Zeigen die Schiedsrichter im Fussball bald blaue Karten? Bild: shutterstock, watson

Revolution im Fussball steht bevor: IFAB will blaue Karten mit Zeitstrafen einführen

Mehr «Sport»

Es ist ein historischer Schritt: Das International Football Association Board IFAB, das für die Regeln im weltweiten Fussball zuständig ist, will eine neue Karte einführen. Wie der britische «Telegraph» berichtet, soll es bald nicht mehr nur gelbe und rote, sondern auch blaue Karten geben. Es wäre seit der Einführung der gelben Karte an der WM 1970 die erste neue Karte im Weltfussball.

Wann wird eine blaue Karte gezeigt? Entweder bei taktischen Fouls, die eine verheissungsvolle Torchance verhindern oder bei verbalen Vergehen gegen die Unparteiischen. Erhält ein Spieler eine blaue Karte, wird er für zehn Minuten des Feldes verwiesen, kann danach aber zurückkehren. Erhält ein Spieler zwei blaue Karten, oder eine blaue und eine gelbe Karte, wird er wie bei zwei Verwarnungen mit einer roten Karte des Feldes verwiesen.

Was hältst du von der Einführung einer blauen Karte? Finde ich gut. Gefällt mir nicht. Ich weiss es nicht.

Zudem sei eine Regel in Planung, dass wie beim Rugby nur noch die Captains mit den Schiedsrichtern diskutieren dürfen. Das IFAB soll die Neuerungen am Freitag offiziell vorstellen. Es sei geplant, dass die blauen Karten ab diesem Sommer erstmals getestet werden, vorerst aber wohl in weniger wichtigen Wettbewerben und Ligen. Wie der «Telegraph» berichtet, könnte aber auch der englische FA Cup einer der Testwettbewerbe sein. Ob auch neue Karte bald auch in der Schweiz zur Anwendung kommen wird, ist noch unklar. (abu)