Schweizer will die Welt umgekehrt in Rekordzeit umsegeln – wieso es so komplizierter ist

Der Neuenburger Yvan Bourgnon und der Franzose Guirec Soudée träumen beide davon, als erste Segler die Welt gegen die vorherrschenden Winde zu umrunden. Das Rennen ist eröffnet.

Im März 2025 berichtete La Liberté, dass Yvan Bourgnon sich einer neuen Herausforderung stellte: einer Weltumsegelung in umgekehrter Richtung, also gegen die vorherrschenden Winde und Strömungen. Eine Leistung, die noch nie alleine und mit einem Mehrrumpfboot vollbracht wurde. Bislang haben mehrere Segler dies mit einer Crew geschafft, andere auch alleine, jedoch mit Einrumpfbooten. Der Rekord liegt weiterhin bei Jean-Luc Van Den Heede, der die Überfahrt 2004 in 122 Tagen und 14 Stunden absolvierte.

Dieses Abenteuer wurde noch nie mit einem Mehrrumpfboot und im Alleingang unternommen, weil diese Boote für solche Unternehmungen nicht geeignet sind. «Ein Segelboot ist nicht dafür gemacht, gegen den Wind zu segeln», erklärte Yvan Bourgnon. «Um voranzukommen, muss man im Zickzackkurs segeln, was die Strecke um etwa 30 % verlängert, verglichen beispielsweise mit der Vendée Globe. Die Herausforderung ist enorm.»

Der 54-jährige Abenteurer aus La Chaux-de-Fonds plant, Ende 2026 die Segel zu setzen. Er möchte an Bord des Maxi-Trimarans IDEC Sport gehen, das unter anderem den Rekord der Trophée Jules Verne hält. Aber noch ist er nicht ganz bereit dafür. La Liberté gab Mitte November bekannt, dass er etwa 60 Prozent der für die Finanzierung seines Abenteuers erforderlichen 7,5 Millionen Euro zusammenhat.

Bourgnon hatte im Jahr 2017 Schlagzeilen gemacht, weil er die Nordwestpassage nördlich des amerikanischen Kontinents vom Atlantik in den Pazifik als Erster auf einem Einhand-Sportkatamaran ohne Kabine und sonstige Hilfsmittel absolviert hatte. Fünf Jahre später kam jedoch heraus, dass er betrogen und gelogen hatte. So verbrachte er einige Nächte im Hotel und auf einem Schiff, während er angeblich um sein Leben kämpfte.

Bei seinem neuen Vorhaben, wird Bourgnon einen Konkurrenten haben wird, der sich vorgenommen hat, eine ähnliche Leistung zu vollbringen. Es handelt sich um den Franzosen Guirec Soudée (33) an Bord seines Maxi-Trimarans MACSF (ehemals Géronimo von Olivier de Kersauson).

Derzeit ist noch nicht bekannt, wann er lossegeln kann. Laut der Zeitschrift «Voile et moteur» befindet sich Guirec Soudée jedoch in der letzten Phase der Trainingsfahrten und der technischen Details. Sobald er seine Vorbereitungen abgeschlossen hat, wird er auf das richtige Wetterfenster warten, um zu starten. Das ist eine Frage von Tagen, wahrscheinlich eher Wochen.

In einem Beitrag auf Instagram erklärte der Franzose am Montag, dass er auf Wind warte. «Aber es wird bald so weit sein. Ich kann es kaum erwarten!», fügte er hinzu, motivierter denn je, Geschichte zu schreiben.

Wer von Bourgnon und Soudée die Welt schneller umsegelt, ist noch nicht bekannt. Fest steht, dass die beiden Männer von Brest aus starten werden. Anschliessend werden sie Kap Hoorn umrunden, bevor sie die Antarktis umrunden, Kap Leeuwin und das Kap der Guten Hoffnung passieren und schliesslich nach Brest zurückkehren.

Ein Präzedenzfall als Warnung 2017 hatte sich auch Yves Le Blevec auf eine Weltumsegelung in umgekehrter Richtung begeben. Der Skipper war in Quiberon (Bretagne) gestartet und nach drei Wochen vor Kap Hoorn gekentert. Sein Boot wurde von Windböen mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h erfasst und von fünf bis sechs Meter hohen Wellen hin- und hergeworfen. Er wurde mit einem Hubschrauber gerettet, kurz bevor sein Boot sank. Bild: www.imago-images.de

Laut Guirec Soudée ist Kap Hoorn der «entscheidende Moment der Weltumsegelung».

«Das ist der südlichste Punkt der Erde. Die Passage ist nicht breit, es gibt grosse Tiefenunterschiede. Vielleicht muss ich etwas warten, bevor ich passieren kann. Hier könnte alles zu Ende sein, aber ich mache dieses Projekt, um es bis zum Ende durchzuziehen.» Der französische Segler gemäss RMC Sport

Der Rekord liegt bei 122 Tagen. Yvan Bourgnon und Guirec Soudée glauben beide, dass es möglich ist, ihn zu brechen. «Natürlich ist es möglich. Wenn ich daran zweifeln würde, würde ich nicht losfahren», erklärte der Franzose Mitte November gegenüber dem Fernsehsender TF1. «Und ich werde alles daran setzen, diesen Rekord zu brechen.» (jcz)