Sport

Fussball

Shaqiri schiesst erstes Tor seit fast 10 Monaten – und was für eines!



Bild: keystone

Shaqiri schiesst erstes Tor seit fast 10 Monaten – und was für eines!

Eine gefühlte Ewigkeit war Xherdan Shaqiri verletzt. Und wenn er fit war, durfte er im Starensemble des FC Liverpool nicht ran oder höchstens für einige Minuten. Nein, das Jahr 2020 war bislang nicht das Jahr des Schweizer Nationalspielers.

Doch vielleicht ändert sich dies bald. Im Liga-Cup darf Shaqiri gegen Lincoln City von Beginn weg ran – und er braucht nicht lange, um die «Reds» in Führung zu bringen. In der 9. Minute zirkelt XS einen Freistoss via Lattenunterkante ins Tor. Ein herrlicher Treffer!

Der Treffer ist Shaqiris erster für Liverpool seit dem 4. Dezember 2019. Damals erzielte er beim 5:2-Sieg gegen Everton das Tor zur 2:0-Führung. Es war das einzige in der Meistersaison der «Reds», in der Shaqiri nur auf 7 Liga-Einsätze mit total 181 Minuten kam.

Der Liga-Cup ist ein Wettbewerb, in dem die Topklubs üblicherweise vor allem in den Anfangsrunden eher ihrer dritten Garde der aufgeblähten Kader Spielpraxis gewähren. Mit Virgil van Dijk, Takumi Minamino oder Divock Origi oder Goalie Adrian setzt Jürgen Klopp heute aber neben Shaqiri weitere Akteure ein, die der ersten oder zweiten Elf angehören.

Die Partie in Lincoln ist noch im Gang. (ram)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

The Simpsons meet the Premier League Cristiano Ronaldo setzt seine Kids als Hanteln ein Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter