Joel Matip (rechts) feiert seinen Siegtreffer kurz vor Schluss. Bild: keystone

Bayern schlägt Barça bei Lewandowski-Rückkehr – Liverpool besiegt Ajax

Gruppe A

FC Liverpool – Ajax Amsterdam 2:1

Liverpool wollte nach der deutlichen Niederlage in der Vorwoche gegen Napoli vor heimischer Kulisse Wiedergutmachung leisten. Mohamed Salah brachte die Hausherren nach etwas mehr als einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung. Diese glich Mohammed Kudus, welcher schon gegen die Rangers in der Vorwoche traf, zehn Minuten später wieder aus.

Ajax hielt lange sehr gut dagegen und kämpfte um den Punktgewinn an der Anfield Road. Doch eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit erlöste Joel Matip die «Reds». Der Kameruner köpfte den Ball nach einer Ecke zum 2:1 über die Linie. Liverpool vermeidet so einen Fehlstart in die neue Champions-League-Saison.

Mohammed Kudus gleicht sehenswert für Ajax zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Video: streamja

FC Liverpool – Ajax Amsterdam 2:1 (1:1).

SR Dias Soares (POR)

Tore: 17. Salah 1:0. 27. Kudus 1:1. 89. Matip 2:1.





Gruppe B

Porto – Brügge 0:4

Brügge, welches schon gegen Leverkusen gewinnen konnte, ging in Porto durch einen Penalty von Jutgla bereits in der Anfangsphase in Führung. In der zweiten Halbzeit sorgten Sowah und Skov Olsen dann mit dem Doppelschlag für die Entscheidung und schraubten die Führung der Belgier auf 3:0. Kurz vor Schluss legte Nusa noch das 4:0 für Brügge nach. Damit ist Brügge Tabellenführer der Gruppe B.

Skov Olsen bejubelt seine Treffer zum 3:0. Bild: www.imago-images.de

Porto – Brügge 0:4 (0:1).

SR Sidiropoulos (GRE)

Tore: 15. Jutgla (Penalty) 0:1. 47. Sowah 0:2. 52. Skov Olsen 0:3. 89. Nusa 0:4.





Leverkusen – Atlético Madrid 2:0

Leverkusen benötigte nach dem komplett misslungenen Saisonstart vor allem ein gutes Resultat. Das gelang dem Team des unter Druck stehenden Schweizer Coaches Gerardo Seoane mit dem 2:0-Heimsieg gegen Atlético Madrid. Robert Andrich und Moussa Diaby trafen in der Schlussphase.

Leverkusen – Atlético Madrid 1:0 (0:0).

SR Oliver (ENG)

Tore: 84. Andrich 1:0. 87. Diaby 2:0.





Gruppe C

Bayern – Barcelona 2:0

Trotz einer lange Zeit guten Vorstellung verliert der FC Barcelona mit Robert Lewandowski in der 2. Runde der Champions League beim FC Bayern München mit 0:2.

Für den FC Barcelona war es eine weitere schmerzhafte Niederlage gegen den FC Bayern München. Aber anders als zuletzt, nicht weil sie besonders deutlich oder hoch ausfiel, sondern weil sie nicht zwingend war. Die Katalanen zeigten ein ganz anderes Gesicht als noch vor einem Jahr, als in der Vorrunde der Champions League beide Begegnungen mit den Deutschen 0:3 verloren gingen. Es waren damals zwei deutliche Verdikte.

Diesmal hatte der FC Barcelona eine ganze Reihe Möglichkeiten, dem Spiel eine andere Wendung zu geben. Speziell in der ersten Halbzeit war der Gast besser und hatte durch Robert Lewandowski, den im Sommer von Bayern zu Barcelona gewechselten Goalgetter, zwei gute Torchancen. Nach der Pause traf Pedri nach einer schönen Kombination nur den Pfosten.

Bayern München liess sich nicht beeindrucken. Das Team von Julian Nagelsmann trat deutlich effizienter auf als die Spanier und sorgte kurz nach der Pause innerhalb von rund fünf Minuten für die Entscheidung durch Lucas Hernandez (50.) und Leroy Sané (54.). Der FC Barcelona fand darauf keine Antwort. Er bewies an diesem Abend aber zumindest, dass in dieser Saison wieder mit ihm zu rechnen ist.

Lucas Hernandez bringt die Bayern in Führung. Video: streamja

Leroy Sané legt das 2:0 nach. Video: streamja

Bayern München - Barcelona 2:0 (0:0).

SR Makkelie (NED).

Tore: 50. Hernandez 1:0. 54. Sané 2:0.

Pilsen – Inter 0:2

Beide Teams mussten in ihrem Auftaktspiel jeweils eine Niederlage einstecken. Daher war besonders Inter beim Underdog in Pilsen schon etwas Unterdruck, wenn die Mailänder den Anschluss an Bayern und Barça nicht verlieren möchten, sollte unbedingt ein Sieg her. Das Team von Simone Inzaghi wurde seiner Favoriten-Rolle gerecht und ging durch einen Treffer von Edin Dzeko bereits nach 20 Minuten in Führung.

Nach etwa einer Stunde stellte der Schweizer Unparteiische Sandro Schärer nach Rücksprache mit dem VAR Viktoria Pilsens Pavel Bucha mit der Roten Karte vom Platz. Der Tscheche hatte Nicolo Barella rüde gefoult. Die Überzahl wussten die Mailänder auszunutzen, Dumfries erhöhte wenige Minuten später auf 2:0. Inter fährt damit den ersten Sieg in der Champions-League-Gruppenphase ein. Pilsen bleibt auch im zweiten Gruppenspiel punktlos.

Viktoria Pilsen - Inter Mailand 0:2 (0:1).

SR Schärer (SUI).

Tore: 20. Dzeko 0:1. 71. Dumfries 0:2.

Bemerkungen: 61. Rote Karte gegen Bucha (Pilsen).

Gruppe D

Sporting – Tottenham 2:0

Tottenham reiste, nach dem am Wochenende aufgrund des Todes der Queen in England kein Fussball gespielt wurde, ausgeruht nach Lissabon. Davon war allerdings während des Spiels nichts zu sehen. Die Londoner agierten über weite Strecken des Spiels zu passiv und erspielten sich kaum Torchancen. Die Hausherren hingegen lieferten eine engagierte Leistung und belohnten sich kurz vor Ende der Partie gleich doppelt. In der 90 Minute köpfte Paulinho den Ball nach einer Ecke zur Führung für Sporting ins Netz und nur Augenblicke später legte Arthur Gomes das 2:0 nach. Sporting gewinnt zum ersten Mal in der Geschichte die ersten beiden Spiele ihrer Gruppe.

Sporting – Tottenham 2:0 (0:0).

SR Jovanovic (SRB)

Tore: 90. Paulinho 1:0. 93. Gomes 2:0.

Marseille – Frankfurt 0:1

Der Europa-League-Sieger musste im Spiel gegen Sporting noch Lehrgeld bezahlen. Doch in Marseille präsentierten sich die Frankfurter verbessert. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit brachte Jesper Lindström die Eintracht mit 1:0 in Führung. Den Vorsprung brachten die Frankfurt am Ende auch ins Ziel und sichern sich die ersten drei Punkte.

Jesper Lindström bejubelt den Siegtreffer für die Eintracht. Bild: www.imago-images.de

Marseille – Frankfurt 0:1 (0:0).

SR Sanchez Martinez (SPA)

Tore: 43. Lindström 0:1.

Bemerkungen: Frankfurt mit Sow



(mom/sda)