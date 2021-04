Sport

Fussball

Champions League: PSG siegt dank Mbappé in Bayern – auch Chelsea siegt



Bild: keystone

PSG entscheidet Offensivspektakel gegen Bayern für sich +++ Chelsea gewinnt gegen Porto

Im Hinspiel der Neuauflage des letztjährigen Champions-League-Finals verliert Bayern München gegen Paris Saint-Germain trotz klarer Überlegenheit 2:3. Chelsea siegt «auswärts» gegen den FC Porto 2:0 und steht mit einem Bein in den Halbfinals.

Bayern – Paris 2:3

Kylian Mbappé entschied in der 68. Minute mit einer schönen Einzelleistung die spektakuläre Partie in der Allianz-Arena zwischen Bayern und PSG. Mit seinem zweiten Treffer des Abends, dem sechsten in den letzten drei Champions-League-Spielen, avancierte der französische Internationale zusammen mit Neymar zum Mann des Spiels. Der Brasilianer hatte die ersten beiden Tore vorbereitet.

Dass den Bayern in sechs Tagen im Pariser Parc des Princes ein schwerer Gang bevorsteht, hatten sie sich selbst zuzuschreiben. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison machte die Mannschaft von Hansi Flick in der Defensive keine gute Figur. Und die Fehler wurden von den überragenden Individualisten in der Pariser Offensive gnadenlos ausgenützt.

Im Münchner Schneetreiben waren die Bayern schon früh eiskalt erwischt worden. Nachdem Eric Maxim Choupo-Moting mit dem Kopf nur die Latte getroffen hatte, entwischte Neymar nach einem der seltenen Ballverluste von Joshua Kimmich. Der Brasilianer bediente Mbappé, der Manuel Neuer zwischen den Beinen erwischte. Auch das 2:0 nach einer knappen halben Stunde bereitete die Nummer 10 von PSG vor; Neymars Flanke verwertete Marquinhos im Stile eines Goalgetters.

Choupo-Moting (37.) und Thomas Müller (60.) sorgten mit ihren Toren zum zwischenzeitlichen 2:2 zumindest dafür, dass die Bayern nicht chancenlos nach Paris reisen. Die beiden Treffer waren allerdings eine viel zu geringe Ausbeute für den Titelverteidiger, der seinen Topskorer Robert Lewandowski schmerzlich vermisste. 31:6 lautete am Ende das Torschussverhältnis zugunsten der Bayern, die ein knappes Dutzend erstklassiger Torchancen teilweise fahrlässig vergaben und damit erstmals nach 19 Champions-League-Spielen in Folge ohne Niederlage wieder verloren.

Beide Teams traten ersatzgeschwächt an. Bei Bayern fehlte neben Weltfussballer Lewandowski auch der positiv auf das Coronavirus getestete Serge Gnabry, PSG musste unter anderen auf die Mittelfeldspieler Leandro Paredes und Marco Verratti verzichten. Hinzu kam, dass noch vor der Pause Marquinhos, Leon Goretzka und Niklas Süle ausgewechselt wurden - wohl kaum aus taktischen Gründen, auch wenn Süle beim 0:2 eine schlechte Figur machte. Wie die ganze Bayern-Abwehr war auch der deutsche Internationale an diesem Abend nicht auf der Höhe seiner Aufgabe.

Bayern München - Paris Saint-Germain 2:3 (1:2)

SR Lahoz (ESP).

Tore: 3. Mbappé 0:1. 28. Marquinhos 0:2. 37. Choupo-Moting 1:2. 60. Müller 2:2. 68. Mbappé 2:3.

Bayern München: Neuer; Pavard, Süle (42. Boateng), Alaba, Hernandez; Goretzka (33. Davies), Kimmich; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.

Paris Saint-Germain: Navas; Dagba, Marquinhos (30. Ander Herrera), Kimpembe, Diallo (46. Bakker); Danilo, Gueye; Di Maria (71. Kean), Neymar (90. Rafinha), Draxler; Mbappé.

Bemerkungen: Bayern ohne Lewandowski, Tolisso (beide verletzt) und Gnabry (Corona), PSG ohne Bernat, Icardi, Kurzawa (alle verletzt), Florenzi, Verratti (beide Corona) und Paredes (gesperrt). 3. Lattenkopfball Choupo-Moting.



Porto – Chelsea 0:2

Im zweiten Spiel des Abends verschaffte sich mit Chelsea ebenfalls das Auswärtsteam eine glänzende Ausgangslage für das Rückspiel. Die Londoner siegten gegen den FC Porto dank Treffern von Mason Mount (32.) und Ben Chilwell (85.) 2:0. Die Mannschaft von Thomas Tuchel zeigte sich gut erholt von der ersten Pleite unter der Leitung des Deutschen am Wochenende gegen West Bromwich Albion und bot im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla eine abgezockte Leistung.

Porto erarbeitete sich zwar ein Chancenplus, vermochte aber nicht an die Darbietungen in den Achtelfinals anzuknüpfen, als es Juventus Turin eliminierte und damit für eine Überraschung sorgte. Auch das Rückspiel findet wegen der Reise-Restriktionen aufgrund der Coronavirus-Pandemie in Sevilla statt.

FC Porto - Chelsea 0:2 (0:1)

In Sevilla. - SR Vincic (SLO).

Tore: 32. Mount 0:1. 85. Chilwell 0:2.

FC Porto: Marchesin; Manafa (83. Conceição), Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Grujic, Uribe, Otavio (83. Martinez); Marega (83. Vieira), Luis Diaz.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James (80. Silva), Jorginho, Kovacic (92. Emerson), Chilwell; Mount (80. Kanté), Havertz (65. Giroud), Werner (65. Pulisic).

Bemerkung: 84. Lattenschuss Pulisic.

(nih/sda)



