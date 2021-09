Da ist es schon zu spät: GC-Keeper André Moreira wird vom eigenen Mann bezwungen. Bild: screenshot srf

GC, du bist nicht allein: Die 15 dümmsten Rückpass-Eigentore der Welt

Die Grasshoppers sorgten in Lugano mit einem Slapstick-Eigentor für Lacher. Doch Pechvogel Djibril Diani ist nicht allein. Immer wieder landen undurchdachte Rückpässe im eigenen Kasten.

Ausserhalb der Klub- und Fanszene der Grasshoppers dürften die Bilder des gestrigen Abends in der Fussballschweiz für einige Lacher gesorgt haben. Die Zürcher Aufsteiger bringen sich mit einem Slapstick-Eigentor von Djibril Diani in Lugano selbst in die Bredouille.

Das Eigentor von Djibril Diani. Video: SRF

Immerhin: Dank einem Treffer von Georg Margreiter in der Nachspielzeit nehmen die Hoppers doch noch einen Punkt aus dem Tessin mit. Und Diani ist nicht der erste und wird auch nicht der letzte Spieler sein, der ein eher peinliches Eigentor auf seine Kappe nehmen muss. Hier sind 15 der besten Rückpass-Eigentore der neueren Fussball-Geschichte.

Kasim Nuhu 2017 gegen ZSKA Moskau

91 Minuten lang hat YB das russische Spitzenteam ZSKA Moskau in der Champions-League-Qualifikation im Griff. Doch ein verherender Kopfball-Rückpass von Verteidiger Kasim Nuhu bringt den Schweizer Meister aus der Bahn. Das 0:1 im Hin- und das 0:2 im Rückspiel bedeuten, dass YB die Champions League im Gegensatz zum Vorjahr verpasst.

Video: streamable

David Alaba 2016 gegen Malta

Österreichs Captain David Alaba schiebt den Ball in einem Testspiel gegen Malta ins eigene Tor. Der Superstar will kurz vor Schluss Torhüter Ramazan Özcan anspielen. Aber der hatte sich neben das Tor verschoben.

Video: streamable

Gary Neville 2008 gegen Kroatien

Im EM-Quali-Spiel haut England-Keeper Paul Robinson nach einem Rückpass von Gary Neville über den Ball.

Video: streamable

Christoph Kramer 2014 gegen Dortmund

Mit einem Rückpass aus 45 Metern überlobbt Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach seinen Torhüter Yann Sommer.

Video: streamable

Jamie Pollock 1998 gegen QPR

Im zweitletzten Spiel der Saison kommt es in der zweithöchsten englischen Liga zum Abstiegskrimi zwischen Manchester City und den Queen's Park Rangers: Dort schiesst Jamie Pollock die «Citizens» mit einem Wahnsinns-Eigentor in die Drittklassigkeit.

Video: streamable

Lauren Etame Mayer 2003 gegen ManCity

Wir bleiben in England: Im Premier-League-Spiel zwischen ManCity und Arsenal läuft Lauren Etame Mayer allen davon und schiebt locker ein – allerdings ist Lauren nicht Stürmer, sondern Verteidiger und trifft ins eigene Tor.

Video: streamable

Peter Wisgerhof 2010 gegen Tottenham

Selbst in der «Königsklasse» fallen Rückpass-Eigentore: Twente-Torhüter Sander Boschkerhas schlägt beim 3:3 gegen Tottenham drüber. Schuld ist natürlich der Rasen!

Video: streamable

Giourkas Seitaridis 2012 gegen Lazio

Und natürlich auch in der Europa League: Giourkas Seitaridis von Panathinaikos Athen sieht nicht, dass sein Torhüter nicht zwischen den Pfosten steht.

Video: streamable

Du-ri Cha 2011 gegen Rennes

Nochmals Europa League: Celtic-Verteidiger Du-ri Cha erwischt seinen Keeper mit einem etwas gar hart getretenen Rückpass.

Video: streamable

David Davis 2013 gegen Bristol

Was für eine Name, was für ein Eigentor. Spätestens seit diesem Frühlingsabend im März 2013 weiss David Davis – damals bei den Wolverhampton Wanderers – dass man NIE einen hohen Pass zu seinem Torhüter spielen darf.

Video: streamable

Daisuke Suzuki 2015 gegen Kashiwa

Und gleich noch so ein Fall: Daisuke Suzuki vom J-League-Klub Shonan Bellmare glaubt, sein Keeper Kazushige Kirihata sei Manuel Neuer, ist er aber nicht.

Video: streamable

Thomas Phibel 2013 gegen Gornik Zabrze

In der polnischen Ekstraklasa zielt Thomas Phibel von Widzew Lodz bei seinem Rückpass etwas zu weit nach rechts und schon ist es geschehen.

Video: streamable

Rivaldo Coetzee 2016 gegen Orlando

Auch beim Rückpass von Ajax-Cape-Town-Verteidiger Rivaldo Coetzee hüpft der Ball etwas. Doch den sollte ein Torhüter der höchsten südafrikanischen Liga schon stoppen können.

Video: streamable

Joan Hartock 2015 gegen Troyes

Der Eigentorschütze ist hier Brest-Goalie Joan Hartock, doch der kann eigentlich nicht viel dafür. Der Rückpass von Wilfried Moimbé ist etwas gar nonchalant.

Video: streamable

Benedikt Höwedes 2013 gegen die USA

Die Nationalmannschafts-Karriere von Marc-André ter Stegen beginnt unglücklich: Fünf Gegentreffer gegen die Schweiz, drei gegen Argentinien und dann vier gegen die USA beim 3:4. Besonders peinlich das 0:2: Der Keeper stolpert einen harmlosen Rückpass von Benedikt Höwedes ins eigene Tor.

Video: streamable

Bonus: Keine Rückpässe, aber dennoch grossartig

Tony Popovic von Crystal Palace erzielt gegen Portsmouth das wohl schönste Eigentor aller Zeiten. video: streamable Video: streamable

Das Dümmste geht auf die Kappe von Chris Brass: 2006 schiesst sich der Bury-Verteidiger an und von seinem Zinken prallt der Ball ins eigene Tor. Video: streamable

Was Chris Brass kann, kann Gareth Bale auch. Allerdings lässt er sich lieber vom Mitspieler abschiessen, als sich den Ball selbst ins Gesicht zu knallen. Video: YouTube/WardJub

Was für ein Befreiungsschlag: Arsenals Carl Jenkinson trifft im Freundschaftsspiel gegen Köln mit einer Bogenlampe ins eigene Netz. Video: streamable

Fast noch schöner hämmert Franck Queudrue 2001 im Ligue-1-Duell zwischen Lens und Bastia den Ball ins eigene Tor. Video: streamable

Dümmer geht's nimmer: 2008 hält Fehervar-Keeper Zsolt Sebök im ungarischen Cup einen Penalty, doch dann verwertet sein Teamkollege Pavol Durica den Nachschuss. Video: streamable

In einem Eigentor-Listicle darf natürlich Tomislav Piplica nicht fehlen: Der Bock des Cottbus-Torhüters 2002 gegen Gladbach bleibt für immer unübertroffen. Video: streamable

Diese Story erschien in leicht abgeänderter Form bereits im August 2017 anlässlich des YB-Eigentors vom Kasim Nuhu.