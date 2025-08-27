wechselnd bewölkt20°
US Open: Höhenflug dauert an – Kym nach Fünf-Satz-Krimi in der 3. Runde

Jerome Kym SUI, USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows, New York, USA . *** Jerome Kym SUI , USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows, New York, USA Copyr ...
Kampf auf Biegen und Brechen: Jérôme Kym.Bild: www.imago-images.de

Höhenflug dauert an: Kym nach Fünf-Satz-Krimi in der 3. Runde

Jérôme Kym feiert in New York den grössten Erfolg seiner Karriere. Der 22-jährige Schweizer wirft an den US Open den als Nummer 30 gesetzten Amerikaner Brandon Nakashima raus.
27.08.2025, 21:2827.08.2025, 21:35
Inhaltsverzeichnis
Kym trumpft gross aufDjokovic müht sich weiterDraper verletzt out

Kym trumpft gross auf

4:6, 7:6 (7:2), 7:5, 3:6 und 7:6 (10:8) hiess es gegen Brandon Nakashima nach 4:20 Stunden zu Gunsten für Jérôme Kym. In Flushing Meadows baute der Aargauer seine Siegesserie damit aus. Inklusive Qualifikation gewann er nun die fünfte Partie in Folge. Nun trifft Kym in der 3. Runde auf den Südafrikaner Lloyd Harris oder auf den Amerikaner Taylor Fritz, die Weltnummer 4.

Jerome Kym schlägt an den US Open Brandon Nakashima https://www.sofascore.com/tennis/match/jerome-kym-brandon-nakashima/BlUbswGyc#id:14494909?utm_source=watson.ch&amp;utm_medium=Tennis
grafik: sofascore.com

* Mehr Text in Kürze *

Djokovic müht sich weiter

Novak Djokovic kann den etwas suspekten Eindruck aus der 1. Runde auch bei seinem zweiten Einsatz nicht zerstreuen. Der Grand-Slam-Rekordchampion, der seit seiner Niederlage im Wimbledon-Halbfinal gegen Jannik Sinner kein Turnier mehr bestritten hatte, verlor gegen den amerikanischen Qualifikanten Zachary Svajda, nur die Nummer 145 der Welt, sogar den ersten Satz im Tiebreak.

Novak Djokovic, of Serbia, pretends to play the violin after defeating Zachary Svajda, of the United States, during the second round of the U.S. Open tennis championships, Wednesday, Aug. 27, 2025, in ...
Djokovic spielt gerne erste Geige.Bild: keystone

Danach setzte sich der Serbe zwar in vier Sätzen durch. Er wird sich aber gewaltig steigern müssen, wenn er seine Hoffnungen auf einen 25. Grand-Slam-Titel, den ersten seit dem US Open vor zwei Jahren, aufrecht erhalten will.

Draper verletzt out

Bereits zu Ende ist das Turnier für den letztjährigen Halbfinalisten Jack Draper. Der Engländer musste vor seiner Zweitrundenpartie gegen den Belgier Zizou Bergs wegen einer Armverletzung Forfait erklären. Der Weltnummer 5 droht nun der Fall aus den Top Ten. (ram/sda)

Als erst achter Sportler: Roger Federer ist neuerdings Milliardär
Mehr Tennis:
Themen
Die besten Bilder der US Open 2025
1 / 16
Die besten Bilder der US Open 2025

Emma Navarro schickt dem Ball ein Küsschen hinterher.
quelle: keystone / seth wenig
Reto muss das «Matterhorn» erklimmen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
