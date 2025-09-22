bedeckt14°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Der FC Grand-Saconnex will im Cup beim FC Basel spielen – aber geht das?

Les supporters du Grand-Saconnex encouragent leur equipe, lors de la rencontre de football du 1er tour 1/32 de finale de la Coupe Suisse entre le FC Grand-Saconnex FCGS et le FC Stade Lausanne Ouchy, ...
Junge Anhänger im Stade du Blanché von Grand-Saconnex.Bild: KEYSTONE

Warum der Cup-Gegner des FC Basel die Partie nicht einfach so im Joggeli austragen kann

Der FC Basel trifft im Cup-Achtelfinal auf den Promotion-League-Klub Grand-Saconnex. Direkt nach der Auslosung erklärt der Sportchef via Instagram, dass die finanziellen Sorgen damit vorbei sind und man in Basel spielen werde. Doch ganz so einfach ist es nicht, wie Gespräche mit den beiden Klubs und dem Verband zeigen.
22.09.2025, 16:0622.09.2025, 16:06
Jakob Weber, Manuel Maag / ch media

Valentin Toffoletto hat am Sonntagabend gebannt und mit dem Handy in der Hand die Auslosung des Schweizer Cups verfolgt. Nach einem 4:3-Zittersieg gegen 2.-Liga-inter-Klub Le Locle hofft der Sportdirektor des Genfer Quartierklubs FC Grand-Saconnex auf das ganz grosse Los. Und es sollte kommen: FC Basel.

Toffoletto lässt seinen Emotionen auf Instagram freien Lauf. In einem Live-Video beschimpft er erst SRF-Losfee Martina Moser mit Wörtern, die hier nicht wiederholt werden und für die er sich umgehend auch schriftlich entschuldigt, um dann einen Jubelurschei folgen zu lassen: «Dieser Verein macht mich verrückt», schreibt Toffoletto – und weiter: «Wir werden es ablehnen, hier zu spielen und gehen nach Basel. Wir sind unsere finanziellen Sorgen auf einen Schlag los.»

Um schuldenfrei zu werden: Gegner von Titelverteidiger Basel will Heimrecht abgeben

Eine Nacht nach dem öffentlichen Gefühlsausbruch ist Toffoletto immer noch glücklich, aber etwas weniger überschwänglich. Er, der mit dem FC Grand-Saconnex seit 2017 von der 3. Liga bis in die Promotion League aufgestiegen ist, erklärt, dass den Klub aktuell knapp 100'000 Franken Schulden plagen.

Auswärtsfahrten und Schiedsrichtergelder seien die Hauptgründe. Das Budget von Grand-Saconnex sei das kleinste der Promotion League. «Kein Spieler von uns kann vom Fussball leben», sagt der Sportdirektor. Die positive Entwicklung der Genfer fusst auf Leihspielern von Lausanne und Servette und jungen Talenten aus der 1. Liga oder 2. Liga inter, die höchstens Punkteprämien erhalten. Aktuell liegt Grand-Saconnex mit nur zwei Punkten auf Rang 17 der Promotion League.

Vor einem Jahr stieg der Klub in die dritthöchste Liga auf.

Alle Einnahmen fürs Heimteam

Aber ob der Cup und der FC Basel als Schuldentilger fungieren, ist offen. Im Reglement des Schweizer Cups ist unter Artikel 18 seit einigen Jahren festgehalten, dass die Matcheinnahmen nicht mehr beiden Teams zu 50 Prozent, sondern alleine dem Gastgeber zustehen. Er trägt damit auch das finanzielle Risiko.

Bereits in der ersten Cuprunde tauschte der FC Biel sein Heimrecht mit dem FC Basel aufgrund des laufenden Kunstrasen-Umbaus in der heimischen Tissot-Arena bis Ende Oktober. Während der Titelverteidiger im Vorfeld mitteilte, dass sämtliche Einnahmen in Basel bleiben, wurde im Nachgang mit den Seeländern vereinbart, dass der Gewinn nach Abzug aller Kosten 50:50 geteilt werden soll. Die Abrechnung ist allerdings noch nicht erfolgt.

«Was da noch reinkommt, wissen wir nicht. Allfällige Verluste hätte der FC Basel übernommen», so der Verwaltungsratspräsident des FC Biel, Nik Liechti. Er lobt die Zusammenarbeit mit dem FCB, die «sehr auf Augenhöhe» stattgefunden habe. Grundsätzlich sei er aber kein Fan solcher Tauschgeschäfte: «Ein Cupspiel sollte der Unterklassige wenn immer möglich im eigenen Stadion austragen. Cup ist Cup – sonst kann man auch Buchhalter werden.»

Fünf Tage bis zur Entscheidung

Bis Donnerstag – fünf Tage nach der Auslosung – hat Grand-Saconnex Zeit, ein Abtauschgesuch beim Schweizerischen Fussballverband einzureichen. Toffoletto hofft darum auf ein schnelles Gespräch mit dem FC Basel und sagt: «Es würde mich sehr freuen, wenn wir eine Lösung finden.»

Basels Spieler bedanken sich bei den Fans nach der ersten Runde des Schweizer Fussball Cups zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC Biel-Bienne im Stadion St. Jakob-Park in Basel, am Samstag, 16. August ...
Basel startete mit einem 6:1-Sieg gegen Biel in die Cup-Saison – zuhause, weil der Gegner das Heimrecht abgab.Bild: keystone

Solange es diese noch nicht gibt, will der FCB seinerseits keine Auskunft geben. Sprecher Simon Walter erklärt lediglich: «Am Ende kommt es auf viele Faktoren an. So ein Spiel wirft nicht viel Gewinn ab. Ticketpreise, Wetter, Konsum – das alles fliesst in die Mischrechnung.» Früher lohnte sich für den FC Basel die Durchführung eines Heimspiels erst ab 15'000 Fans, diese Marke dürfte heute etwas tiefer liegen.

Alles offen also, wo gespielt wird und ob der Cup-Achtelfinal die finanziellen Sorgen des Genfer Quartierklubs lindert. Sicher ist nur, dass nicht im Stade du Blanché von Grand-Saconnex gespielt werden kann. «Da passen nicht mal alle Gästefans aus Basel rein und auch sicherheitstechnisch wäre es nicht möglich», sagt Toffoletto.

Les supporters de SLO, lors de la rencontre de football du 1er tour 1/32 de finale de la Coupe Suisse entre le FC Grand-Saconnex FCGS et le FC Stade Lausanne Ouchy, SLO, ce samedi 19 aout 2023 au stad ...
Mit dem Andrang der Fans von Stade Lausanne-Ouchy kam Grand-Saconnex beim Cupspiel 2023 gerade noch zurecht.Bild: keystone

Mit Meyrin oder Carouge gäbe es zwar Alternativen. «Dann wären wir kurz enttäuscht, denn wir hoffen, dass der Grosse dem Kleinen helfen wird. Doch das Cupfest werden wir so oder so haben», sagt Toffoletto. So sicher wie am Sonntagabend ist sich Toffoletto jedoch nicht mehr, dass mit dem Traumlos die Schulden des FC Grand-Saconnex bald passé sind.

Kommentar
Pyro und Randale in Aarau: Warum das Brügglifeld Fluch und Segen ist
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup
1 / 29
Das sind die grössten Sensationen im Schweizer Cup

August 2025: Der SC Cham aus der Promotion League wirft Super-League-Klub Lugano raus. Die Tessiner gleichen in der 90. Minute zum 2:2 aus, doch in der Nachspielzeit gelingt Cham das 3:2-Siegtor.
quelle: keystone / philipp schmidli
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mit Vollgas aufs Festgelände: So sieht's aus, wenn alle einen Platz im Bierzelt wollen
Video: instagram
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
3
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Nato aus +++ Selenskyj will Trump treffen
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
Meistkommentiert
1
Bericht: Fussball-Verband UEFA soll am Dienstag Israel ausschliessen
2
Eigenmietwert-Abschaffung: Befürworter glauben an Trendumkehr
3
73'000 Zuschauer: Amerikas Rechte verabschiedet sich von Charlie Kirk
4
«Das Haus ist am Brennen, doch Albert Rösti löscht es nicht»
5
Die Zeugen Jehovas glauben, dass Jesus seine Gegner vernichtet. Sind sie arm im Geist?
Meistgeteilt
1
FBI-Chef Patel: Viele Theorien zu Kirk-Tod +++ Trump droht den Taliban
2
«Eastern Sentry»: Wie die Nato Russland in die Schranken weisen will
3
History Porn Teil CIX: Geschichte in 34 Wahnsinns-Bildern
4
Rappi führt Zug vor ++ SCB-Debakel bei Ajoie ++ Leader Davos schlägt auch Lugano
5
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
Arsenal mit Last-Minute-Ausgleich gegen ManCity +++ Sieben-Tore-Spektakel in Frankfurt
Borussia Dortmund bleibt derweil Leader Bayern München auf den Fersen. Der BVB gewann zum Abschluss der vierten Runde in der Bundesliga 1:0 gegen Wolfsburg.
Zur Story