trüb und nass14°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Schweizer Cup: Basel darf im Achtelfinal wohl zu Hause spielen

Les joueurs balois reagissent lors de la seance de penaltys lors du 16eme de finale de la Coupe de Suisse de football entre Etoie Carouge FC et la FC Bale, ce vendredi 19 septembre 2025 au stade de la ...
Basel könnte im Achtelfinal unverhofft zu einem Heimspiel kommen.Bild: keystone

Um schuldenfrei zu werden: Gegner von Titelverteidiger Basel will Heimrecht abgeben

Der FC Grand-Saconnex hat im Schweizer Cup das grosse Los gezogen. Im Achtelfinal treffen die Genfer auf den FC Basel. Doch zu einem Cupfest wird es in der Westschweiz wahrscheinlich nicht kommen.
22.09.2025, 07:3522.09.2025, 07:35

Grosser Jubel beim FC Grand-Saconnex aus der Promotion League. Im Achtelfinal des Schweizer Cups treffen die Genfer auf Titelverteidiger und Schweizer Meister Basel. Nach Siegen gegen Sarraz-Eclépens und Le Locle qualifizierten sich die Genfer für die Runde der letzten 16.

Somit könnte es im Dezember eigentlich zum grossen Cupfest im Stade du Blanché kommen. Aber nicht, wenn es nach Sportdirektor Valentin Toffoletto geht. «Ich habe in meinem Leben noch nie so schnell geweint. Wir haben den FC Basel zugelost bekommen. Natürlich werden wir ablehnen, hier zu spielen», schrieb Toffoletto direkt nach der Auslosung in seiner Instagram-Story und führte weiter aus: «Das war's mit den finanziellen Problemen, die wir seit 2021 angesammelt haben. Es ist vorbei. In 90 Minuten wird der Klub zurück auf Null sein.»

Instagram-story Gegner FC Basel
Die Reaktion von Valentin Toffoletto.Bild: Instagram

Im Basler St. Jakob-Park kann sicher mit besseren Einnahmen gerechnet werden und Grand-Saconnex würde einen Teil davon erhalten. Doch die Chancen auf ein Weiterkommen sind dann natürlich nochmals einiges tiefer. Da der Achtelfinal unter der Woche stattfinden wird, werden wohl nicht viele Fans aus Genf die Reise nach Basel antreten. Bereits in der ersten Runde konnte der FCB von einem Heimspiel profitieren, da die Tissot Arena in Biel am ersten Cupwochenende nicht zur Verfügung stand.

Während die Genfer im Cup überzeugen, läuft es in der Promotion League nicht nach Plan. Nach sieben Spielen wartet Grand-Saconnex noch auf den ersten Sieg und steht auf dem zweitletzten Platz. (riz)

Miserable Penaltys: Der FCZ stolpert über Nyon – Aarau im Achtelfinal gegen Sion
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Ratings der Schweizer in «EA Sports FC 26»
1 / 23
Die Ratings der Schweizer in «EA Sports FC 26»

Yann Sommer

Position: Goalie
Verein: Inter Mailand
Rating: 87
quelle: keystone / matthias schrader
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Holz-Muni Max zügelt nach Uri – wie er transportiert wird und was aus ihm wird
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
2
Wie aus Tito Ries’ Schuldenhaufen ein Schuldenberg wurde – und wir alle mitzahlen
3
Russischer Aufklärer löst Alarmstart der Nato aus +++ Selenskyj will Trump treffen
4
SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot
5
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
Meistkommentiert
1
«Das Haus ist am Brennen, doch Albert Rösti löscht es nicht»
2
Charlie Kirk wird mit einer Gedenkfeier geehrt, wie es sie wohl noch nie gab
3
Israel zunehmend isoliert – auch Frankreich will Palästina anerkennen
4
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
5
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
Meistgeteilt
1
Deutschland will Prozess für Zwei-Staaten-Lösung +++ 5 Tote bei Angriff im Libanon
2
FBI-Chef Patel: Viele Theorien zu Kirk-Tod +++ Trump droht den Taliban
3
«Eastern Sentry»: Wie die Nato Russland in die Schranken weisen will
4
History Porn Teil CIX: Geschichte in 34 Wahnsinns-Bildern
5
Ich war zum ersten Mal im Spital: Tausend Dank an alle, die mich geflickt haben!
Schurter zum letzten Mal gefeiert – jetzt ist seine Karriere beendet
Nino Schurter, der erfolgreichste Mountainbiker der Geschichte, beendet am Weltcup in Lenzerheide seine grandiose Karriere mit einem 24. Platz. Weltmeister Alan Hatherly gewinnt das Rennen.
Schurter wählte sein Heimrennen als Abschied, obwohl zwei Weltcup-Stationen noch ausstehen. Anders als im Short Track oder vor einer Woche an der WM in Crans-Montana zeigte der 39-jährige Bündner eine starke Leistung. Und er bekam den Abschluss, den er sich gewünscht hatte: in einer Atmosphäre wie beim WM-Titel 2018 und beim Rekord-Weltcupsieg fünf Jahre später am selben Ort. Wiederum sorgten 20'000 Mountainbike-Fans in Lenzerheide für eine Ausnahmestimmung.
Zur Story