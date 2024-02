Ein durstiger Engländer an der WM 2018 in Russland. Bild: imago sportfotodienst

Britische Regierung warnt Fans an der Fussball-EM vor deutschem Bier

Im Sommer findet die Fussball-EM 2024 in Deutschland statt. Die britische Regierung hat das zu einer Art Reisewarnung veranlasst. Es geht um das lokale Bier.

William Laing / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Ganz Europa fiebert auf die Fussball-Europameisterschaft im kommenden Sommer hin. Am 14. Juni beginnt das Turnier in Deutschland. Abertausende Fans der teilnehmenden Nationen dürften dann ins Nachbarland reisen, um ihr Land anzufeuern. Die Schweiz trifft auf Ungarn, Schottland und den Gastgeber.

Zahlreiche Anhänger werden aus Grossbritannien anreisen. Dass Top-Favorit England um Stars wie Bayern Münchens Harry Kane oder Jude Bellingham von Real Madrid beim Turnier mit dabei ist, war absehbar. Doch auch Schottland hat sich überraschend qualifiziert. Mit Wales könnte sogar noch ein drittes Team von der Insel auf den EM-Zug aufspringen, sollte das Land die Playoffs meistern.

So lange sie nicht hier spielen … Es gibt kein Bier auf … Sansibar – warum der Ferieninsel der Alkohol ausgeht

Die britische Regierung hat alle britischen Fans jetzt aber gewarnt – und zwar vor deutschem Bier. Auf der offiziellen Website der Regierung gibt diese Tipps für die Reise rund um das Turnier. Dort heisst es auch: «Bier kann in Deutschland stärker sein als im Vereinigten Königreich. Trinken Sie verantwortungsbewusst, kennen Sie ihre Grenzen und respektieren Sie die lokalen Gesetze.»

Zu viel Alkohol? Kein Einlass in Stadion

Zudem wird klargestellt: Wer zu viel Alkohol trinkt, könnte hinsichtlich der Spiele ein Problem bekommen. «Sie werden möglicherweise nicht ins Stadion gelassen, wenn Sie zu viel trinken», heisst es weiter.

Ob die britischen Fans dem Rat ihrer Regierung folgen, könnte erstmals beim Eröffnungsspiel zu überprüfen sein. Das DFB-Team trifft in München auf Schottland. Gut möglich, dass zu trinkfreudige «Bravehearts» trotz Ticket dann nicht in die Arena dürfen. England startet zwei Tage später in Gelsenkirchen gegen Serbien ins Turnier.

Anständig: Schottische Fans räumen anlässlich des EM-Spiels gegen England 2021 in London auf. Bild: keystone

«Brauchen keine Ratschläge vom Nanny-Staat»

Der Tory-Abgeordnete Kevin Foster fand den Rat der Regierung derweil überhaupt nicht lustig. «In einer Zeit, in der es so viele ernste Probleme für das FCDO (Foreign, Commonwealth and Development Office, Anm. d. Red.) im Hinblick auf den Weltfrieden anzugehen gibt, sollte ein Kommentar über deutsches Bier die geringste Sorge sein», sagte er dem britischen Blatt «Sun».

Foster stellte zudem klar: «Fans, die nach Deutschland reisen, sollten unsere Gastgeber und ihre Gesetze respektieren, so wie wir es von den Besuchern des Vereinigten Königreichs erwarten. Aber sie brauchen dazu keine Ratschläge vom Nanny-Staat.»

Kritik äusserte auch Benjamin Elks von der TaxPayers' Alliance. «Die Steuerzahler haben genug von sinnlosen Ratschlägen von Schreibtischtätern, die meinen, sie wüssten alles besser», sagte er deutlich. «Die Minister sollten diesen Bevormundungsdiplomaten die rote Karte zeigen.» (ram/t-online)