Grosser Name für die Frauen-Nati: Pia Sundhage wird neue Trainerin

Offiziell dürfte Sundhage am Dienstag als Natitrainerin vorgestellt werden. Der Verband hat um 11 Uhr in Muri bei Bern eine Pressekonferenz angekündigt. (dab)

Bei der Schweizer Nati folgt die Schwedin nun auf Inka Grings, die nach rund elf Monaten im Amt im November entlassen wurde. Unter Grings hatte die Schweiz an der WM zwar den Achtelfinal erreicht, war dort gegen Spanien aber chancenlos geblieben. Auch sonst war die Amtszeit der Deutschen beim Schweizerischen Fussballverband nicht von Erfolg gekrönt: In 14 Partien gelang der Schweiz unter Grings nur ein einziger Sieg.

Mit Brasilien blieb Sundhage zuletzt allerdings hinter den Erwartungen zurück. Bei der WM in Australien und Neuseeland in diesem Sommer scheiterten die Brasilianerinnen sensationell bereits in der Gruppenphase, weshalb Sundhage trotz Vertrag bis 2024 freigestellt wurde.

Nur drei Schweizer dabei, Djokovic fast unschlagbar: 6 Punkte zum Start des Australian Open

Novak Djokovic – wer sonst? Auch mit 36 Jahren ist der Serbe der haushohe Favorit am Australian Open. Die Schweizer spielen wohl nur eine Nebenrolle. Erstmals erfolgt der Startschuss schon am Sonntag.

Wie seit vielen Jahren üblich folgt bereits in der dritten Woche der erste Paukenschlag der Tennis-Saison. An einem Mann führt in Melbourne kein Weg vorbei. Eine Vorschau auf das heute beginnende Australian Open in sechs Schlaglichtern: