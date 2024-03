Die Bayern können auch auswärts wieder siegen. Bild: keystone

Bayern auch auswärts mit Befreiungsschlag +++ Coventry düpiert Wolves im FA Cup

Mehr «Sport»

Bundesliga

Bild: watson

Darmstadt – Bayern 2:5

Bayern München hält das Meisterrennen in der Bundesliga in der 26. Runde offen. Der Titelverteidiger gewinnt bei Darmstadt 5:2 und verkürzt den Rückstand auf Bayer Leverkusen zumindest bis Sonntag auf sieben Punkte.

Viermal hatte Bayern München auswärts zuletzt nicht gewonnen. Nun fand die Mannschaft des scheidenden Trainers Thomas Tuchel nach dem Viertelfinal-Vorstoss in der Champions League gegen Lazio Rom (3:0) und dem Kantersieg gegen Mainz (8:1) auch auf fremdem Terrain mit einem deutlichen Resultat in die Spur zurück.

Ohne einen kleinen Umweg, dem 0:1-Rückstand nach einer halben Stunde, bei dem sich Joshua Kimmich vom Vorbereiter Mathias Honsak überlaufen liess, ging es gegen den Tabellenletzten nicht. Danach sorgten insbesondere zwei Engländer für klare Verhältnisse. Jamal Musiala glich in der 36. Minute nach Vorlage von Kane aus, avancierte nach einer Stunde mit einer starken Einzelaktion zum Doppeltorschützen und leitete zudem den vierten Treffer durch Serge Gnabry ein. Harry Kane, der den Bundesliga-Rekord von Robert Lewandowski (41 Tore in einer Saison) jagt, erzielte noch vor der Halbzeitpause zum 2:1 seinen 31. Ligatreffer.

Darmstadt 98 - Bayern München 2:5 (1:2)

Tore: 28. Skarke 1:0. 36. Musiala 1:1. 45. Kane 1:2. 64. Musiala 1:3. 74. Gnabry 1:4. 93. Tel 1:5. 95. Vilhelmsson 2:5.

Heidenheim – Gladbach 1:1

Borussia Mönchengladbach mit Trainer Gerardo Seoane gibt auswärts bei Aufsteiger Heidenheim einen Vorsprung aus der Hand. Nach nur neun Minuten gingen die Gäste in Führung, doch in der 66. Minute mussten sie den Ausgleich hinnehmen. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

Heidenheim - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1)

Tore: 9. Hack 0:1. 66. Dinkçi 1:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (im Aufbau).

Mainz – Bochum 2:0

Im Abstiegskampf verbesserte sich Mainz 05 mit dem eingewechselten Silvan Widmer dank einem 2:0-Heimsieg gegen Bochum auf Kosten von Köln auf den Barrageplatz. Jonathan Burkardt traf in der Nachspielzeit vor der Pause zum 1:0 und stellte nach dem Seitenwechsel auch den Sieg sicher.

Mainz 05 - Bochum 2:0 (1:0)

Tore: 45. Burkardt (Penalty) 1:0. 71. Burkardt 2:0.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 61.), ohne Fernandes (Ersatz). Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Wolfsburg – Augsburg 1:3

Augsburg näherte sich derweil mit einem 3:1-Sieg in Wolfsburg bis auf fünf Punkte an die Europacup-Plätze an. Ruben Vargas gehörte mit dem Assist zum 1:1 vor dem Pausenpfiff wiederum zu den auffälligen Akteuren. Kurz zuvor hatte Wolfsburgs Kevin Wimmer nach einem taktischen Foul an Kevin Mbabu eine umstrittene Rote Karte gesehen.

Wolfsburg - Augsburg 1:3 (1:1)

Tore: 9. Wimmer 1:0. 45. Maier 1:1. 61. Jakic 1:2. 79. Jakic 1:3.

Bemerkungen: 45. Rote Karte gegen Wimmer (Wolfsburg). Wolfsburg mit Zesiger. Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 76.).

Union – Bremen 2:1

Union Berlin hat sich mit einem 2:1-Sieg gegen Werder Bremen definitiv aus dem Abstiegskampf verabschiedet. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nun bereits neun Punkte. Für den Erfolg vor heimischem Publikum sorgte ein Doppelschlag kurz nach der Pause.

Union Berlin - Werder Bremen 2:1 (0:0)

Tore: 50. Vertessen 1:0. 52. Aaronson 2:0. 63. Weiser 2:1.

Bild: watson

Premier League/FA Cup

Premier League Burnley – Brentford 2:1*

Luton – Nottingham 0:1*

Fulham – Tottenham 18.30 Uhr



FA Cup Wolverhampton – Coventry City 2:3

Manchester City – Newcastle, 18.30 Uhr​

Wolverhampton – Coventry 2:3

Überraschung im FA Cup. Wolverhampton aus der Premier League ist im Viertelfinal am unterklassigen Coventry City FC gescheitert. Das Spiel endete äusserst dramatisch. Wolverhampton machte mit einem Doppelschlag in der 83. und 88. Minute aus einem 0:1 ein 2:1. Doch Coventry glich in der siebten Minute der Nachspielzeit nochmals aus und Haji Wright schoss sein Team drei Minuten später tatsächlich noch zum Sieg.

(abu/sda)