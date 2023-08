Sein erstes Foto als Inter-Spieler: Yann Sommer mit den Pokalen der Mailänder im Hintergrund. Bild: twitter/inter

Jetzt ist es fix: Sommer verlässt Bayern und wechselt zu Inter

Jetzt ist es fix: Yann Sommer verlässt Bayern München und wechselt nach Italien zu Inter Mailand. Dies gab der Champions-League-Finalist am Montagabend bekannt. Bei den «Nerazzurri» dürfte der Nati-Keeper den Stammplatz im Tor einnehmen, da die bisherige Nummer 1 André Onana vor einigen Wochen zu Manchester United gewechselt ist. Medienberichten zufolge liegt die Ablösesumme für Sommer bei rund sechs Millionen Euro.

Sommer selbst hatte bereits einige Stunden zuvor seinen Abgang aus München bekanntgegeben. «Eine aufregende Reise geht zu Ende», schrieb der Goalie in einem Instagram-Post. Er bedankt sich für die Zeit beim deutschen Rekordmeister und schliesst mit den Worten: «Ich wünsche euch weitere Erfolge.»

Sommer war erst im letzten Winter von Borussia Mönchengladbach zu den Bayern gewechselt und übernahm dort den Stammplatz von Manuel Neuer, welcher sich beim Skifahren verletzt hatte. Beim deutschen Rekordmeister durchlebte Sommer eine Zeit mit Höhen und Tiefen, die aber in einem Happy End gipfelte: Die Bayern zogen am letzten Spieltag noch an Borussia Dortmund vorbei und holten doch noch den Meistertitel. (dab)