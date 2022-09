Die Dänen bejubeln ihren Sieg gegen Frankreich. Bild: www.imago-images.de

Dänemark schlägt den Weltmeister – Kroatien holt sich den Gruppensieg

Liga A1

Dänemark – Frankreich 2:0

Im ausverkauften Parken in Kopenhagen sorgten Kasper Dolberg und Andreas Skov Olsen mit Toren in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit für den Unterschied gegen Frankreich, das derzeit über ein Dutzend verletzte Spieler beklagt. Die Franzosen, die in zwei Monaten in der WM-Vorrunde erneut auf Dänemark treffen, hielten sich nur dank der Niederlage von Österreich in der Liga A.

Dänemark - Frankreich 2:0 (2:0)

Kopenhagen. - SR Kovacs (ROU).

Tore: 34. Dolberg 1:0. 39. Skov Olsen 2:0.

Kasper Dolberg erzielt das 1:0. Video: streamja

Skov Olsen legt das 2:0 nach. Video: streamja

Österreich – Kroatien 1:3

Kroatien musste gegen Österreich trotz eines frühen Führungstores von Luka Modric (6.) bis in die Schlussphase, um die Qualifikation für das Final Four zittern. Erst der Doppelschlag von Marko Livaja (69.) und Dejan Lovren (72.) zum 3:1 sicherte den benötigten kroatischen Sieg in Wien. Dort wurde vor allem Marko Arnautovic gefeiert, der mit seinem 104. Länderspiel-Einsatz neuer österreichischer Rekordspieler ist.

Österreich - Kroatien 1:3 (1:1)

Wien. - SR Dias (POR).

Tore: 6. Modric 0:1. 9. Baumgartner 1:1. 69. Livaja 1:2. 72. Lovren 1:3.

Bemerkungen: Österreich mit Goalie Lindner (Sion).

Modric bringt Kroatien in Führung. Video: streamja

Baumgartner erzielt das 1:1. Video: streamja

Livaja bringt die Kroaten wieder in Führung. Video: streamja

Lovren mit dem 3:1 für Kroatien. Video: streamja

Die Tabelle:

Liga A4

Niederlande – Belgien 1:0

Virgil van Dijk köpft die Niederlande zum Gruppensieg. Der Innenverteidiger von Liverpool erzielte den einzigen Treffer des Abends. Die «Oranje» zieht damit ins Final-Turnier der Nations League ein und Belgier landen auf dem zweiten Platz in der Gruppe.

Niederlande – Belgien 1:0 (0:0)

Amsterdam. - SR Taylor (ENG).

Tore: 73. van Dijk 1:0



Van Dijk bringt die Niederlande mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Wales – Polen 0:1

Die Polen gewinnen durch einen Treffer von Karol Swiderski in Wales mit 1:0. Durch den Sieg machen die Polen den Klassenerhalt in der A-Liga klar. Wales, das Team von Gareth Bale steigt in die B-Liga ab.

Wales – Polen 0:1 (0:0)

Cardiff. - SR Treimanis (GRE).

Tore: 57. Swiderski 0:1