Mbappé und Neymar als schlechte Gewinner, Shaqiri-Traumtor und Tumulte in Marseille

Da war ganz schön viel los in der Ligue 1 gestern Abend. Hier die Übersicht der Vollrunde mit zehn Spielen.

Während Xherdan Shaqiri bei Olympique Lyon mit seinem ersten Tor für die Franzosen die Wende einleitete, stand bei anderen Partien nicht nur der Fussball im Vordergrund.

Wieder Ausschreitungen nach Fussballspiel in Frankreich

Anhänger von Olympique Marseille und Angers gingen nach dem 0:0 am Mittwochabend aufeinander los und betraten Minuten nach dem Abpfiff das Spielfeld. Das berichtete unter anderem die Zeitung «Ouest-France».

Leute aus dem Marseille-Block waren demnach auf dem Platz entlang der Tribüne zu einem anderen Bereich auf der gleichen Seite gestürmt und hatten sich dort mit Fans des Heimteams angelegt. Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie Menschen aufeinander einschlagen und dabei auch Gegenstände durch die Luft fliegen. Erst nach einiger Zeit bekamen die Ordner die Situation den Angaben zufolge in den Griff.

In Frankreichs Stadien war es zuletzt vermehrt zu ähnlichen Zwischenfällen und Situationen gekommen. Stunden vor der Partie in Angers gab es in Montpellier 16 Verletzte, als rund 50 Fans des Heimteams vor der Partie gegen Girondins Bordeaux einen Bus aus Bordeaux angriffen.

Am vergangenen Wochenende stürmten Fans beim Nordderby Lens gegen Lille in der Halbzeit aufs Spielfeld. Es wurde mit Stadionsitzen geworfen und gab mehrere Verletzte. Ende August gab es ein ähnliches Szenario bei der Partie Nice gegen Marseille, wo nach Provokationen ebenfalls Fans auf den Platz stürmten und Anhänger, Verantwortliche und Spieler handgreiflich wurden.

Shaqiris erstes Tor für Lyon

Xherdan Shaqiri erzielt sein erstes Tor in der Ligue 1. Der Schweizer Internationale trifft beim 3:1-Heimsieg gegen Troyes zum Ausgleich.

Drei Minuten nach der Pause war Shaqiri erfolgreich. Der Basler dribbelte sich auf der rechten Seite frei und traf aus spitzem Winkel in die entfernte Torecke. Damit gelang Shaqiri in seinem vierten Einsatz für Lyon der zweite Skorerpunkt, nachdem er zuvor schon einen Treffer vorbereitet hatte.

Video: streamja

Shaqiri hätte schon in der Startviertelstunde treffen können. Aber die gesamte Mannschaft zeigte sich in dieser Phase zu wenig effizient und geriet Sekunden vor der Pause trotz klarer Überlegenheit prompt in Rückstand. Die Treffer zum Sieg gelangen dem italienischen Europameister Emerson und dem brasilianischen Internationalen Lucas Paqueta.

PSG gewinnt spät und zeigt sich als schlechter Gewinner

Leader Paris Saint-Germain wahrte derweil auch ohne Lionel Messi seine makellose Bilanz und gewann auch das siebte Ligue-1-Spiel in dieser Saison. Achraf Hakimi traf beim 2:1 in Metz zweimal, das zweite Mal in der 95. Minute.

Hakimi schiesst PSG spät zum Sieg. Video: streamable

Grosser Jubel bei PSG, aber nicht nur. Kylian Mbappé konnte es nicht unterlassen, provokativ bei Metz-Torhüter Alexandre Oukidja vorbeizurennen. Dieser liess sich prompt provozieren und rannte in Richtung PSG-Jubeltraube. Dort agierte Neymar aber rigoros und schubste den Keeper unsanft zu Boden. Als Ergebnis sahen Oukidja und Neymar die gelbe Karte, das Spiel wurde danach sofort abgepfiffen.

Video: streamable

