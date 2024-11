Raul Asencio soll Frauen ohne deren Einverständnis gefilmt haben. Bild: IMAGO/Sportimage

«Verbreitung von Pornografie» – Ermittlungen gegen Spieler von Real Madrid

Ein Spieler des spanischen Topklubs Real Madrid steht unter Verdacht, Frauen gegen ihren Willen gefilmt zu haben. Asencio soll mit drei weiteren Spielern Sex-Aufnahmen gemacht haben.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Gegen Raul Asencio, Topspieler von Real Madrid, wird wegen eines pikanten Videos ermittelt. Der Abwehrspieler soll im vergangenen Sommer auf Gran Canaria von zwei Frauen unerlaubt Aufnahmen gemacht haben. Sie hatten damals bereits Anzeige gegen den Star und drei weitere ehemalige Jugendspieler erstattet. Die drei wurden verhaftet, Asencio zunächst nur als Zeuge geladen. Doch wird wohl auch gegen den 21-Jährigen ermittelt, wie «The Athletic» berichtet.

Als die Anschuldigungen im Sommer publik wurden, hatte Real Madrid mitgeteilt, dass «ein Spieler von Castilla und drei Spieler von Real Madrid C Aussagen bei der Guardia Civil im Zusammenhang mit einer Beschwerde über die angebliche Verbreitung eines privaten Videos über WhatsApp» gemacht hätten. «Sobald der Klub detaillierte Kenntnisse über den Sachverhalt hat, werden wir die entsprechenden Massnahmen ergreifen», hiess es weiter. Castilla ist eine der Reservemannschaften von Real Madrid, Real Madrid C die andere.

Asencio stand gegen Liverpool auf dem Platz

Asencio hat Anfang November sein Debüt in der A-Mannschaft gefeiert. Trainer Carlo Ancelotti lobte seinen Einsatz, auch weil er eines der Tore gegen Osasuna vorbereitet hatte. Die drei anderen Spieler haben den Klub verlassen, Asencio blieb – auch weil er als Top-Talent bei den «Los Blancos» gehandelt wird.

In Spanien gibt es kein Spielverbot für Fussballspieler, gegen die ermittelt wird. Die Entscheidung liegt bei den Klubs. Ein Gericht in Gran Canaria hat gegenüber «The Athletic» bestätigt, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. In einer Erklärung des Gerichtshofs von Gran Canaria heisst es: «Der Richter ermittelt gegen vier Fussballspieler, die mit Real Madrid in Verbindung stehen, wegen des Verdachts der Weitergabe von Geheimnissen und der Verbreitung von Pornografie.»

Beim Spiel gegen Liverpool, das Real Madrid 0:2 verlor, stand Asencio (Rückennummer 35) auf dem Platz, sah aber in der 13. Minute die Gelbe Karte, nachdem er den Liverpooler Nunez gefoult hatte. Eine Stellungnahme von ihm zu den Ermittlungen auf Gran Canaria liegt bislang nicht vor. (abu/t-online.de)