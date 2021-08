Sport

Fussball

Im Alter von 75 Jahren: Fussball-Legende Gerd Müller ist tot



Bild: keystone

Weltmeister und Bundesliga-Rekordtorschütze Gerd Müller stirbt im Alter von 75 Jahren

Der deutsche Fussball trauert um seinen bekanntesten Stürmer: Der als «Bomber der Nation» gepriesene ehemalige Goalgetter Gerd Müller ist tot. Der frühere Angreifer von Bayern München wurde 75 Jahre alt.

Müller spielte ab 1964 für Bayern München und prägte eine Ära. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 Weltmeister, wobei er das Siegtor im Final in München gegen die Niederlande erzielte. Nach seiner Karriere blieb er dem Verein lange als Trainer im Nachwuchs erhalten. Müller litt an Alzheimer und lebte seit Jahren in einem Pflegeheim.

Müller erzielte in 607 Pflichtspielen unglaubliche 566 Treffer für den FC Bayern und stellte die bis heute unerreichte Rekordmarke von 365 Toren in der Bundesliga auf, er sicherte sich zudem siebenmal die Torjägerkanone.

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

Mit den Bayern gewann er einmal den Weltpokal, dreimal den Europapokal der Landesmeister und wurde viermal deutscher Meister.

«Die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht uns alle tief betroffen. Er ist eine der grössten Legenden in der Geschichte des FC Bayern, seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden auf ewig Teil der grossen Geschichte des FC Bayern und des gesamten deutschen Fussballs sein. Gerd Müller steht als Spieler und als Mensch wie kaum ein anderer für den FC Bayern und seine Entwicklung zu einem der grössten Vereine weltweit. Gerd wird für immer in unseren Herzen sein», sagt Oliver Kahn, Vostandsvorsitzender von Bayern München. (abu)

