Das Paar bei einer TV-Gala. Bild: www.imago-images.de

Was Georgina Rodriguez erhält, sollten sie und Cristiano Ronaldo sich trennen

Verheiratet sind Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodriguez nicht. Dennoch haben die beiden einen «Ehevertrag». Dieser sichert ihr viel Geld zu für den Fall einer Trennung.

Das berichtete das portugiesische Klatschblatt «TV Guia» – und ebenso, dass es in der Promi-Beziehung angeblich nach wie vor kriselt. Noch nie in den sieben Jahren, in denen sie nun zusammen sind, habe es so viele Anzeichen dafür gegeben, legte das portugiesische Portal «Flash» nach.

Laut den Berichten ist dennoch keine Trennung zu erwarten, weil Cristiano und Georgina, ein Model mit aktuell 50 Millionen Instagram-Followern, eine solche den Kindern nicht zumuten wollen. Gemeinsam haben sie die Töchter Alana und Bella, dazu gehören Cristiano Junior und die Zwillinge Eva und Mateo zur Familie, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden.

Das Paar bei Ronaldos Präsentation als neuer Spieler von Al-Nassr. Bild: www.imago-images.de

«Die Kinder haben eine starke sentimentale Bindung zu Georgina», liess eine gut informierte Quelle durchsickern. «Sie ist, für den Moment, die zentrale Figur der Familie. Natürlich ist zwischen ihr und Cristiano alles unterschrieben, wie es im Falle einer Trennung sein wird. Aber zentral ist die Rolle der Kinder, sie könnten sie für eine lange Zeit zusammenhalten.»

Sollte es tatsächlich zu einer Trennung kommen, muss Georgina Rodriguez zumindest nicht finanziell darben. Vertraglich wurde demnach vereinbart, dass die einstige Verkäuferin in einer Gucci-Boutique in diesem Fall bis an ihr Lebensende jeden Monat 100'000 Euro von Ronaldo erhält.

Georgina Rodriguez unlängst auf dem roten Teppich des Filmfestivals in Cannes. Bild: keystone

Filipa Torrinha Nunes, eine Psychologin und Kommentatorin bei SIC, dem grössten Privat-TV-Sender des Landes, behauptete in einer Live-Sendung, sie «glaube zutiefst», dass Cristiano und Georgina «nur aus geschäftlichen Gründen» zusammen seien. «Ich habe den Eindruck, dass sie in emotionaler Hinsicht getrennt sind.» Das Paar würde dem Rest der Welt etwas vorspielen, sagte sie, und sprach von einem «Drehbuch».

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez betonen, das Gegenteil sei der Fall. Nach einer – gemäss Medien – mehrwöchigen Beziehungskrise, weil er in Saudi-Arabien Fussball spielte und sie in Madrid lebte, sprachen zuletzt beide mit Reportern über eine Hochzeit. «Ich werde», sagte der 38-jährige Ronaldo auf die Frage, ob er seine Freundin heiraten wolle. Woraufhin die 29-jährige Rodriguez ebenfalls gefragt wurde und antwortete: «Natürlich will ich.» (ram)