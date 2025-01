Borussia Dortmund und Werder Bremen teilen sich die Punkte. Bild: keystone

Erster Punkt für den BVB in diesem Jahr – Bayern baut den Vorsprung an der Spitze aus

Dortmund verspielt gegen Werder Bremen in Unterzahl eine 2:0-Führung und muss sich mit einem Unentschieden zufriedengeben. Auch das Spiel zwischen Leipzig und Leverkusen endet ohne Sieger.

Mehr «Sport»

Dortmund – Bremen 2:2

Im ersten Spiel mit Interimstrainer Mike Tullberg holt Borussia Dortmund den ersten Punkt des Jahres. Beim 2:2 im Heimspiel gegen Werder Bremen verspielt der BVB jedoch eine 2:0-Führung.

Für die Dortmunder begann die Partie alles andere als wunschgemäss: In der 21. Minute wurde Verteidiger Nico Schlotterbeck nach einer Notbremse vom Platz gestellt. Die Unterzahl schien das Heimteam, das nach der Freistellung von Trainer Nuri Sahin einen positiven Neustart anstrebte, aber zusätzlich anzustacheln - vor allem Serhou Guirassy. Der Stürmer aus Guinea brachte seine Mannschaft per Kopf in Führung und war auch beim zweiten Treffer, der als Eigentor gewertet wurde, als letzter BVB-Spieler am Ball.

Zum Sieg reichte es jedoch nicht, weil sich Goalie Gregor Kobel zwischen der 65. und 72. Minute zweimal bezwingen lassen musste. Beim spektakulären Schuss von Leonardo Bittencourt war er ebenso chancenlos wie beim trockenen Abschluss von Marvin Ducksch, der im Strafraum vergessen gegangen war. Danach waren die Gäste mehrmals sogar nahe am dritten Treffer, der jedoch nicht mehr gelang. Es blieb bei der Punkteteilung.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 2:2 (1:0).

Tore: 28. Guirassy 1:0. 51. Friedl (Eigentor) 2:0. 64. Bittencourt 2:1. 72. Ducksch 2:2.

Bemerkungen: 21. Rote Karte gegen Schlotterbeck (Borussia Dortmund, Notbremse). Borussia Dortmund mit Kobel.

Leipzig – Leverkusen 2:2

Ebenfalls eine 2:0-Führung gab Bayer Leverkusen aus der Hand. Das Team mit Granit Xhaka musste in der 85. Minute den späten Ausgleich hinnehmen, nachdem die Gäste lange dominant gespielt hatten. Vor allem Florian Wirtz zeigte mit zwei Assists und drei Pfostenschüssen eine herausragende Leistung, die jedoch nicht mit einem Sieg belohnt wurde.

Leipzig - Bayer Leverkusen 2:2 (1:2).

Tore: 18. Schick 0:1. 36. García 0:2. 41. Raum 1:2. 84. Tapsoba (Eigentor) 2:2.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Freiburg – Bayern München 1:2

Davon profitierte der FC Bayern München, der in Freiburg zwar ebenfalls noch ins Zittern kam, den 2:1-Vorsprung letztlich aber über die Zeit brachte. Den ersten Treffer des Spiels erzielte Harry Kane, der damit bei 17 Toren in 17 Liga-Einsätzen steht.

Auch ihm ist es zu verdanken, dass die Münchner an der Tabellenspitze nun sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Leverkusen haben.

Freiburg - Bayern München 1:2 (0:1).

Tore: 15. Kane 0:1. 54. Kim 0:2. 68. Ginter 1:2.

Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (ab 77.), ohne Ogbus (verletzt).

Mainz – Stuttgart 2:0

Mainz feiert gegen den VfB Stuttgart einen wichtigen Sieg und ist somit nur noch einen Punkt hiter dem VfB klassiert. Nelson Weiper erzielte das 1:0 für die Mainzer nach einer halben Stunde. Für den Schlusspunkt sorgte Anthony Caci fünf Minuten vor dem Ende.

Mainz 05 - VfB Stuttgart 2:0 (1:0).

Tore: 29. Weiper 1:0. 86. Caci 2:0.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 88.). VfB Stuttgart mit Rieder (ab 72.), ohne Stergiou (Ersatz).

Augsburg – Heidenheim 2:1

Dritter Sieg in Folge für den FC Augsburg. Gegen Heidenheim setzen sich die Augsburger knapp mit 2:1 durch. Keven Schlotterbeck erzielte in der 92. Minute den Siegestreffer für den FCA.

Augsburg - Heidenheim 2:1 (1:0).

Tore: 45. Matsima 1:0. 76. Mainka 1:1. 92. Schlotterbeck 2:1.

Bemerkungen: Augsburg ohne Zesiger (gesperrt). (sda/riz)