Bundesliga: Leipzig wieder an Tabellenspitze – Bayern gewinnen mühelos



Bild: AP

Leipzig holt sich Tabellenführung zurück – Lewandowski trifft am Laufmeter

Bayern – Köln 4:0

Der Robert-Lewandowski-Schnellzug ist auch zum Wiesn-Auftakt nicht aufzuhalten. Der polnische Topstürmer traf auch beim 4:0-Heimsieg der Bayern gegen Köln gleich doppelt. Er verzichtet in der 62. Minute dann sogar darauf, den Hattrick per Penalty zu erzielen und ermöglicht stattdessen Philippe Coutinhos erstes Bundesligator für die Bayern. Den Schlusspunkt setzt Ivan Perisic in der 73. Minute.

Wenn Lewandowski diese Kadenz aufrechterhält, wird der Pole am Ende der Saison auf 61 Tore und einen Durchschnitt von 1,8 Toren pro Spiel kommen.

Leverkusen – Union 2:0

Leverkusen gab sich gegen Urs Fischers Union Berlin keine Blösse und bezwingt den Aufsteiger mit 2:0. Die Tore erzielten Kevin Volland und Lucas Alario noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit sorgt Union noch für Negativschlagzeilen in der Person von Sebastian Polter. Der Stürmer holte sich nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung direkt Rot ab. Es ist bereits der dritte Platzverweis gegen Fischers Team in der fünften Runde.

Freiburg – Augsburg 1:1

Freiburg, die Überraschungsmannschaft der noch jungen Saison, hatte nach seinem Tor zum 1:0 im Heimspiel gegen Augsburg zeitweilig die Spitze der Tabelle übernommen. Aber die Augsburger, bei denen Stephan Lichtsteiner und Ruben Vargas den ganzen Match bestritten, glichen noch vor der Pause zum 1:1 (bei dem es blieb) aus.

Hertha – Paderborn 2:1

Bremen – Leipzig 0:3

Leipzig, das bislang nur zwei Punkte (beim Heim-Remis gegen Bayern München) abgegeben hat, behauptete die Leaderposition mit einem 2:0-Sieg bei Werder Bremen souverän. In der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann läuft es auch nach dem Sieg in der Champions League bei Benfica Lissabon rund.

Die Tore in Bremen, erzielt vom Ungarn Willi Orban und vom Österreicher Marcel Sabitzer, fielen in den ersten 35 Minuten. Werder, bei dem Michael Lang auf der rechten Abwehrseite durchspielte, brachte auch ab der 64. Minute, als ein Leipziger die Gelb-rote Karte gesehen hatte, nichts Zählbares zustande. Vielmehr fiel kurz vor Schluss noch das 3:0.

Die Tabelle

Die Telegramme

Freiburg - Augsburg 1:1 (1:1). - 23'800 Zuschauer.

Tore: 23. Holer 1:0. 39. Niederlechner 1:1.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas und Lichtsteiner.

Bayern München - Köln 4:0 (1:0)

75'000 Zuschauer.

Tore: 3. Lewandowski 1:0. 48. Lewandowski 2:0. 60. Coutinho (Foulpenalty) 3:0. 73. Perisic 4:0.

Bemerkungen: 60. Rote Karte gegen Ehizibue (Köln/Foul).

Bayer Leverkusen - Union Berlin 2:0 (2:0)

27'430 Zuschauer.

Tore: 20. Volland 1:0. 25. Alario 2:0.

Bemerkungen: 66. Rote Karte gegen Polter (Union Berlin/Foul)

Werder Bremen - Leipzig 0:3 (0:2)

40'550 Zuschauer.

Tore: 13. Orban 0:1. 35. Sabitzer 0:2. 83. Saracchi 0:3.

Bemerkungen: Werder Bremen mit Lang. Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). 64. Gelb-rote Karte gegen Laimer (Leipzig).

Hertha Berlin - Paderborn 2:1 (1:0)

43'588 Zuschauer.

Tore: 10. Dilrosun 1:0. 53. Wolf 2:0. 54. Zolinski 2:1. (abu/sda)

