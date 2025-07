Italien will an alte Erfolge anknüpfen: «Die Lücke ist kleiner geworden»

Gotthard-Gebühr? So viel kostet die Tunnel-Durchfahrt in anderen Ländern

SFV-Präsident Blanc über sein «Sommermärchen»: «Die Euphorie übersteigt alle Erwartungen»

SFV-Präsident Dominique Blanc ist seit jeher ein Förderer des Frauenfussballs. Nach der EM, die auch dank ihm in der Schweiz stattfindet, tritt er ab. Der 75-Jährige geniesst die Euphorie im Land.

Dominique Blanc fehlen die Worte. Der abtretende SFV-Präsident sitzt am Montagnachmittag im Kultur- und Kongresszentrum in Thun. Und der 75-Jährige erzählt, er habe in den letzten Tagen immer mal wieder überlegt, ob ihm in Französisch ein Begriff einfällt, der das beschreiben könnte, was er derzeit in der Schweiz erlebt.