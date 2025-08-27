Kampf auf Biegen und Brechen: Jérôme Kym. Bild: www.imago-images.de

Höhenflug dauert an: Kym nach Fünf-Satz-Krimi in der 3. Runde

Jérôme Kym feiert in New York den grössten Erfolg seiner Karriere. Der 22-jährige Schweizer wirft an den US Open den als Nummer 30 gesetzten Amerikaner Brandon Nakashima raus.

Kym trumpft gross auf

4:6, 7:6 (7:2), 7:5, 3:6 und 7:6 (10:8) hiess es gegen Brandon Nakashima nach 4:20 Stunden zu Gunsten für Jérôme Kym. In Flushing Meadows baute der Aargauer seine Siegesserie damit aus. Inklusive Qualifikation gewann er nun die fünfte Partie in Folge. Nun trifft Kym in der 3. Runde auf den Südafrikaner Lloyd Harris oder auf den Amerikaner Taylor Fritz, die Weltnummer 4.

* Mehr Text in Kürze *

Djokovic müht sich weiter

Novak Djokovic kann den etwas suspekten Eindruck aus der 1. Runde auch bei seinem zweiten Einsatz nicht zerstreuen. Der Grand-Slam-Rekordchampion, der seit seiner Niederlage im Wimbledon-Halbfinal gegen Jannik Sinner kein Turnier mehr bestritten hatte, verlor gegen den amerikanischen Qualifikanten Zachary Svajda, nur die Nummer 145 der Welt, sogar den ersten Satz im Tiebreak.

Djokovic spielt gerne erste Geige. Bild: keystone

Danach setzte sich der Serbe zwar in vier Sätzen durch. Er wird sich aber gewaltig steigern müssen, wenn er seine Hoffnungen auf einen 25. Grand-Slam-Titel, den ersten seit dem US Open vor zwei Jahren, aufrecht erhalten will.

Draper verletzt out

Bereits zu Ende ist das Turnier für den letztjährigen Halbfinalisten Jack Draper. Der Engländer musste vor seiner Zweitrundenpartie gegen den Belgier Zizou Bergs wegen einer Armverletzung Forfait erklären. Der Weltnummer 5 droht nun der Fall aus den Top Ten. (ram/sda)