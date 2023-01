Thun gewinnt Penalty-Krimi gegen Luzern und steht im Cup-Viertelfinal

Nun ist der Cupsieger von 2021 nach dem letztjährigen Halbfinaleinzug aber bereits ausgeschieden, so früh, wie zuletzt vor acht Jahren. Die Thuner stehen derweil wie im Vorjahr in den Viertelfinals, wo sie Ende Februar die Young Boys, den souveränen Leader der Super League, zum Kantonsderby empfangen werden.

Es war allerdings eine folgenschwere Parade für den deutschen Goalie, der sich bei der Intervention an der Schulter verletzte und nicht mehr weitermachen konnte. Sein Ersatz Vaso Vasic musste sich dann nur kurz nach seiner Einwechslung bezwingen lassen, als Oberlin die Thuner mit seinem Kopfballtreffer zum 2:1 schon einmal vom Coup träumen liess (77.). Der FCL fand nach einem langen Ball von Ismajl Beka durch Sofyan Chader aber postwendend eine Antwort und hatte in der anschliessenden Verlängerung durch Ardon Jashari und Beka zwei gute Chancen, die Lotterie vom Punkt zu vermeiden.

Timo Meier ist offiziell auf dem Markt – so teuer wäre er für sein neues Team

NHL-Stürmer Timo Meier dürfte die Saison nicht bei den San Jose Sharks beenden. Das Interesse am Schweizer ist gross. Eine Analyse der möglichen Trades.

Die Trade-Deadline in der NHL ist erst am 3. März, doch die Gerüchteküche brodelt bereits jetzt schon. Der erste grosse Spielertausch kam in der Nacht auf heute zustande. Die Vancouver Canucks schickten ihren Captain Bo Horvat zu den New York Islanders für die Stürmer Anthony Beauvillier und Aatu Räty sowie einen Erstrunden-Draftpick für den Sommer 2023.