grosse Bühne. Er spielt am Samstag in der Night Session (frühestens ab 7 Uhr Schweizer Zeit) gegen die Weltnummer 9 Taylor Fritz um den Einzug in die Achtelfinals.
Stan Wawrinka ist sich bewusst, dass er das Rad der Zeit nicht mehr komplett zurückdrehen kann. «Ich weiss, dass ich spielerisch und physisch nicht mehr das Niveau von vor zehn Jahren habe», betont der 40-jährige Waadtländer dieser Tage immer wieder. Aber er hat auch in diesem für einen Tennisprofi sehr hohen Alter noch immer das Niveau, um die 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers zu erreichen und die Fans zu verzücken.
Zur Story