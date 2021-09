Daten und Quellen

Alle Daten stammen von Transfermarkt . Gezählt wird jeweils nur die 1. Nation der Spieler. Ivan Rakitic gilt also als Kroate, weshalb Barcelona weiterhin auf den ersten Schweizer im Kader wartet. Erfasst sind alle Nationalitäten, auch wenn in wenigen Fällen die entsprechenden Spieler gar nie in einem Pflichtspiel aufliefen. Entscheidend ist der unterschriebene Vertrag. So zählt beispielsweise Hakan Yakin als Schweizer bei Paris Saint-Germain, obwohl er kein Spiel bestritten hat.Gezählt wurden nicht die einzelnen Spieler, sondern die Klubs für die ein Spieler auflief. So zählt Robert Lewandowski als Pole bei Dortmund und Bayern München. Matias Delgado gilt bei Basel aber nur als ein Argentinier, obwohl er zweimal zum FC Basel stiess.Die Daten der ausländischen Spieler sind in den verschiedenen Ligen unterschiedlich weit zurück lückenlos erfasst. In der, der, der, der, derund der. Davor kann es Lücken geben. Allerdings waren vor 1995 ausländische Spieler nur begrenzt einsetzbar stammten meist aus den bekannten Fussballnationen. Die grosse Internationalität kam erst nach 1995 auf.