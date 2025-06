Granit Xhaka an der Pressekonferenz vor dem Testspiel gegen Mexiko. Bild: keystone

FCB-Fans müssen sich gedulden: Xhaka wird im Sommer nicht zurückkehren

Noch keine Rückkehr zu Basel: Doch die Zukunft von Xhaka bleibt unklar

Trotz seiner grossen Ankündigung vor zwei Wochen wird Granit Xhaka in naher Zukunft noch nicht zum FC Basel zurückkehren. Es bleibt allerdings offen, ob der 32-Jährige bei Bayer Leverkusen bleiben wird.

Momentan bereitet sich Granit Xhaka mit der Schweizer Nationalmannschaft in Salt Lake City auf die Testspiele gegen Mexiko und die USA vor. An der Pressekonferenz mit Xhaka und Manuel Akanji war besonders die Zukunft des 32-Jährigen das grosse Thema.

Vor zwei Wochen bei der Verabschiedung seines Bruders Taulant heizte der Mittelfeldstar gleich selbst die Gerüchteküche an: «Der eine Xhaka geht, aber bald ist der andere auch wieder da.» Damit liess der Rekordnationalspieler einige Herzen der Basler höher schlagen, doch nun ruderte Xhaka ein wenig zurück. «Natürlich habe ich das Stadion ein wenig angezündet. Aber ich habe bei Bayer Leverkusen noch drei Jahre Vertrag. Meine Familie und ich sind sehr glücklich in Deutschland.» Auf die Frage, ob eine Rückkehr nach Basel realistisch sei, antwortete Xhaka ganz klar: «Nein.»

Doch trotz seines Vertrags kommt es immer zu mehr Gerüchten, dass Xhaka Leverkusen nach zwei Jahren bereits wieder verlässt. «Man weiss im Fussball nie, was in Zukunft kommt. Aber Stand heute werde ich da bleiben. Was morgen passiert, kann ich nicht garantieren», sagt der 32-Jährige selbst zu den Wechselgerüchten.

Beim ungeschlagenen Meister der Bundesligasaison 2023/24 steht in diesem Sommer ein grosser Umbruch an. Erfolgstrainer Xabi Alonso wechselt zu Real Madrid, auch Jonathan Tah und Jeremie Frimpong verlassen die Werkself sicher und der ganz grosse Star Florian Wirtz steht ebenfalls vor einem Transfer.

Bei Bayer Leverkusen hat Xhaka bis 2028 einen gültigen Vertrag. Bild: keystone

Ob sich Xhaka einen solchen Umbruch antun möchte, ist unklar. Der Spieler selbst weiss auch noch nicht, bei welchem Verein er in der kommenden Saison spielen wird. Er selbst stellte auch klar: «Ich habe 2019 bei Arsenal schon einmal einen Umbruch erlebt. So etwas kostet Kraft. Und ich bin keine 25 Jahre mehr, sondern werde bald 33.» Aktuell weiss Xhaka noch nichts von möglichen Angeboten.

Wie der Blick berichtet, sollen Galatasaray und die AC Milan am Captain der Schweizer Nationalmannschaft interessiert sein. Nun gilt es für Xhaka erst einmal, sich für das Testspiel gegen Mexiko vorzubereiten, am morgigen Freitagabend um 22 Uhr wird das Spiel in Salt Lake City angepfiffen. (riz)