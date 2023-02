Super League: Remis zwischen Lugano und Luzern

Der FC Luzern kann sich in Lugano nicht durchsetzen. Bild: keystone

Nur ein Punkt in Lugano: Aber Luzern bleibt 2023 ohne Niederlage

Lugano – Luzern 1:1

Kein Sieger zwischen Lugano und Luzern: Die beiden Mannschaften trennen sich nach zwei Standard-Toren 1:1.

Der FC Luzern bleibt in diesem Jahr ohne Niederlage. Er hätte aber mehr verdient gehabt in Lugano als bloss den einen Punkt. Die Innerschweizer waren speziell nach der Pause deutlich öfters im Angriff als die spielerisch nicht überzeugenden Tessiner, denen der gesperrte Mattia Bottani sichtlich fehlte.

Immer wieder stürmte der FCL in der letzten halben Stunde über die Flanken in Luganos Strafraum. Aber selbst wenn mal eine gute Chance dabei heraussprang, wurde sie fahrlässig vergeben, wie jene in der 70. Minute von Max Meyer, dem freistehend der Schuss aus elf Metern komplett misslang. Auch Benjamin Kimpioka verpasste das 2:1 in der Schlussphase aus guter Position mit dem Kopf.

So blieb der Treffer von Asumah Abubakar das einzig Zählbare von Luzern. Der ehemalige Luganese traf nach einem Eckball in der 16. Minute aus der Drehung. Lugano glich noch vor der Pause durch einen von Topskorer Zan Celar verwerteten Penalty aus. Damit musste sich der junge Luzerner Keeper Pascal Loretz wie schon vor einer Woche gegen YB nur vom Penaltypunkt geschlagen geben. Der 19-Jährige war in Absenz von Marius Müller und Vaso Vasic ein starker Rückhalt: In der 85. Minute verhinderte er den möglichen Siegtreffer durch Jonathan Sabbatini. (sda)

Lugano - Luzern 1:1 (1:1)

3026 Zuschauer. - SR Kanagasingam.

Tore: 16. Abubakar (Schürpf) 0:1. 38. Celar (Penalty) 1:1.

Lugano: Osigwe; Valenzuela, Hajrizi, Daprelà, Hajdari; Doumbia, Mahmoud (68. Bislimi); Steffen (68. Amoura), Sabbatini (89. Mahou), Aliseda (79. Babic); Celar (79. Macek).

Luzern: Loretz; Dräger, Simani, Beka, Frydek; Jashari, Beloko; Dorn (75. Diambou), Meyer, Schürpf (46. Kimpioka); Abubakar (75. Klidje).

Bemerkungen: Lugano ohne Bottani (gesperrt), Arigoni und Mai (beide verletzt). Luzern ohne Alabi, Burch, Chader, Kadak, Müller, Sorgic, Vasic (alle verletzt) und Toggenburger (krank).

Verwarnungen: 17. Schürpf. 31. Dräger. 37. Dorn. 44. Mahmoud. 73. Hajdari. 77. Valenzuela. 93. Beloko. (abu/sda)

