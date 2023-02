Viererpack: Cristiano Ronaldo zeigt ersten Gala-Auftritt für Al-Nassr

Mit seinem ersten Treffer der Partie sorgte Ronaldo zudem für einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere: Dieser war der 500. in einer nationalen Liga. Davor hatte er einen für Al-Nassr, 103 für Manchester United, 81 für Juventus, 311 für Real Madrid und drei für Sporting Lissabon erzielt. (dab)

Millenials werden in diesem Retro-Food-Quiz so was von abkacken ... und du?

Ex-Skirennfahrerin Elena Fanchini stirbt mit 37 Jahren an Krebs

Die ehemalige italienische Skirennfahrerin Elena Fanchini ist ihrem Krebsleiden erlegen. Sie wurde nur 37 Jahre alt.

Nachdem die italienischen Skirennfahrerinnen mit zwei Goldmedaillen hervorragend in die Ski-WM in Méribel gestartet sind, folgt eine traurige Nachricht aus dem italienischen Ski-Verband: Die langjährige Spitzenfahrerin Elena Fanchini verstarb am Mittwoch im Alter von nur gerade 37 Jahren an einer Krebserkrankung.