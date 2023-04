Die weiteren Viertelfinals:

Der schönste Treffer des Abends: Terem Moffi trifft den Ball perfekt und trifft zum 2:1. Bild: keystone

Dank Amdounis Doppelpack – kein Sieger im Hinspiel zwischen Basel und Nizza

Der FC Basel kann in der Conference League weiter mit dem Halbfinal-Einzug liebäugeln. Er verpasst im Hinspiel gegen Nice zwar den Heimsieg, erkämpft sich aber immerhin ein 2:2.

Mehr «Sport»

Einmal mehr konnte sich Basel in der Offensive auf die Vollstrecker-Qualitäten von Zeki Amdouni verlassen. Der 22-jährige Nationalstürmer erzielte beide Basler Tore, das 1:0 nach 26 Minuten vom Penaltypunkt, das 2:1 nach 71 Minuten per Kopf auf Flanke von Michael Lang. Allerdings traf dazwischen auch Nice-Stürmer Terem Moffi doppelt – das zweite Mal in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit einem herrlichen Fallrückzieher.

Eine halbe Stunde lang schlug sich der FCB gegen den Favoriten von der Côte d’Azur so gut, dass eine noch günstigere Ausgangslage für das Auswärtsspiel am nächsten Donnerstag durchaus möglich schien. Doch dann liessen die bis dahin erstaunlich zahmen Franzosen zwei-, dreimal jene individuelle Klasse aufblitzen, auf die Basels Interimstrainer Heiko Vogel im Vorfeld hingewiesen hatte. Aus dem 1:0 wurde noch vor der Pause ein 1:2. Beim Ausgleich tropfte ein Abpraller vom Schienbein Kasim Adams vor die Füsse Moffis, beim Fallrückzieher verhielt sich der im Rückspiel gesperrte Sergio Lopez im Rücken des Doppeltorschützen zu passiv.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Vor 21'277 Zuschauern brachte Amdouni die Gastgeber im St.-Jakob-Park nach einem Foul von Jean-Clair Todibo an Dan Ndoye vom Penaltypunkt so souverän wie verdient in Führung. Mehrmals hatte der FCB auch zuvor schon erstaunlich viel Raum vorgefunden in der gegnerischen Platzhälfte, mehrmals wurde der indisponierte Ayoub Amraoui vom schnellen Ndoye überlaufen und abgehängt. Erst nach einer halben Stunde kam durch einen leicht verzogenen Schuss des überraschend offensiv das erste offensive Lebenszeichen von Nice, das dann aber zweimal eiskalt zuschlug.

In der zweiten Halbzeit tat sich der FCB, der hinten mit einer Dreierkette inklusive dem nach innen gerückten Michael Lang und vorne dem Doppelsturm Andi Zeqiri/Zeki Amdouni auflief, zunächst schwerer. Doch einmal mehr steckte die Mannschaft im europäischen Schaufenster nicht auf und wurde dafür belohnt. In der Nachspielzeit hätte Ndoye sogar noch den Siegtreffer erzielt, wäre Kasper Schmeichel beim platzierten Flachschuss nicht zur Stelle gewesen.

Der FC Basel benötigt im Rückspiel in einer Woche damit einen Auswärtssieg. Es ist ein sehr schwieriges Unterfangen, aber kein hoffnungsloses.

Zeki Amdouni (r.) zeigte einmal mehr eine starke Leistung und traf doppelt. Bild: keystone

Basel - Nice 2:2 (1:2)

21'277 Zuschauer. SR Nyberg (SWE).

Tore: 26. Amdouni (Foulpenalty) 1:0. 38. Moffi 1:1. 45. Moffi (Laborde) 1:2. 71. Amdouni (Lang) 2:2.

Basel: Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Lopez; Amdouni (89. Millar), Zeqiri (68. Fink).

Nice: Schmeichel; Rosario (84. Mendy), Todibo, Dante, Amraoui (46. Bard); Ramsey, Ndayishimiye, Boudaoui; Laborde, Moffi (84. Brahimi), Thuram.

Bemerkungen: Basel ohne Calafiori, Comas und Frei (alle verletzt). Nice u.a. ohne Lotomba und Pépé (beide verletzt). Verwarnungen: 17. Amraoui. 24. Todibo. 79. Lopez (im Rückspiel gesperrt).

(nih/sda)